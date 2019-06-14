Политика
Имена ответственных за крушение МН17 раскроют в НидерландахГазета.Ru 12:20
Ведомство сообщило, что на мероприятии, которое состоится 19 июня, расскажут о "прогрессе, достигнутом в уголовном расследовании крушения рейса MH17". Нидерландская телерадиовещательная корпорация сообщила, что на мероприятии будут названы имена ответственных за крушение лайнера.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:52, Вашингтон
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