Футбол
Матч ТВИмбула перебрался из Англии в клуб серии А
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 05:32, Вашингтон
Политика
На Украине мошенники от имени Зеленского вымогали $570 тысяч
Государственное бюро расследований Украины сообщило о разоблачении группы мошенников, которые от имени президента Украины Владимира Зеленского требовали $570 тыс. за содействие в назначении на руководящую должность в «Укроборонпром».
RT на русском 03:58
Происшествия
СК начал проверку из-за хлопка газа в Бийске
RT на русском 05:19
Политика
Трамп уволил помощницу из-за «обидных» высказываний о его семье
Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил свою личную помощницу Мадлен Вестерхут за то, что она раскрыла журналистам личную информацию о его семье и допустила нелестные комментарии в адрес его детей, передает The Washington Post.
Интерфакс вчера в 22:47
Происшествия
Американцу Уилану предъявили обвинение в шпионаже
Следствие по делу гражданина США Пола Уилана почти завершено, сообщил адвокат иностранца.
Московский Комсомолец вчера в 12:31
Транспорт
В аэропортах Москвы задержано или отменено более 100 рейсов
Коммерсантъ 00:29
Происшествия
В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына
Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
Газета.Ru 04:58
Кино
Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".
Российская газета вчера в 03:05
Футбол
Ракитич и Тодибо согласились перейти в «ПСЖ». Тухель убеждает Дембеле
Главный тренер французской команды Томас Тухель убеждает форварда Усмана Дембеле также принять предложение о трансфере.
Sports.ru 04:43
Музыка
Киркоров не попал в фонограмму во время выступления на «Новой волне»
Российского певца Филиппа Киркорова уличили в пении под фонограмму во время выступления на фестивале "Новая волна" в Сочи.
Газета.Ru 01:27
Наука
Робота-змею запустили в мозг человека для инспекции сосудов
Робота-змею ученые запустили в мозг человека для быстрого восстановление после инсульта, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 29 августа в 13:46
Экономика
ЦБ утвердил размеры комиссий за быстрые переводы
Совет директоров Банка России утвердил максимальный размер комиссий, которые банки смогут взимать с торгово-сервисных предприятий при оплате товаров и услуг через систему быстрых платежей (СБП).
Коммерсантъ вчера в 20:10
Происшествия
В Индии число жертв взрыва на химзаводе возросло до 12
РИА Новости 04:47
Политика
Пушков прокомментировал обещание нового главы МИД Украины о Донбассе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил обещание нового главы МИД Украины Вадима Пристайко за полгода решить кризис в Донбассе.
Российская газета вчера в 23:39
Шоу-бизнес
Виктория Боня с дочерью переезжает из Монако
Вчера 39-летняя Виктория Боня объявила в своем микроблоге в Instagram, что приняла решение переехать из Монако, где прожила почти шесть лет.
Вокруг ТВ вчера в 17:56
Происшествия
В Сочи на пляже нашли снаряд времен войны
Оказалось. что это — артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны со следами коррозии, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
Кубань 24 04:23
Армия и оружие
США засекли маневры российского военного спутника
Российский военный космический аппарат "Космос-2521", неофициально прозванный спутником-инспектором, с начала 2019 года выполнил несколько новых маневров.
ТАСС вчера в 20:42
Единоборства
Многое на кону: Александр Поветкин в Лондоне проведет бой с Хьюи Фьюри
РИА Новости вчера в 17:31
Политика
Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы
Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.
Вести.Ru 04:48
Здоровье
4 случая, когда опасно посещать сауну
В случае некоторых нарушений сауна может оказаться попросту опасной.
MedikForum.ru 01:01
Культура
Умер петербургский художник Сергей Ковальский
30 августа в Санкт-Петербурге ушел из жизни известный художник Сергей Ковальский.
Культуромания 00:53
Политика
Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа
Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском вчера в 06:54
Общество
Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года
1 сентября вступят в силу новые правила продажи билетов в театры, на концерты и другие развлекательные мероприятия.
РБК 02:04
Общество
Во Владимирской области началось массовое увольнение медсестер
Сразу двенадцать медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы во Владимирской области подали заявления на увольнение, сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача больницы Александра Обидина.
Газета.Ru вчера в 13:56
Теннис
Нью-Йорк. Рафаэль Надаль спас ребёнка, которого чуть не задавила толпа
Испанец Рафаэль Надаль спас ребёнка после своего матча на US Open. Мальчик хотел получить автограф теннисиста, но его сдавила толпа.
GoTennis.ru 04:46
Общество
На Востряковском кладбище открыли памятник Кобзону
Памятник народному артисту СССР, депутату Госдумы Иосифу Кобзону открыли в четверг на Востряковском кладбище, где похоронен певец, депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным почтили его память, сообщила пресс-служба ГД.
РИА Новости вчера в 08:29
Происшествия
Возбуждено дело после двух нападений водителя на журналистов в ХМАО
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека" и "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".
РЕН ТВ 04:38
Экономика
«Норникель» подорожал до исторического максимума
В пятницу, 30 августа, капитализация "Норникеля" (34,6% компании принадлежит структурам "Интерроса" Владимира Потанина) на Московской бирже достигла 2,6 трлн руб. Это исторический максимум с момента выхода компании в ее современном виде на биржу в 2001 г.: 2 декабря 2001г.
Ведомости вчера в 11:18
Культура
Как путешествовали по Америке с простоватым первым лицом
Как путешествовали по Америке с простоватым первым лицом 15 сентября 1959 года начался визит председателя Совета министров СССР Н. С. Хрущева в Соединенные Штаты.
Коммерсантъ 05:03
Теннис
Медведев вышел в следующий раунд Открытого чемпионата США
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над испанцем Фелисиано Лопесом в матче третьего круга Открытого чемпионата США (US Open).
Газета.Ru 01:15
Авто
Volkswagen наращивает корпоративные продажи в России
В результате доля корпоративных сделок в прошлом месяце составила 36% от общего объема продаж автомобилей Volkswagen в России.
Автостат 04:30