Футбол
Imagine Dragons выступит на финале Лиги чемпионовБомбардир.ру 05:34
Американская инди-рок-группа Imagine Dragons выступит на церемонии открытия финала Лиги чемпионов. Решающий матч турнира состоится в Мадриде на стадионе «Атлетико» «Ванда Метрополитано» 1 июня.
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