с чего всё началось

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отдал первое место в голосовании полузащитнику ЦСКА Ильзату Ахметову. Второе место наставник национальной команды отдал полузащитнику ЦСКА Ивану Облякову. Тройку лидеров, по мнению Черчесова, замкнул вратарь Спаратака Александр Максименко.

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