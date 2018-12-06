с чего всё началось

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов стал обладателем премии лучшему молодому игроку отечественной Премьер-лиги. Об этом сообщается на официальном сайте детской футбольной лиги (ДФЛ).

Футбол Футбол Матч «Монако» – «Ницца» перенесён из-за акций протеста во Франции Решение о переносе матча было принято в связи с акциями протеста против повышения цен на топливо, которые проходят во Франции в последние дни.

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Футбол Футбол Карло Анчелотти: «Думаю, у „Наполи“ лучшая полузащита в Италии» Думаю, у нас лучшая полузащита в Италии, лично я в этом уверен.

Футбол Футбол Тони Крос рассказал о своей травме Повреждение футболист получил в игре Лиги чемпионов с «Ромой». Об этом немец рассказал на своей странице в Twitter.

Футбол Футбол «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в матче Олимп – Кубка России Обладатели сезонных абонементов на фанатскую трибуну D были пересажены на противоположную трибуну В. С текущего сезона в четвертьфинале и полуфинале Кубка России победители определяются по результатам двух матчей - дома и в гостях.

Футбол Футбол Дмитрий Хомуха: Нам достались очень сильные соперники по группе Старший тренер юношеской сборной России (U17) Дмитрий Хомуха прокомментировал итоги жеребьевки элитного раунда Евро-2019.

Футбол Футбол «Ливерпуль» показал лучший старт сезона в истории клуба

Футбол Футбол «Вильярреал» разгромил «Альмерию» в Кубке Испании «Вильярреал» разгромил «Альмерию» в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании. Встреча завершилась со счётом 8:0.

Футбол Футбол Бывший футболист «Спартака» Минаев скончался на 65-м году жизни Бывший футболист московских клубов «Динамо» и «Спартак» Александр Минаев скончался в четверг на 65-м году жизни, сообщили в пресс-службе «Динамо».

Футбол Футбол Модрич: Люди осознали, что футбол — это не только голы Полузащитник футбольного клуба «Реал» и сборной Хорватии Лука Модрич поделился впечатлениями от получения награды «Золотой мяч».

Футбол Футбол Суботич получил серьезную травму головы и был госпитализирован

Футбол Футбол Лотар Маттеус назвал главную ошибку «Баварии» Бывший игрок сборной Германии Лотар Маттеус прокомментировал состояние «Баварии». Он назвал главную проблему мюнхенского клуба.

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