Футбол

Ильзат Ахметов признан лучшим молодым игроком года в РПЛ
Российская газета
04:38

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов стал обладателем премии лучшему молодому игроку отечественной Премьер-лиги. Об этом сообщается на официальном сайте детской футбольной лиги (ДФЛ).
Российская газета04:38
с чего всё началось
Полузащитник московского ЦСКА и молодежной сборной России Ильзат Ахметов признан лучшим молодым игроком 2018 года в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает пресс-служба Детской футбольной лиги
 (ДФЛ).
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