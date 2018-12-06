Футбол

Ильзат Ахметов признан лучшим молодым игроком России
Еженедельник Футбол
05:23

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов был признан лучшим молодым игроком года в России. Футболист получил награду «Первая пятерка». В голосовании игрок набрал 202 балла.
Еженедельник Футбол05:23

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Ильзат Ахметов: «Повторить путь Головина? Хотелось бы пройти свой»

Спорт-Экспресс15:50

Ахметов: спасибо ЦСКА за доверие, без него я бы не получил «Первую пятерку»

РИА Новости09:32

Ахметов: постараюсь и дальше прогрессировать, буду много работать над собой

Чемпионат09:15

Ахметов: «Очень рад, что получил награду лучшему молодому игроку Премьер-Лиги»

Sport24.ru09:09

Российский футбольный союз назвал лучшего молодого игрока 2018 года

Газета.Ru04:06

Ахметов стал лауреатом премии «Первая пятерка»

Советский спорт04:00

Ахметов завоевал награду лучшего молодого футболиста РПЛ

Матч ТВ03:18
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В ответном матче 1/16 финала Кубка Испании мадридский «Реал» дома со счетом 6:1 разгромил команду «Мелилья», выступающую в Сугунде B (третьем по силе дивизионе чемпионата страны).
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«Дженоа» проиграл клубу третьего дивизиона и вылетел из Кубка Италии

Футболисты "Дженоа" в серии пенальти уступили клубу третьего итальянского дивизиона "Виртус Энтелла" и не смогли выйти в 1/8 финала Кубка Италии.
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Главный тренер "Пюника" Андрей Талалаев был сурово наказан за оскорбление резервного арбитра в матче с "Гандзасаром" (1:3).
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни не будет наказан за то, что во время домашнего матча Премьер-Лиги с «Арсеналом» схватил за волосы Маттео Гюэндузи, сообщает Sky Sports.
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Матчи «Монако» и «Марселя» перенесены из-за протестов во Франции

Матчи с участием футбольных клубов "Монако" и "Марселя" отменены и перенесены на более поздний срок из-за массовых протестов во Франции.
Обновлено в 15:20
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«Локомотив» подтвердил травму крестообразной связки у Ротенберга

"Локомотив" подтвердил, что защитник команды Борис Ротенберг травмировал переднюю крестообразную связку коленного сустава.
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Бывший нападающий сборной Германии Штефан Кисслинг рассказал, что некоторые упражнения за него выполняла жена.
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Футболисты московского «Локомотива» Антон и Алексей Миранчук выступили со словами поддержки в адрес нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, находящихся под арестом.
Обновлено в 16:13
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Определились соперники юношеских сборных России на ЧЕ

Сборная с игроками 2001 г. р. начнет отборочный раунд к ЧЕ-2020 матчами Уэльсом, Польшей и Косово.
Обновлено в 12:44
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КДК перенес рассмотрение расистских выкриков фанатов «Спартака»

КДК РФС перенес на 13 декабря рассмотрение расистских выкриков болельщиками «Спартака» в матче 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1).
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Новый наставник "Фулхэма" Клаудио Раньери лестно отозвался о главном тренере "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью и назвал португальца своим другом.
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