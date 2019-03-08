Футбол

Ильзат Ахметов – о матче с «Рубином»: «Хочется напомнить о себе»Спорт-Экспресс 02:18

ЦСКА — Рубин
сегодня
в 08:30
Чемпионат России
Стадион «ВЭБ Арена»
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов перед матчем 19-го тура РПЛ против "Рубина" отметил, что для него эта игра будет особенной. Напомним, что несколько лет россиянин выступал в составе казанцев, а летом 2018 года бесплатно перешел в московский клуб.
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Ильзат Ахметов: Постараюсь напомнить «Рубину» о себе и сыграть ярко

Советский спорт02:37

Где смотреть матч ЦСКА - Рубин

Евро-футбол.рувчера в 18:07

Ильзат Ахметов: «Играть против бывшего клуба — это большая ответственность»

Матч ТВ02:23

Ильзат Ахметов – о матче с «Рубином»: «Хочется напомнить о себе»

Спорт-Экспресс02:18

Ахметов — о матче с «Рубином»: хочется напомнить о себе, сыграть ярко

Чемпионат02:32

Ахметов: «В матче с „Рубином“ хочу напомнить о себе бывшему клубу»

Sport24.ru02:23

Онлайн трансляция матча ЦСКА – «Рубин»

Все про Спорт рувчера в 14:12
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Происшествия

В Красноярском крае самолет выкатился за пределы взлетной полосы

Обновлено в 00:51
Общество

В Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли затворы дамбы

Обновлено в 02:24
Общество

Местонахождение сокровищ Третьего рейха раскрыли в Германии

Обновлено вчера в 22:51
Происшествия

В Москве произошла массовая драка с применением оружия

Массовая драка произошла в ночь на субботу на Белореченской улице в Москве, в результате пострадали несколько человек.
Обновлено в 01:36
Политика

Венесуэла подаст жалобу в ООН из-за атаки на энергосистему

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что подаст жалобу на США Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет из-за атаки хакеров на венесуэльскую энергосистему.
Обновлено в 01:18
Происшествия

Задержан бывший заместитель главы «Росгеологии» Горринг

Руслан Горринг, который был уволен с поста первого заместителя главы «Росгеологии» после публикации скандального видео, задержан в столичном аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 11:17
Армия и оружие

Россия создаст новые авиационные двигатели на замену зарубежным

В России заканчивается разработка малоразмерного турбовального двигателя (ТВД) ВК-800, предназначенного для замены зарубежных аналогов.
Обновлено вчера в 20:51
Общество

Латвийский певец попросил авиакомпанию заменить русское прощание

Латвийский певец Лаурис Рейникс пожаловался на турецкую авиакомпанию Turkish Airlines после того, как бортпроводники попрощались с пассажирами на рейсе до Риги по-русски.
Обновлено вчера в 19:59
Общество

Минтруд назвал профессии с самым быстрым трудоустройством

В Министерстве труда и соцзащиты России рассказали, представители каких профессий могут быстро найти работу при посредничестве службы занятости.
Обновлено в 02:39
Политика

В Раде призвали признать поражение в борьбе с коррупцией на Украине

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что настало время признаться в поражении в борьбе с коррупцией на Украине.
Обновлено вчера в 13:09
Футбол

Гвардиола сменит Аллегри на посту главного тренера «Ювентуса»

Туринский "Ювентус" заключил контракт с главным тренером английского "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие

СМИ сообщили о подготовке КНДР к запуску ракеты

Обновлено в 02:30
Происшествия

У воинской части под Петербургом сработало взрывное устройство

Издание уточняет, что накануне в деревне Ваганово недалеко от КПП военнослужащий заметил лежащий на дороге фонарь и отбросил его в сторону.
Обновлено в 02:31
Космос

Маск ответил Рогозину на поздравление с успешным полетом Dragon-2

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 марта Дмитрий Рогозин от имени Роскосмоса поздравил генерального директора SpaceX Илона Маска и руководителя NASA Джима Брайденстайна с успешным завершением испытательного полёта корабля Dragon-2 к МКС.
Обновлено в 01:41
Политика

Лановой: Порошенко может бежать с Украины

Президента Украины Петра Порошенко заподозрили в подготовке побега из страны.
Обновлено в 02:23
Происшествия

В Краснодаре воспитательница частного детсада забыла ребенка на улице

В Краснодаре воспитательница частного детского сада 6 марта забыла на улице полуторагодовалого мальчика. Об этом сообщил портал «Блокнот».
Обновлено вчера в 21:54
Армия и оружие

В ДНР заявили о расстреле украинскими солдатами своего командира

Украинские военные расстреляли своего командира за замечание по поводу распития алкоголя.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия

Канадец, убивший шесть человек в мечети, обжаловал приговор

Адвокаты канадца, убившего шесть человек при нападении на мечеть в 2017 году, подали апелляцию на приговор в суд Квебека, сообщает телеканал CBC.
Обновлено в 02:28
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на Ленинградском шоссе в Москве

Два человека погибли в результате аварии на Ленинградском шоссе на севере Москвы, движение транспорта в сторону области затруднено.
Обновлено в 00:53
Политика

Депутат Рады призвал украинские власти отменить санкции

Депутат Верховной рады Украины, экс-кандидат в президенты страны Евгений Мураев заявил, что Киев должен отказаться от санкций и вернуть привычные рынки.
Обновлено вчера в 23:15
Политика

РФ и САР приветствуют помощь Иордании для беженцев

Координационные штабы России и Сирии в совместном заявлении поприветствовали стремление Иордании помочь сирийским беженцам, которые находятся на ее территории, вернуться на родину.
Обновлено в 02:39
Общество

МЧС предупредило жителей Московской области о сильном ветре

МЧС предупреждает жителей Подмосковья о резком усилении ветра, порывы которого в субботу, 9-го марта будут достигать 17-ти метров в секунду.
Обновлено в 01:55
Происшествия

Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла

Обновлено вчера в 23:34
Спорт

Лыжники сборной России завоевали золото в эстафете на Универсиаде

Обновлено в 01:34
Происшествия

Женщину зверски убили и сожгли в Челябинске

Отмечается, что труп нашел гуляющий с собакой местный житель. По его словам, женщину изнасиловали, убили, а потом сожгли.
Обновлено в 00:59
Политика

США выделят 1 млн долларов на продвижение свободы интернета на Украине

Госдепартамент США объявил соответствующий тендер Госдеп США объявил тендер на проекты по продвижению свободы интернета на Украине.
Обновлено в 02:18
Происшествия

В США арестовали одного из самых разыскиваемых убийц

Полиция арестовала одного из десяти самых разыскиваемых американских преступников.
Обновлено вчера в 21:19
Политика

Власти Китая еще надеются договориться с США по торговым вопросам

Стоит отметить, что длящиеся уже несколько месяцев торговые переговоры между Китаем и США до сих пор не увенчались каким-либо заметным продвижением вперед.
Обновлено в 01:16
Политика

Челси Мэннинг арестовали за отказ давать показания по делу WikiLeaks

Бывший военный аналитик разведки США Челси Мэннинг заключена под стражу, после того как отказалась давать показания перед большим жюри в окружном суде города Александрия, штат Вирджиния, по делу о деятельности сайта WikiLeaks.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия

Бывшая «Юная мисс Вселенная» из Нидерландов умерла в возрасте 19 лет

Победительница конкурса "Юная мисс Вселенная", состоявшегося в 2017 году, скончалась в германском городе Мюнхен накануне своего двадцатилетия.
Обновлено вчера в 17:55
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