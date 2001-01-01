Футбол
Ильзат Ахметов: «Мой кумир — Роналду, с детства болел за „Реал“»Sportbox.RU вчера в 14:22
Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов рассказал, кого на данный момент считает лучшим российским футболистом.
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Политика
Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику
В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 20:37
Экономика
РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей
Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:29
Шоу-бизнес
Знаменитая актриса оказалась на пороге смерти после увольнения
Обновлено вчера в 03:01
Экономика
Медведев утвердил новую программу развития РЖД
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил разработанный Минтрансом план развития РЖД до 2025 года.
Обновлено вчера в 09:38
Политика
Глава МВД Украины призвал уважать русскоязычных украинцев
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что украинцев, которые предпочитают говорить на русском языке, не следует притеснять.
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия
На кладбище в Челябинске застрелили двух мужчин
Тела двух мужчин с огнестрельными ранениями нашли в среду на кладбище в Челябинске, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено вчера в 07:32
Политика
Врио губернатора Челябинской области Текслер уволил главу Миндортранса
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер принял первые кадровые решения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на его пресс-службу.
Обновлено в 01:13
Происшествия
На ядерном полигоне КНДР произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 2,8 произошло в четверг в 1 км от северокорейского ядерного полигона в уезде Пхунгери провинции Хамгён-Пукто на северо-востоке страны.
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Беркова рассказала о своем состоянии после госпитализации
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова рассказала о своем самочувствии после госпитализации.
Обновлено вчера в 20:24
Армия и оружие
Названы сроки первого полета новейшего транспортника Ил-112В
Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в конце марта – начале апреля 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 20:31
Спорт
Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали серебро на чемпионате мира
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 01:19
Путешествия
Эксперты выяснили, куда чаще всего летают родители с младенцами
Чаще всего родители берут с собой малыша в поездки по стране – в 86% случаев.
Обновлено в 00:03
Театры
Скончался оперный певец Сергей Балашов
Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
Обновлено вчера в 09:35
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг наушников
Какие наушники оказались самыми лучшими, а какие поигрывают конкурентам, читайте на сайте Роскачества.
Обновлено в 01:00
Футбол
«Ювентус» не поедет летом в США из-за Роналду
Туринский "Ювентус" не сможет принять участия в традиционном летнем Международном кубке чемпионов, который состоится на территории США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:01
Общество
ВЦИОМ назвал самое частое нарушение потребительских прав в России
Жители городов-миллионников чаще, чем жители других населенных пунктов, встречаются со всевозможными нарушениями своих потребительских прав, сообщает ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия
В Новосибирске нашли пропавшего 9-летнего школьника
Обновлено вчера в 23:44
Политика
В Крыму назвали санкции Украины против России «лаем Моськи»
Санкции, введенные Украиной против России, являются мелочью, на которую не следует обращать внимание.
Обновлено в 00:37
Шоу-бизнес
Обнаженная Волочкова показала «огонь любви»
Российская балерина Анастасия Волочкова выложила в Instagram фото, на котором она запечатлена с «огнем любви».
Обновлено в 01:06
Здоровье
Не время любить: перевод часов вызывает импотенцию и рак
Перевод стрелок часов может повысить риск онкологических заболеваний, спровоцировать инфаркты или даже вызвать импотенцию.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
В Новой Зеландии запретили полуавтоматические и штурмовые винтовки
Обновлено вчера в 23:07
Экономика
Долг Центра Хруничева оценен в 84 млрд рублей
Общая задолженность Центра имени Хруничева, производящего ракеты-носители "Протон" и "Ангара", составляет 84 млрд руб. Об этом в интервью "Коммерсанту" сообщил гендиректор предприятия Алексей Варочко.
Обновлено вчера в 23:53
Космос
В Амурской области подобрали новый район для падения частей ракет
Новый район для падения ступеней ракет-носителей определили в связи с будущими стартами с космодрома Восточный, сообщает ТАСС.
Обновлено 19 марта в 16:36
Футбол
Сборные Германии и Сербии сыграли вничью в товарищеском матче
Сборная Германии по футболу не смогла одержать победу над командой Сербии в товарищеском матче.
Обновлено вчера в 23:47
Хоккей
Андрей Василевский стал второй звездой дня в НХЛ
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес
Похороны Юлии Началовой откладывали трижды
Прощание с артисткой откладывали трижды. Сначала появились сведения, что за участок на Троекуровском кладбище запросили миллион.
Обновлено вчера в 23:34
Армия и оружие
Жесть в Японском море. Как советские подводники авианосец таранили
21 марта 1984 года в Японском море судьба свела советскую подводную лодку К-314 и американский авианосец USS Kitty Hawk («Китти Хок»).
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия
В Рязани задержали мужчину за убийство семьи из трех человек 15 лет назад
Рязанские полицейские задержали обвиняемого в убийстве семьи из трех человек, которое тот совершил из-за 10 тысяч долларов в 2004 году, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 00:42
Происшествия
ДТП с участием грузовика и легковушки в Кузбассе: пострадали пятеро
В среду, 20 марта, ДТП в городе Прокопьевске Кемеровской области произошла авария, в которой пострадали несколько человек.
Обновлено вчера в 13:55
Общество
Власти Амстердама запретят экскурсии по кварталу красных фонарей
Амстердамские власти ввели более строгие правила проведения мероприятий в центре города.
Обновлено в 00:31