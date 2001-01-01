Футбол
Ильзат Ахметов: «Мой кумир — Роналду, с детства болел за „Реал“»Sportbox.RU 14:22
Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов рассказал, кого на данный момент считает лучшим российским футболистом.
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Музыка
Автор песен Мэрайи Кэри напишет книгу о Началовой
Обновлено в 06:20
Политика
Байден заявил, что будет баллотироваться в президенты США
Бывший вице-президент США Джозеф Байден принял решение баллотироваться на пост президента.
Обновлено вчера в 20:55
Происшествия
По делу известной ОПГ в Подмосковье изъят целый арсенал
Обновлено в 13:34
Политика
Помощник Путина назвал чушью слухи об участии в деле Baring Vostok
Помощник президента подтвердил, что давно знаком с акционером банка «Восточный» Артемом Аветисяном (через компанию «Финвижн Холдингс» владеет 32% акций банка), но заверил, что в спор последнего с Калви (Baring Vostok принадлежит 51,6% акций «Восточного») не вмешивался и тем более не докладывал о происходящем Владимиру Путину.
Обновлено в 11:54
Общество
Самая маленькая девочка России оказалась уроженкой Чечни
Самой маленькой девочкой России оказалась 13-летняя Анжела Ташуева из Чечни.
Обновлено в 15:58
Происшествия
В Лондоне арестовали обвиняемого в выводе из госбанка $2 млрд индийца
В Лондоне полицейские арестовали бизнесмена из Индии Нирава Моди, которого индийские власти разыскивают по обвинению в причастности к хищению около $2 млрд у банка Punjab National Bank, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 07:28
Политика
ЦИК Украины отказала ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины на заседании 20 марта отказала Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей на выборы украинского президента.
Обновлено в 13:02
Шоу-бизнес
Собчак раскрыла размер своего заработка
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что ее месячный заработок составляет около 3-4 миллионов рублей.
Обновлено в 13:43
Экономика
Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в Россию
Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Авто
Skoda Karoq начнут собирать в России
Производство кроссовера Skoda Karoq начнется в России этой осенью, сообщает аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на председателя совета директоров Skoda Auto Бернхарда Майера.
Обновлено в 14:39
Наука
70 согласных и 40 падежей
Например, Петр Услар в конце XIX века сообщал, что старожилы помнят единственный смешанный брак, который вызвал в селении великий скандал.
Обновлено 18 марта в 11:32
Происшествия
Увеличилось число жертв авиакатастроф в России
В России за 2018 год выросло число людей, погибших в результате авиакатастроф, сообщает otvprim.ru.
Обновлено вчера в 22:24
Политика
Россия объявила об отказе от транзита газа через Украину
Российский «Газпром» начал официально уведомлять страны о том, что транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена 1 января 2020 года.
Обновлено в 09:42
Транспорт
В Москве рассказали о ходе строительства станции «Стромынка»
Мэр Москвы посетил строящуюся станцию «Стромынка» Большой кольцевой линии, сообщает m24.
Обновлено в 15:27
Политика
Евросоюз допустил отсрочку Brexit
Председатель Евросоюза Дональд Туск заявил о возможности отсрочки выхода Великобритании из ЕС (Brexit). Его слова передает РИА Новости.
Обновлено в 12:32
Политика
Началось освоение Харасавэйского месторождения на Ямале
По словам председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, с освоением Харасавэйского месторождения ямальский центр газодобычи «становится крупнейшим в России».
Обновлено в 08:53
Кино
Первый трейлер «Однажды в Голливуде» Тарантино появился в сети
Обновлено в 13:42
Гаджеты
Раскрыты технические особенности смартфона Samsung Galaxy A40
Компания Samsung раскрыла технические характеристики нового смартфона Galaxy A40.
Обновлено 18 марта в 08:46
Происшествия
Во Франции пилота истребителя катапультировало при взлете
Член экипажа истребителя Rafale получил серьезные ранения после того, как его катапультировало при взлете на военной базе во Франции, сообщает газета Parisien.
Обновлено в 16:21
Политика
Путин поручил распространить «ипотечные каникулы» на все кредиты
Президент России Владимир Путин дал поручение распространить действие закона об ипотечных каникулах и на уже взятые кредиты.
Обновлено в 06:49
Технологии
Во «ВКонтакте» появилась возможность создавать постеры
Свои фоны для постеров могут загружать пользователи и паблики "ВКонтакте".
Обновлено в 13:22
Экономика
Минтруд подготовил законопроект о пособиях для семей с низким доходом
Документ предполагает выплату пособий за первого и второго ребенка в случае, если среднедушевой доход семьи ниже размера двух прожиточных минимумов вместо полутора.
Обновлено в 07:31
Технологии
«Ильюшин» представил возможные варианты салона самолета Ил-96-400М
На встрече представители компании показали базовые варианты — в трехклассной и двухклассной компоновке на 305 и 350 кресел.
Обновлено в 16:20
Политика
Литовские депутаты предложили запретить Лепсу въезд в страну
Некоторые депутаты парламента Литвы от оппозиционной консервативной партии «Союз Отечества – Христианские демократы» призывают на сайте Сейма МИД и МВД запретить въезд в страну российскому певцу Григорию Лепсу.
Обновлено в 12:42
Политика
МИД РФ пообещал обязательно ответить на санкции Австралии
Санкции Австралии, наложенные на россиян из-за инцидента в районе Керченского пролива, без ответа на останутся.
Обновлено в 14:35