Футбол

Ильзат Ахметов: «Хотел бы открыть счет забитым голам за сборную»Спорт-Экспресс 07:19

Полузащитник сборной России Ильзат Ахметов рассказал о подготовке к отборочным матчам Евро-2020 и финале Лиги чемпионов .
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Ахметов: матч с «Чертаново» - репетиция перед Сан-Марино

РИА Новости07:14

Ильзат Ахметов: «Есть желание забить за сборную, но, главное, чтобы команда выиграла»

Матч ТВ06:37

Ахметов: каждый в сборной России получит своё время в матче с «Чертаново»

Чемпионат06:39

Ахметов рассказал, почему смотрел финал ЛЧ отдельно от партнеров по сборной

Sport24.ru06:37

Ильзат Ахметов: «Хотел бы открыть счет забитым голам за сборную»

Спорт-Экспресс07:19

Ильзат Ахметов: «Есть желание забить за сборную, но, главное, чтобы команда выиграла»

Sportbox.RU06:37
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 20:55, Ашберн
Армия и оружие

Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке

Военный аэродром T4 в провинции Хомс на северо-западе Сирии подвергся в ночь на понедельник ракетной атаке, об этом сообщает сирийское государственное телевидение.
Обновлено в 17:12
Происшествия

Погибший в драке с кавказцами в Москве боец ГРУ мог служить в Сирии

Обновлено в 15:43
Происшествия

Полиция завела уголовные дела из-за сноса бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 13:59
Здоровье

Названа необходимая для долгой жизни продолжительность отдыха

Ученые выяснили, что людям, которые желают прожить долгую жизнь и сохранить здоровье до старости, требуется отдыхать как минимум три недели в году.
Обновлено в 05:19
Происшествия

В самолетах Boeing обнаружили дефектные детали

Компания Boeing обнаружила дефектные детали у моделей 737NG и 737MAX. Об этом 2 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 16:40
Армия и оружие

Оставшимся без украинских двигателей фрегатам нашли замену

Обновлено в 18:49
Единоборства

Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Шоу-бизнес

Бабенко, Шиловская, Бирюкова закрыли Забайкальский кинофестиваль

Елена Бирюкова, звезда сериала «Саша+Маша» блистала на ковровом покрытии в хулиганистом платье с открытыми плечами любимого цвета Коко Шанель.
Обновлено в 09:40
Экономика

Подмосковное метро не замыкается в круг

О строительстве легкого метро (скоростного трамвая) подмосковные власти говорят с 2014 года.
Обновлено в 17:55
Общество

Автор, отзовись! В сквере у Драмтеатра установили светящиеся фигуры в честь тех, кто его защищал

По словам девушки, автора работ зовут Анжелика. Если вы — автор этих светящихся фигур или знаете того, кто их сделал, свяжитесь с нами.
Обновлено вчера в 16:36
Экономика

Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет

В России предложили взимать экологический сбор с производителей табачной продукции. Он должен составлять не менее 5 рублей с одной пачки.
Обновлено в 17:02
Происшествия

Неймара ожидает тюремное заключение

За нарушение закона футболиста может ожидать наказание от года до пяти лет тюремного заключения7 Жертва изнасилования сообщила о произошедшем полиции Сан-Паулу.
Обновлено в 19:07
Общество

Кадыров посоветовал россиянам быть умеренными в еде

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в День здорового питания и отказа от излишеств в еде порекомендовал россиянам быть умеренными в приеме пищи.
Обновлено в 13:38
Политика

«Репрессированный» спецпредставитель Ким Чен Ына появился на концерте

Обновлено в 19:27
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено в 16:45
Шоу-бизнес

Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки

Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки Стоит отметить, что пока ни Константин Меладзе, ни его супруга Вера Брежнева никак не прокомментировали слухи об измене продюсера.
Обновлено в 06:17
Гаджеты

Производство части смартфонов Huawei остановилось

Сокращение производственных линий произошло потому, что сама Huawei уменьшила объём заказов на новые смартфоны.
Обновлено в 03:36
Политика

На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено в 15:23
Экология

Глава Кубани предложил приучать к сортировке мусора с детства

Делегация администрации Краснодарского края во главе с губернатором 30-31 мая посетила Стокгольм, где познакомилась с технологиями утилизации мусора, которые широко используются в Швеции.
Обновлено в 20:26
Политика

Трамп пригрозил вывести компании США из Мексики

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая 2019 г. глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что он из-за проблем с нелегальной миграцией не собирается «драться» с президентом США.
Обновлено в 16:40
Футбол

«Крылья Советов» сохранили место в РПЛ

В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду", передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:02
Экономика

Темпы роста производства мяса в России в этом году могут оказаться самыми низкими за последние десять лет

Как пишет газета «КоммерсантЪ», причина в том, что внутренний рынок уже достиг насыщения.
Обновлено в 20:06
Авто

Опубликованы «живые» фото интерьера новой Hyundai Sonata

Судя по фотографиям, интерьер новой Hyundai Sonata серьезно преобразился: появились новый четырехспицевый мультифункциональный руль, большой «парящий» тачскрин мультимедийного комплекса, блок управления климатом с сенсорным управлением и кнопки переключения передач, пришедшие на смену традиционному селектору автоматической трансмиссии.
Обновлено в 01:58
Общество

Владимирским ученикам помогут выбрать будущую профессию

В Коврове и Кольчугино после обеда учится каждый третий ребенок, в Собинке и Петушинском районе ситуация немногим лучше.
Обновлено в 18:00
Происшествия

Подруга убитой любовницы экс-главы Раменского района рассказала о её жизни

Ранее News.ru писал о том, что экс-глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков объявил о своём алиби.
Обновлено в 18:50
Происшествия

В Канаде разбился небольшой самолет

Обновлено в 19:38
Футбол

Сеск Фабрегас: «Отдал бы все, чтобы стать таким, как Головин»

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас в интервью журналу Mundial дал оценку действиям на тренировках его партнера по команде из княжества – хавбека сборной России Александра Головина.
Обновлено в 06:59
Общество

В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов

Согласно расчетам Росстандарта, использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия, наконец, к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.
Обновлено в 20:06
Наука

Биотехнологи разработали технологию синтеза «зеленых» биопластиков на глицерине

Биотехнологи Сибирского федерального университета разработали технологию синтеза природоподобных «зеленых» биопластиков на глицерине.
Обновлено в 12:33
Футбол

Рамос: «Рейес всегда шутил, проблемы не задевали его»

Защитник «Реала» Серхио Рамос поделился воспоминаниями об экс-игроке сливочных Хосе Антонио Рейесе, который 1 июня погиб в автокатастрофе.
Обновлено в 20:42
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