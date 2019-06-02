Ильзат Ахметов: «Хотел бы открыть счет забитым голам за сборную»Спорт-Экспресс 07:19

Полузащитник сборной России Ильзат Ахметов рассказал о подготовке к отборочным матчам Евро-2020 и финале Лиги чемпионов .

Ильзат Ахметов: «Хотел бы открыть счет забитым голам за сборную»

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