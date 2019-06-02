Футбол

Ильзат Ахметов: «Хотел бы открыть счет забитым голам за сборную»Спорт-Экспресс 07:19

Полузащитник сборной России Ильзат Ахметов рассказал о подготовке к отборочным матчам Евро-2020 и финале Лиги чемпионов .
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Ильзат Ахметов: «Хотел бы открыть счет забитым голам за сборную»

Спорт-Экспресс07:19

Ахметов: матч с «Чертаново» - репетиция перед Сан-Марино

РИА Новости07:14

Ильзат Ахметов: «Есть желание забить за сборную, но, главное, чтобы команда выиграла»

Sportbox.RU06:37

Ильзат Ахметов: «Есть желание забить за сборную, но, главное, чтобы команда выиграла»

Матч ТВ06:37

Ахметов рассказал, почему смотрел финал ЛЧ отдельно от партнеров по сборной

Sport24.ru06:37

Ахметов: каждый в сборной России получит своё время в матче с «Чертаново»

Чемпионат06:39
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Хоккей

«Бостон» обыграл «Сент-Луис» и повел в финальной серии Кубка Стэнли

Третий матч финальной серии Кубка Стэнли закончился победой «Бостона» над «Сент-Луисом» со счетом 7:2. Встреча прошла в ночь на 2 июня в Сент-Луисе.
Обновлено вчера в 23:48
Политика

Максакова назвала имя убийцы Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Происшествия

Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области

В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Обновлено в 12:32
Происшествия

Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в Дзержинске

Обновлено в 14:04
Происшествия

Круизный лайнер столкнулся с теплоходом в Венеции

Круизный лайнер MSC Opera врезался в теплоход в венецианском канале Джудекка, сообщает в воскресенье итальянская газета Corriere della sera.
Обновлено в 08:55
Футбол

На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка

На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:28
Единоборства

Нурмагомедов может провести бой-реванш с Макгрегором 7 сентября

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов может провести бой-реванш с ирландцем Конором Макгрегором 7 сентября в Абу-Даби.
Обновлено в 13:33
Политика

Запрет на экспорт топлива из России на Украину вступил в силу

Антимонопольный комитет Украины ранее предупредил жителей страны, что из-за ограничений поставок из России могут вырасти цены на бензин.
Обновлено вчера в 02:45
Политика

Появилось видео сноса бюста Жукову в Харькове

В Сети появилась видеозапись из Харькова, где представители националистических организаций и партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова.
Обновлено в 11:24
Происшествия

В США аллигатор забрался в дом женщины и уничтожил винный погреб

Обновлено в 05:50
Происшествия

Отец пропавшей с деньгами кассирши из Башкирии обратился в полицию

Обновлено в 07:13
Политика

Глава МИД Британии вступился за Трампа перед британскими политиками

Ранее американский лидер подвергся в Британии обструкции после того, как заявил, что бывший глава британского МИД Борис Джонсон отлично подойдёт на должность премьер-министра островного государства и справится с обязанностями главы британского правительства, писал News.ru.
Обновлено в 14:30
Религия

Легойда рассказал, как должен жить православный священник

Православный священник должен жить так, как живет "среднестатистический прихожанин его прихода", и доходы у него могут быть только "от алтаря" — от пожертвований прихожан, считает глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Обновлено в 08:58
Кино

Бокс-офис: «Годзилла» стартовал хуже предшественника

На территории Северной Америки монстр «завоевал» $49 млн, что на $44 млн меньше «Годзиллы» 2014 года (93 млн на старте).
Обновлено в 13:00
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено в 13:07
Общество

Более 140 участников удалили с ЕГЭ за нарушения

Из-за нарушений, допущенных на первых экзаменах, с ЕГЭ удалили 141 участника. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено в 10:12
Армия и оружие

Бомбардировщик Ту-22М3М получил возможность дозаправляться в воздухе

В начале 2019 года СМИ сообщали, что РФ направила в Сенат США документ о том, что модернизация Ту-22М3 не нарушает положения договора СНВ-3 от 2010 года, поскольку радиус действия Ту-22М3М не будет превышать 8 тыс. км.
Обновлено в 05:39
Политика

Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос созывает совещание с руководством МИД, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы внешней разведки, а также СБУ, чтобы обсудить любительское видео об аннексии Румынией западных территорий Украины.
Обновлено в 13:31
Футбол

Балотелли: «Для меня было бы честью играть за „Парму“»

Как сообщает Football Italia, Балотелли рассматривает вариант перехода в «Парму».
Обновлено в 13:48
Происшествия

15 человек пострадали в ДТП с автобусом под Ростовом

В Министерстве здравоохранения Ростовской области проинформировали о 15 пострадавших в результате ДТП с автобусом в регионе.
Обновлено в 09:13
Спорт

СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020

Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия

Четверо детей стали жертвами пожара в Свердловской области

Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Максим Виторган вместе отдыхают на Кипре

Уже сегодня утром, несмотря на тщательную конспирацию Собчак, внимательные поклонники заметили, как Виторган и экс-супруга вместе принимают солнечные ванны.
Обновлено в 12:00
Авто

Где в России лучше всего продаются новые пикапы

Обновлено в 06:48
Футбол

Пять россиян стали победителями гандбольной Лиги чемпионов

Македонский "Вардар" в финальном матче Лиги чемпионов обыграл венгерский "Веспрем" со счетом 27:24 и во второй раз за три года стал обладателем главного еврокубка.
Обновлено в 13:51
Футбол

Определились все участники нового сезона РПЛ

Стали известны все команды, которые сыграют в следующем сезоне РПЛ.
Обновлено в 12:08
Теннис

Надаль и Федерер вышли в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Обновлено в 13:43
Армия и оружие

Появилось видео испытаний баллистической ракеты в Китае

Военно-морские силы Китайской Народной Республики (КНР) успешно испытали межконтинентальную баллистическую ракету нового поколения JL-3, пишет издание DefenceBlog, опубликовавшее в Twitter кадры с ракетой.
Обновлено в 12:57
Здоровье

Эксперты рассказали, какую рыбу еще можно есть без опаски

Обновлено в 08:15
Происшествия

Один человек погиб в результате ДТП в Башкирии

Один человек погиб, шестеро попали в больницу в результате столкновения двух легковых машин в Башкирии.
Обновлено в 14:36
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Российский футболист, полузащитник московского ЦСКА и сборной России.
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Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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