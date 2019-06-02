Футбол

Ильзат Ахметов: «Хотел бы открыть счет забитым голам за сборную»Спорт-Экспресс 07:19

Полузащитник сборной России Ильзат Ахметов рассказал о подготовке к отборочным матчам Евро-2020 и финале Лиги чемпионов .
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Ильзат Ахметов: «Хотел бы открыть счет забитым голам за сборную»

Спорт-Экспресс07:19

Ахметов: матч с «Чертаново» - репетиция перед Сан-Марино

РИА Новости07:14

Ильзат Ахметов: «Есть желание забить за сборную, но, главное, чтобы команда выиграла»

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Ильзат Ахметов: «Есть желание забить за сборную, но, главное, чтобы команда выиграла»

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Ахметов рассказал, почему смотрел финал ЛЧ отдельно от партнеров по сборной

Sport24.ru06:37

Ахметов: каждый в сборной России получит своё время в матче с «Чертаново»

Чемпионат06:39
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Экономика

«Роснефть» начала строительство заправочного комплекса в Пулково

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Националисты снесли бюст маршала Жукова в Харькове

Мэр Харькова пообещал восстановить снесенный националистами бюст Жукова.
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес

Бузова может разбогатеть на скандале с Собчак

Телеведущая и певица Ольга Бузова может разбогатеть на скандале, который возник из-за высказывания журналистки Ксении Собчак о нежелании дизайнеров сотрудничать с исполнительницей.
Обновлено вчера в 11:38
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Ростовом возросло до 15

В результате столкновения автобуса и грузовика на трассе М4 «Дон» в Ростовской области пострадали 15 человек, 11 из которых госпитализированы.
Обновлено в 09:27
Происшествия

Круизный лайнер столкнулся с теплоходом в Венеции

Круизный лайнер MSC Opera врезался в теплоход в венецианском канале Джудекка, сообщает в воскресенье итальянская газета Corriere della sera.
Обновлено в 08:55
Происшествия

В Новой Москве машина врезалась в витрину магазина

Обновлено в 08:47
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Российский термоядерный реактор запустят в конце 2020 года

Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес

Как умирал Андрей Краско, рассказал Ургант

Обновлено в 09:58
Единоборства

Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Общество

Рособрнадзор отчитался о нарушениях на первых ЕГЭ

За нарушения во время проведения первых испытаний в рамках единого государственного экзамена (ЕГЭ) удалили 141 участника.
Обновлено в 08:37
Происшествия

Прокуратура проверит пир заключенных в орловской колонии

Обновлено вчера в 22:20
Футбол

«Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в РПЛ

Футбольный клуб «Уфа» уступил с минимальным счетом команде «Томь» во втором стыковом матче за право участия в Российской Премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.
Обновлено в 09:27
Футбол

На выбежавшую в финале ЛЧ девушку подписались более 2 млн человек

Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле по ходу финального матча Лиги чемпионов, продолжает извлекать дивиденды из своего эксцентричного поступка.
Обновлено в 09:05
Футбол

Игнашевич может возглавить «Торпедо»

Новым главным тренером клуба ПФЛ "Торпедо" станет экс-защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич.
Обновлено в 10:07
Политика

Запрет на экспорт топлива из России на Украину вступил в силу

Антимонопольный комитет Украины ранее предупредил жителей страны, что из-за ограничений поставок из России могут вырасти цены на бензин.
Обновлено вчера в 02:45
Экономика

Вышел фильм о выводе Ходорковским $51 млрд за границу

В фильме утверждается, что Ходорковский и его партнеры по ЮКОСу вывели из России порядка $51 млрд.
Обновлено 31 мая в 10:01
Армия и оружие

Испытания китайской ядерной ракеты нового поколения попали на видео

Китай провел успешные испытания баллистической ракеты нового поколения. Она будет запускаться с подводных лодок.
Обновлено в 09:38
Общество

Названы самые популярные товары среди россиян весной 2019 года

По сравнению с весной прошлого года, россияне стали чаще покупать спортивные товары, электронику, стройматериалы и садово-хозяйственные товары.
Обновлено в 03:45
Происшествия

Под Краснодаром пассажирский поезд столкнулся с грузовиком

На железнодорожном перегоне под Краснодаром 1 июня пассажирский поезд Адлер — Нижневартовск сбил находящийся на путях грузовик Инцидент произошел около 15 часов на перегоне Шеджий — Энем-2, на территории Адыгеи.
Обновлено вчера в 09:54
Происшествия

Госпитализированные после ЧП в Дзержинске получат по 150 тысяч рублей

Обновлено вчера в 19:45
Происшествия

Крыша сцены рухнула на людей во время рок-фестиваля на Украине

Во время рок-фестиваля в Днепропетровской области Украины из-за ураганного ветра на людей обрушилась крыша сцены, пишет 2 июня телеканал «Звезда».
Обновлено вчера в 21:22
Теннис

Федерер обыграл Майера и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

В матче четвертого круга «Ролан Гаррос» Федерер, занимающий 3-е место в рейтинге ATP, одержал победу над 68-й ракеткой мира, Леонардо Майером из Аргентины.
Обновлено в 09:27
Общество

Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни

Обновлено в 08:48
Авто

Какие новые модели автомобилей появятся в России летом

Летом этого года в России стартуют продажи одиннадцати новых автомобилей.
Обновлено вчера в 10:47
Общество

Премьер Молдавии поблагодарил папу Римского за гуманитарную поддержку

Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес

Яна Рудковская воспитывает сына по примеру Евгения Плющенко

Споры Яны Рудковской со своими хейтерами по поводу воспитания сына Саши, рожденного от Евгения Плющенко, кажется, не закончатся никогда.
Обновлено в 09:16
Политика

Познер попал в базу «Миротворца»

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер попал в базу данных украинского сайта "Миротворец", передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:41
Кино

Киану Ривз может сыграть в экранизации комиксов Marvel «Вечные»

Новый фильм "Вечные" от Marvel основан на серии комиксов Джека Кирби, впервые увидевших свет в 1976 году.
Обновлено в 06:49
Религия

Легойда рассказал, как должен жить православный священник

Православный священник должен жить так, как живет "среднестатистический прихожанин его прихода", и доходы у него могут быть только "от алтаря" - от пожертвований прихожан, считает глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие

Боевики создают ударную группировку в Хаме и Латакии

Провинциям Хама и Латакия в Сирии может угрожать новая опасность в виде наступлений незаконных вооруженных формирований во главе с «Хайят Тахрир аш-Шам».
Обновлено в 09:37
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Российский футболист, полузащитник московского ЦСКА и сборной России.
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Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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