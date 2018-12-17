Футбол

Ильзат Ахметов: «Хочется дальше развиваться и получать награды»
Матч ТВ
04:45

Хочется дальше развиваться и получать такие награды, но на первое место ставлю командные достижения. Буду дальше работать, чтобы достигать новых высот, — сказал Ахметов. Стоит отметить, что 20-летний футболист получил именной диплом и специальные золотые туфли.
Матч ТВ04:45

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Ильзат Ахметов: «Хочется дальше развиваться и получать награды»

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