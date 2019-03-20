Технологии

«Ильюшин» представил возможные варианты салона самолета Ил-96-400МИзвестия вчера в 16:20

Салоны новых самолетов могут иметь различные комплектации и формироваться под потребности заказчика. На встрече представители компании показали базовые варианты — в трехклассной и двухклассной компоновке на 305 и 350 кресел.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Представлен облик салона новейшего лайнера Ил-96-400М

ТК Звездавчера в 14:01

«Ильюшин» представил возможные варианты салона самолета Ил-96-400М

Известиявчера в 16:20

Представлены возможные компоновки салона перспективного авиалайнера Ил-96-400М

ПРАЙМвчера в 15:13

С интернетом и видеотрансляцией: «Ильюшин» показал, как будет выглядеть салон российского лайнера нового поколения

Царьградвчера в 17:10

Представлены возможные варианты салона самолета Ил-96-400М

ФАНвчера в 19:10

Технологическую начинку нового пассажирского самолета показал «Ильюшин»

Красная веснавчера в 17:46

Ил-496: как выглядит отечественный лайнер нового поколения

Популярная механикавчера в 10:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 02:21, Ашберн
Политика

Вышинский выступил против его обмена на украинских граждан

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выступил против его обмена на украинских граждан, рассказала омбудсмен Татьяна Москалькова.
Обновлено вчера в 19:43
Общество

Продолжительность жизни в России превысила 73 года

Продолжительность жизни россиян в 2017 году составила 72,6 года, сообщала министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 08:56
Происшествия

CNN сообщил о первых повестках по делу о сертификации Boeing 737 Mах

Сотрудники минюста США выдали несколько повесток в рамках уголовного расследования процедуры сертификации самолетов Boeing 737 Max, проводившейся Федеральной авиационной администрацией.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия

Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее

В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Технологии

Восстание машины. Почему Boeing 737 MAX убивает людей

Мюленбург пообещал, что Boeing вскоре выпустит "обновление программного обеспечения и соответствующую программу подготовки пилотов для 737 MAX, которые позволят устранить проблемы, обнаруженные после аварии рейса 610 Lion Air".
Обновлено в 01:00
Общество

Названы самые трудолюбивые регионы России

В Федеральной службе государственной статистики рассказали RT, в каких регионах России зафиксирована наибольшая продолжительность рабочей недели.
Обновлено в 00:00
Политика

В Новой Зеландии запретили полуавтоматические и штурмовые винтовки

Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии, запретила на территории страны оборот и эксплуатацию полуавтоматических и штурмовых винтовок.
Обновлено вчера в 23:07
Политика

Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику

В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 20:37
Общество

Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России

Актер Алексей Панин ненавидит Россию и считает, что это единственная страна в мире, кроме Северной Кореи, куда не хочется возвращаться.
Обновлено вчера в 12:10
Шоу-бизнес

Беркова внесла ясность после сообщений о госпитализации

Госпитализированная порноактриса Елена Беркова рассказала о своем самочувствии. Об этом она поделилась в инстаграме.
Обновлено вчера в 16:49
Экономика

Японская Takeda прекратит поставки в Россию трех лекарств

Поставки в Россию трех жизненно важных лекарственных препаратов будут прекращены с апреля нынешнего года – об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) со ссылкой на японскую фармацевтическую компанию Takeda.
Обновлено вчера в 13:23
Политика

Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах

Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено вчера в 17:09
Наука

В Великом Новгороде нашли мост X века

В первой половине X века Новгород ещё не был городом в полном смысле этого слова, он состоял из трёх посёлков: двух – на левом берегу Волхова, и одного – на правом.
Обновлено вчера в 01:39
Политика

Сотрудничавшего со спецслужбами украинца депортировали из Забайкалья

Гражданина Украины, сотрудничавшего со спецслужбами своей страны, депортировали из Забайкальского края.
Обновлено в 00:37
Политика

Луценко рассказал о переданном от посла США списке «неприкасаемых»

Посол Соединенных Штатов в Киеве Мари Йованович передала генеральному прокурору Украины Юрию Луценко список лиц, которые не должны подвергаться уголовному преследованию в стране.
Обновлено в 00:36
Общество

Власти Амстердама запретят экскурсии по кварталу красных фонарей

Амстердамские власти ввели более строгие правила проведения мероприятий в центре города.
Обновлено в 00:31
Экономика

Проект НОВАТЭКа стал претендентом на деньги ВСМ «Москва — Казань»

Представитель НОВАТЭКа сказал РБК, что «президентом и правительством даны все необходимые поручения с целью своевременного решения вопросов финансирования строительства объектов инфраструктуры терминала «Утренний», в том числе связанных с финансированием работ в 2019 году».
Обновлено в 01:32
Музыка

Автор песен Мэрайи Кэри напишет книгу о Началовой

Примерно 10 лет назад продюсер решил сделать из Началовой звезду мирового уровня. Им помог познакомиться в 2010 году Филипп Киркоров.
Обновлено вчера в 06:20
Наука

Слишком горячий чай и кофе могут быть смертельно опасными

Американские ученые провели исследование и выяснили, что горячий чай и кофе могут быть смертельно опасными.
Обновлено в 01:00
Музыка

Юрий Лоза высказался о роспуске группы «Ленинград»

Свой комментарий по поводу новости о роспуске группы «Ленинград» дал российский музыкант Юрий Лоза.
Обновлено вчера в 23:23
Экономика

Reuters узнал о планах Citigroup конфисковать золото Венесуэлы в счет погашения кредита

По условиям контракта с входящим в Citigroup банком Citibank Венесуэла должна была 11 марта погасить первую часть кредита – $1,1 млрд, сообщили четыре источника агентства, знакомые с ситуацией.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления

Двое россиян погибли в перестрелке с индонезийской полицией после ограбления обменного пункта на юге туристического острова Бали.
Обновлено вчера в 12:56
Экономика

СП выявила нарушения при использовании Минкультуры бюджетных средств

Счетная палата проверила правомерность и результативность использования в 2016-2018 годах бюджетных инвестиций и внебюджетных источников, а также средств федерального бюджета, направленных на сохранение культурно-исторического наследия.
Обновлено в 02:07
Футбол

Икер Касильяс – о матчах с «Ливерпулем» в ЛЧ: «Верю, что „Порту“ сможет пройти в следующую стадию»

Вратарь "Порту" Икер Касильяс, который сегодня продлил контракт со своей командой на один год, поделился ожиданиями от предстоящих матче в четвертьфинале Лиги чемпионов против "Ливерпуля", информирует Sky Sports.
Обновлено вчера в 13:25
Общество

Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур

Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 00:16
Происшествия

На кладбище в Челябинске застрелили двух мужчин

Тела двух мужчин с огнестрельными ранениями нашли в среду на кладбище в Челябинске, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено вчера в 07:32
Спорт

Фигуристы Тарасова и Морозов взяли серебро на чемпионате мира

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов взяли серебро на чемпионате мира в японской Сайтаме в соревнованиях спортивных пар, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:13
Политика

Токаев призвал назвать столицу Казахстана в честь Назарбаева

Обновлено вчера в 02:31
Авто

Автомобили Volvo не допустят пьяных водителей к управлению

Обновлено вчера в 14:33
Хоккей

Кучеров стал второй звездой матча «Тампы» и «Вашингтона»

Российский нападающий Никита Кучеров признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" — "Тампа-Бэй Лайтнинг", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ил-96
Пассажирский самолёт
Советский и российский пассажирский широкофюзеляжный самолёт для авиалиний средней и большой протяжённости, спроектированный в КБ Ильюшина в конце 1980-х годов. Совершил первый полёт в 1988 году, производится серийно с 1993 года на заводе Воронежского акционерного самолётостроительного общества. Ил-96 стал первым советским дальнемагистральным широкофюзеляжным самолётом. Рассчитан на 300-435 пассажиров и дальность полёта 9000 км. Использует российские двигатели ПС-90А.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное