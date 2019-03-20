Технологии

«Ильюшин» представил возможные варианты салона самолета Ил-96-400МИзвестия 16:20

Салоны новых самолетов могут иметь различные комплектации и формироваться под потребности заказчика. На встрече представители компании показали базовые варианты — в трехклассной и двухклассной компоновке на 305 и 350 кресел.
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Представлен облик салона новейшего лайнера Ил-96-400М

ТК Звезда14:01

«Ильюшин» представил возможные варианты салона самолета Ил-96-400М

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Ил-496: как выглядит отечественный лайнер нового поколения

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Представлены возможные компоновки салона перспективного авиалайнера Ил-96-400М

ПРАЙМ15:13
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Журналист пропал под Петербургом после угроз от охранников «Газпрома»

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Погба назвал «Реал» мечтой каждого футболиста

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не скрывает, что восхищается «Реалом» и главным тренером мадридской команды Зинедином Зиданом.
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Российский «Газпром» начал официально уведомлять страны о том, что транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена 1 января 2020 года.
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В России разработали правила содержания животных в зоопарках и цирках

Министерство культуры разработало проект постановления, в котором прописываются правила содержания и кормления животных в зоопарках, цирках и других культурно-развлекательных организациях, общения с их посетителями, а также требования к ветеринарному обслуживанию, транспортировке и дрессировке.
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В Третьяковской галерее посетитель разделся до трусов

По залам Третьяковской галереи прогулялся посетитель, раздетый до трусов.
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Трамп: США потратят $6 млрд на усовершенствование танков M1 «Абрамс»

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Беркова внесла ясность после сообщений о госпитализации

Госпитализированная порноактриса Елена Беркова рассказала о своем самочувствии. Об этом она поделилась в инстаграме.
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Путин призвал британских бизнесменов вложиться в нацпроекты РФ

Президент Владимир Путин предложил английским бизнесменам принять участие в финансировании российских нацпроектов.
Обновлено в 09:57
Политика

Лужков рассказал о гигантской сумме, выплаченной Россией Украине «по пьяни ельцинской»

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков поддержал прозвучавшую в Госдуме инициативу потребовать от Украины компенсацию за ущерб, нанесенный Крыму за время нахождения в ее составе.
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Общество

Адвокат попросил суд освободить Варвару Караулову

Защита бывшей студентки МГУ Варвары Карауловой, осужденной за попытку примкнуть к террористам, обратилась в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении девушки, рассказал РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
Обновлено в 12:34
Технологии

Приложение «Безопасный Санкт-Петербург» скачали 20 тысяч раз

В комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга отметили, что лучше всего использовать приложение по назначению как можно скорее, так как архив хранится не более двух недель.
Обновлено в 14:05
Политика

Украина ввела новые санкции против России

В ноябре 2018 г. Россия ввела пакет санкций против Украины, под них попали 322 человека и 68 компаний.
Обновлено в 10:59
Шоу-бизнес

Началову похоронят рядом с Малашенко

Обновлено в 10:46
Спорт

Германия заподозрила спортсменов из восьми стран в применении допинга

Глава прокуратуры Мюнхена Кай Гребер рассказал, что как минимум 21 спортсмен из восьми стран подозревается в применении кровяного допинга.
Обновлено в 11:22
Спорт

Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира в Японии

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступила с короткой программе на чемпионате мира в Японии, сообщает ТАСС.
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Экономика

ПФР начнет доплаты к пенсиям сверх прожиточного минимума уже в мае

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) достаточен, чтобы уже в мае начать доплаты к пенсиям по новому порядку сверх прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 04:43
Авто

Porsche «перевыпустит» утонувшие 911 GT2 RS

Компания Porsche пойдет на беспрецедентный шаг и соберет четыре дополнительных экземпляра 911 GT2 RS взамен тех, что погибли при пожаре контейнеровоза Grande America у берегов Франции.
Обновлено в 09:17
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МИД России сделал представление послу Чехии

Отмечается, что главе чешской дипломатической миссии было сделано представление в связи с активно нагнетаемой в его стране «нездоровой атмосферой» вокруг данного сюжета.
Обновлено в 10:18
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Врач Началовой рассказал, что у нее не было денег на лечение

Обновлено в 16:24
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«Химки» проиграли пятый матч подряд в баскетбольной Евролиге

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Беглов уволил главу комитета по печати Серезлеева

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергея Серезлеева.
Обновлено в 05:59
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В России возник дефицит кардиологического препарата амиодарон

В российских аптеках возник дефицит кардиологического препарата амиодарон в таблетках.
Обновлено в 01:21
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Ученые уточнили роль религий в зарождении цивилизации

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Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными

Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.
Обновлено в 00:48
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Ил-96
Пассажирский самолёт
Советский и российский пассажирский широкофюзеляжный самолёт для авиалиний средней и большой протяжённости, спроектированный в КБ Ильюшина в конце 1980-х годов. Совершил первый полёт в 1988 году, производится серийно с 1993 года на заводе Воронежского акционерного самолётостроительного общества. Ил-96 стал первым советским дальнемагистральным широкофюзеляжным самолётом. Рассчитан на 300-435 пассажиров и дальность полёта 9000 км. Использует российские двигатели ПС-90А.
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