Технологии
«Ильюшин» показал возможные варианты салона самолета Ил-96-400МНародные новости 00:22
Авиационный комплекс имени Ильюшина продемонстрировал вид пассажирского салона перспективного самолета Ил-96-400М. Об этом стало известно из официального сообщения на сайте компании. Комплектация салонов новых самолетов может варьироваться в зависимости от потребностей заказчика.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 00:51, Ашберн
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Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах
Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
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Apple представила новые беспроводные наушники AirPods
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Новая Зеландия ввела запрет на полуавтоматические и штурмовые винтовки
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн ввела запрет на оборот и эксплуатацию штурмовых и полуавтоматических винтовок военного образца на территории страны.
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Здоровье
Не время любить: перевод часов вызывает импотенцию и рак
Перевод стрелок часов может повысить риск онкологических заболеваний, спровоцировать инфаркты или даже вызвать импотенцию.
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Эксперты составили портрет типичного хейтера в Рунете
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Политика
Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику
В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
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Армия и оружие
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Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
Обновлено 19 марта в 07:18
Шоу-бизнес
Елена Ваенга отменила концерты из-за болезни
Обновлено вчера в 07:40
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Число вакансий для таксистов выросло в Барнауле в 24 раза
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Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО
Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено вчера в 11:56
Общество
Власти Амстердама запретят экскурсии по кварталу красных фонарей
Амстердамские власти ввели более строгие правила проведения мероприятий в центре города.
Обновлено в 00:31
Шоу-бизнес
Врач Началовой рассказал, что у нее не было денег на лечение
Обновлено вчера в 16:24
Экономика
Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассе магазина
Сбербанк России в июле этого года запустит услугу получения наличных денег в кассе магазина при условии безналичной оплаты.
Обновлено вчера в 07:23
Общество
Медведев заявил о подготовке к переезду министерств в «Москва-Сити»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить все необходимое для перевода федеральных органов исполнительной власти в новый правительственный комплекс на территории делового центра "Москва-Сити".
Обновлено вчера в 07:48
Происшествия
Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии
47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
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Обновлено вчера в 12:10
Хоккей
Вратарь «Тампы» Василевский установил клубный рекорд
Голкипер "Тампы" Андрей Василевский установил клубный рекорд в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Вашингтон Кэпиталз", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:27
Хоккей
«Авангард» вновь победил «Барыс» на своем льду
Хозяева льда вновь оказались сильнее гостей, одержав победу в матче со счетом 3:1. У победителей дубль оформил Максим Чудинов.
Обновлено вчера в 15:14
Транспорт
Медведев поддержал 50% скидку РЖД на билеты для детей летом
«Хотел бы попросить поддержать предложение компании — возможность предоставить скидку в 50% с 1 июня по 31 августа для перевозки детей с 10 до 17 лет в плацкартных и общих вагонах», — цитирует РИА Новости Белозёрова.
Обновлено вчера в 10:25
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Обновлено вчера в 14:00
Здоровье
В Москве выживаемость недоношенных детей превысила 90 процентов
Обновлено вчера в 10:20
Экономика
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Конкурсный управляющий группы Иван Вышегородцев говорил в 2017 году, что в реестр требований кредиторов включены требования к компании более чем на 30 млрд рублей.
Обновлено вчера в 14:17
Армия и оружие
В Пакистане освободили четырех похищенных иранских военнослужащих
В пакистанской межведомственной службе по связям с общественностью сообщили о том, что силовики провели успешную операцию и сумели освободить четырех похищенных ранее иранских военнослужащих.
Обновлено вчера в 20:41
Общество
Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур
Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
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В Сети раскритиковали Порошенко за передачу новой техники ВСУ
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Обновлено вчера в 15:34
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Личная жизнь постояльцев корейских отелей транслировалась в Сеть
СМИ узнали, что жертвами злоумышленников, устанавливающих скрытые камеры в ванных и уборных корейских отелей, стали тысячи человек.
Обновлено вчера в 23:51
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Церемония открытия скульптурной композиции в память об антифашисте, узнике нацистских концлагерей пасторе Мартине Нимёллере состоялась в среду вечером в германской столице.
Обновлено вчера в 18:11