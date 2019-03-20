Технологии

«Ильюшин» показал возможные варианты салона самолета Ил-96-400МНародные новости 00:22

Авиационный комплекс имени Ильюшина продемонстрировал вид пассажирского салона перспективного самолета Ил-96-400М. Об этом стало известно из официального сообщения на сайте компании. Комплектация салонов новых самолетов может варьироваться в зависимости от потребностей заказчика.
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