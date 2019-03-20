Технологии
«Ильюшин» показал облик салона новейшего самолета Ил-96-400МiReactor 19:09
«Ильюшин» представил возможные варианты салона самолета Ил-96-400М. Авиационный комплекс имени Ильюшина представил дизайн пассажирского салона перспективного самолета Ил-96-400М. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте компании.
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Политика
Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине
"Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков.
Обновлено в 19:53
Общество
Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России
Обновлено в 12:10
Экономика
Японская Takeda прекратит поставки в Россию трех лекарств
Поставки в Россию трех жизненно важных лекарственных препаратов будут прекращены с апреля нынешнего года – об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) со ссылкой на японскую фармацевтическую компанию Takeda.
Обновлено в 13:23
Спорт
Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию
Короткий прокат у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме завершился победой действующей олимпийской чемпионки россиянки Алина Загитовой.
Обновлено в 07:59
Авто
Skoda Karoq начнут выпускать в России
В Нижнем Новгороде уже осенью этого года начнется производство нового кроссовера Skoda Karoq.
Обновлено в 15:32
Общество
Жители Высокого недовольны качеством воды из новой скважины
Артём Лазарев рассказал, что новый сельский клуб в Высоком уже проектируют, завершить строительство планируется в 2020 году.
Обновлено в 19:34
Политика
Экс-президент Крыма арестован за неповиновение полиции
Первый президент Крыма Юрий Мешков был арестован Центральным районным судом Симферополя на двое суток.
Обновлено в 05:53
Авто
Новый седан Honda Envix скоро поступит в продажу в Китае
По цене новый Honda Envix сопоставим с Crider, ныне доступный в Китае за 99 800 юаней (около 950 тыс. рублей по текущему курсу) в базовой версии.
Обновлено в 08:39
Политика
Москалькова сообщила о переводе Вышинского в хорошую камеру
Обновлено в 18:38
Происшествия
Влюбленных задержали за массовое убийство на Урале
Двоих безработных жителей города Полевской (Свердловская область) — 22-летнего молодого человека и 24-летнюю девушку — обвинили в убийстве четырех человек в поселке Зюзельский Полевского городского округа.
Обновлено в 11:40
Происшествия
Лидера тамбовской ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам
В 2009 году Барсукова приговорили к 14 годам колонии строгого режима за рейдерство, а в 2016 году — к 23 годам по обвинению в покушении на убийство и двух рейдерских захватах.
Обновлено в 09:42
Общество
Об отнесении граждан к «предпенсионерам» станут информировать в МФЦ
Напомним, что 18 марта был подписан федеральный закон, который с 29 марта позволит потребителям подавать жалобы через МФЦ.
Обновлено в 04:51
Армия и оружие
Дату первого полета Ил-112В назвал источник
Сведениями о первом полете Ил-112В поделился источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 19:59
Армия и оружие
Россия снова отбомбилась по джихадистам в сирийском Идлибе
Истребители ВКС России нанесли авиаудар по объектам боевиков в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает Al-Masdar News.
Обновлено в 19:45
Наука
Световая левитация поможет управлять космическими кораблями
Исследователи из Калифорнийского технологического института придумали иной подход, который позволит перемещать объекты любой формы и размера с помощью светового луча.
Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес
Началову похоронят рядом с Малашенко
Обновлено в 10:46
Общество
Россиянам предложили упростить процедуру вывоза алкоголя
Выезжающие из страны россияне могут получить право вывозить с собой без оформления таможенной декларации больше алкогольных напитков, предназначенных для личного потребления.
Обновлено в 17:21
Финансы
Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа прошлого года
Курс доллара на Московской бирже после 21.00 мск в среду, 20 марта, опустился ниже отметки 64 рубля впервые с августа прошлого года.
Обновлено в 15:52
Экономика
Альфа-банк потребовал 33,6 млрд рублей с экс-министра Абызова
Альфа-банк и кипрская Redeliaco Holdings Ltd, кредиторы обанкротившейся инжиниринговой компании «Группа E4», требуют привлечь к солидарной ответственности на 33,6 млрд рублей экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова и двух других лиц, контролировавших компанию — бывшего президента «Группы E4» Андрея Малышева и экс-супругу Абызова Екатерину Сиротенко, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 14:17
Общество
В Южно-Сахалинске готовятся к возможным подтоплениям
В преддверии наступления сезона весенних паводков на территории Южно-Сахалинска проводятся мероприятия по предотвращению подтопления территорий жилого сектора и подготовке к ликвидации возможных последствий паводка.
Обновлено в 19:24
Футбол
Погба назвал «Реал» мечтой каждого футболиста
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не скрывает, что восхищается «Реалом» и главным тренером мадридской команды Зинедином Зиданом.
Обновлено в 12:58
Технологии
Во «ВКонтакте» появилась возможность создавать постеры
Свои фоны для постеров могут загружать пользователи и паблики "ВКонтакте".
Обновлено в 13:22
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено в 17:57
Футбол
Икер Касильяс – о матчах с «Ливерпулем» в ЛЧ: «Верю, что „Порту“ сможет пройти в следующую стадию»
Вратарь "Порту" Икер Касильяс, который сегодня продлил контракт со своей командой на один год, поделился ожиданиями от предстоящих матче в четвертьфинале Лиги чемпионов против "Ливерпуля", информирует Sky Sports.
Обновлено в 13:25
Общество
Сахалинским мэрам поручено вдвое увеличить строительство домов, иначе их будут «подбадривать»
Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил главам районов в ближайшие годы удвоить количество вводимого в эксплуатацию жилья.
Обновлено в 18:04
Экономика
ОСК расторгнет контракт с «Метростроем»
Обновлено в 18:21
Армия и оружие
Представителей Boeing вызвали в Конгресс США для дачи показаний
Сенаторы американского конгресса вызвали представителей руководства авиакорпорации Boeing для дачи показаний по двум случаем крушения самолетов Boeing 737 MAX, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 19:21