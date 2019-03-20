Технологии

«Ильюшин» показал облик салона новейшего самолета Ил-96-400МiReactor 19:09

«Ильюшин» представил возможные варианты салона самолета Ил-96-400М. Авиационный комплекс имени Ильюшина представил дизайн пассажирского салона перспективного самолета Ил-96-400М. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте компании.
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Представлен облик салона новейшего лайнера Ил-96-400М

ТК Звезда14:01

«Ильюшин» представил возможные варианты салона самолета Ил-96-400М

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С интернетом и видеотрансляцией: «Ильюшин» показал, как будет выглядеть салон российского лайнера нового поколения

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Технологическую начинку нового пассажирского самолета показал «Ильюшин»

Красная весна17:46

Ил-496: как выглядит отечественный лайнер нового поколения

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Армия и оружие

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Во «ВКонтакте» появилась возможность создавать постеры

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Вратарь "Порту" Икер Касильяс, который сегодня продлил контракт со своей командой на один год, поделился ожиданиями от предстоящих матче в четвертьфинале Лиги чемпионов против "Ливерпуля", информирует Sky Sports.
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Ил-96
Пассажирский самолёт
Советский и российский пассажирский широкофюзеляжный самолёт для авиалиний средней и большой протяжённости, спроектированный в КБ Ильюшина в конце 1980-х годов. Совершил первый полёт в 1988 году, производится серийно с 1993 года на заводе Воронежского акционерного самолётостроительного общества. Ил-96 стал первым советским дальнемагистральным широкофюзеляжным самолётом. Рассчитан на 300-435 пассажиров и дальность полёта 9000 км. Использует российские двигатели ПС-90А.
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