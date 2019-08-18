Происшествия
Илью Яшина задержали на выходе из спецприемникаКоммерсантъ 06:07
Муниципального депутата Красносельского округа Москвы и незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника. Позднее господин Яшин сообщил, что находится «в отделе полиции Троицка».
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Футбол
«Динамо» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч РПЛ
Нападающий Федор Смолов выйдет в стартовом составе московского "Локомотива" на матч 6-го тура чемпионата России по футболу со столичным "Динамо".
Обновлено в 10:54
Здоровье
Минздрав предложил проверять работников на алкоголь
Работодатели смогут тестировать сотрудников на алкоголь.
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Происшествия
Под Ульяновском подросток зарубил свою семью и покончил с собой
Следствие считает, что этот 16-летний подросток расправился с членами своей семьи, а затем покончил жизнь самоубийством.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
В Британии призвали помешать России влиять на страны Африки
Глава Генштаба ВС Великобритании Ник Картер призвал усиливать британское влияние на страны Африки для активного противостояния России на этом континенте.
Обновлено в 10:53
Футбол
Алексис Санчес хочет перейти в «Интер»
Форвард «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес заинтересован в переходе в миланский «Интер», сообщает Sky Sport Italia.
Обновлено в 05:03
Здоровье
Женщина в Казахстане родила детей с разницей в 2,5 месяца
Обновлено в 08:18
Происшествия
В прокуратуре назвали причину крушения Як-55 под Самарой
Нарушение правил пилотирования стало причиной крушения легкомоторного самолета Як-55 в Самарской области, сообщили ТАСС в воскресенье сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
Обновлено в 11:01
Происшествия
В центре Новосибирска загорелся ресторан
Ресторан горит в центре Новосибирска на улице Чаплыгина, сообщает пресс-служба управления МЧС по Новосибирской области.
Обновлено в 09:47
Общество
В Гонконге десятки тысяч протестующих вышли на марш
Обновлено в 05:27
Теннис
Медведев о победе над Джоковичем: Один рывок все изменил
Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы над Новаком Джоковичем в полуфинале «Мастерса-1000» в Цинциннати.
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына
Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына Свою публикацию в микроблоге в Instagram Анастасия Шубская сопроводила трогательной подписью.
Обновлено в 03:43
Происшествия
В Самаре ликвидировали пожар на мазутном озере
Пожар площадью 400 кв. м на мазутном озере в Кировском районе Самары ликвидирован, сообщили в воскресенье журналистам в региональном главке МЧС.
Обновлено в 08:26
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено вчера в 06:44
Происшествия
При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли не менее 40 человек
В результате взрыва на праздновании свадьбы в столице Афганистана погибли по меньшей мере 40 человек.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия
В МАК обследовали черные ящики самолета А321
Обновлено в 10:50
Армия и оружие
Шойгу предложил НАТО поиграть на АрМИ
Обновлено вчера в 14:29
Авто
В логотипе BMW нет и не было никаких пропеллеров
Обновлено в 09:00
Футбол
Уфа — Ростов 2:0
Обновлено в 11:24
Недвижимость
В РФ зафиксировали рекордный спрос на аренду однокомнатных квартир
За последние пять лет спрос россиян на аренду однокомнатных квартир установился на рекордной отметке, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:10
Политика
Порошенко обвинили в выводе восьми миллиардов долларов с Украины
Американский предприниматель украинского происхождения, миллиардер Сэм Кислин в интервью изданию "Страна.ua" заявил, что Петр Порошенко за пять лет президентства вывел из страны не менее восьми миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 07:27
Происшествия
Избившего ветерана АТО блогера поймали в Николаеве
Ранее мужчина жестоко избил ветерана так называемой антитеррористической операции (АТО), сообщает ФАН.
Обновлено в 10:01
Политика
МИД Польши не может себе представить, что Россия не пустит Дуду в Смоленск
Яцек Чапутович ответил: "Я не представляю, чтобы Россия заблокировала приезд главы государства в Смоленск".
Обновлено в 09:27
Общество
Жители Сочи опубликовали кадры с последствиями ливней
Жители Сочи опубликовали в соцсетях последствия непогоды, обрушившейся на город утром 17 августа.
Обновлено вчера в 17:05
Религия
Яблоневый рай. Православные волокончане отметят Преображение Господне
В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.
Обновлено в 01:30
Здоровье
Крис Гилберт назвала лекарства, которые могут привести к смерти
Названы пять групп лекарств, которые при неправильном применении могут привести к смерти.
Обновлено вчера в 20:37
Футбол
Дзюба назвал позором работу судьи в матче с «Ахматом»
Обновлено вчера в 14:20
Здоровье
Что может вылечить хрен?
При артрите, подагре и артрозе помогают натирки из хрена. Жевать хрен (не глотать) полезно при насморке и гайморите.
Обновлено в 07:06
Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.
Обновлено в 09:51
Общество
Неделя в Ленобласти начнётся с дождей
Ночью на востоке области местами пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня на западе — местами кратковременные дожди и грозы.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес
В Сети появились фото молодой Аллы Пугачевой для журнала Vogue
Почти все кадры выполнены в черно-белой цветовой гамме, на некоторых фотографиях Пугачева примеряет очки и красивую шляпку.
Обновлено в 09:00