Муниципального депутата Красносельского округа Москвы и незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника. Позднее господин Яшин сообщил, что находится «в отделе полиции Троицка».

Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника

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