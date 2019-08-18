Происшествия
Илью Яшина задержали на выходе из спецприемникаКоммерсантъ 06:07
Муниципального депутата Красносельского округа Москвы и незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника. Позднее господин Яшин сообщил, что находится «в отделе полиции Троицка».
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Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Футбол
Тренер «Зенита» Семак извинился за поведение после матча с «Ахматом»
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак принес извинения за слова, высказанные в адрес судейской бригады Алексея Матюнина, обслуживавшей матч с "Ахматом".
Обновлено в 08:18
Происшествия
На АЭС в Свердловской области отключился энергоблок
Обновлено в 06:45
Единоборства
Сборная России стала лучшей в танковом биатлоне
Российская команда одержала победу в финальной эстафете танкового биатлона, сообщает пресс-центр Армейских международных игр.
Обновлено вчера в 12:48
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 19:40
Политика
Брижит Макрон получила травму во время катания на лодке
Супруга президента Франции Брижит Макрон появилась на публике в субботу с бандажом на руке.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Боевики ИГ взяли на себя ответственность за взрыв на свадьбе в Кабуле
Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за организацию взрыва в Кабуле.
Обновлено в 07:38
Политика
Бурджанадзе назвала выход Грузии из СНГ ошибкой
Лидер оппозиционной грузинской партии «Единая Грузия — демократическое движение», бывший спикер парламента страны Нино Бурджанадзе назвала ошибкой выход Тбилиси из СНГ.
Обновлено в 06:42
Происшествия
В Кишиневе покончил с собой соратник бежавшего олигарха Плахотнюка
Молдавский бизнесмен Юрий Лункашу, который был одним из ближайших соратников бежавшего в июне за границу олигарха, экс-лидера бывшей правящей Демократической партии Владимира Плахотнюка, найден мертвым на окраине Кишинева.
Обновлено в 04:56
Общество
Яблоневый рай. Православные волокончане отметят Преображение Господне
В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.
Обновлено в 01:30
Футбол
Алексис Санчес согласовал условия личного контракта с «Интером»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес согласовал условия личного контракта с «Интером», утверждает один из ведущих спортивных журналистов Италии Джанлука Ди Марцио.
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия
Аварийно севший A321 эвакуируют с места ЧП
Стартовала подготовка к эвакуации самолета компании "Уральские авиалинии" А321, который совершил аварийную посадку пассажирского самолета А321 в кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено в 07:00
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.
Обновлено вчера в 15:11
Шоу-бизнес
Королева Великобритании запретила Меган Маркл носить джинсы
Королева Великобритании Елизавета запретила жене своего внука принца Гарри Меган Маркл носить джинсы и рваную, потертую одежду, так как считает джинсы одеждой для работяг, никак не подходящей герцогине, коей является Маркл.
Обновлено в 04:54
Футбол
Адриен Тамез попрощался с игроками и болельщиками «Ниццы»
Во втором туре французской Лиги 1 "Ницца" на выезде обыграла "Ним" со счетом 2:1. После игры полузащитник победителей Адриен Тамез попрощался с товарищами и болельщиками, прибывшими поддержать команду на выезде.
Обновлено в 02:12
Происшествия
Момент ДТП с туристическим автобусом в Москве попал на видео
В Сети появилось видео с моментом столкновения туристического автобуса со столбом на востоке Москвы.
Обновлено в 04:27
Космос
Под поверхностью Земли найдены залежи алмазов возрастом 4,5 млрд лет
Глубоко в недрах Земли обнаружены залежи алмаза старше 4,5 миллиардов лет.
Обновлено вчера в 14:14
Армия и оружие
Глава Генштаба Британии заявил о росте «российской угрозы»
Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны.
Обновлено в 02:47
Здоровье
В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца
29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца.
Обновлено вчера в 12:15
Общество
Володин рассказал о планах создания аэропорта в Балакове
Сегодня, 18 апреля, сразу после приземления первого пассажирского самолета в саратовском аэропорту «Гагарин» на территории нового аэровокзала состоялось совещание под председательством спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина.
Обновлено в 05:54
Политика
Постпред Украины в СЕ заявил о потере признаков государства
Постоянные эксперименты, которые проводил Киев с 1991 года, привели к тому, что Украина начала терять главные признаки государственности - территорию и население.
Обновлено в 07:21
Футбол
Полузащитник «Манчестер Сити» Зинченко прервал победную серию в АПЛ
У украинского полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко прервалась победная серия в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Обновлено в 02:33
Интернет
Google купил приложение для помощи со школьным домашним заданием Socratic и запустил на iOS
Американская корпорация Google купила специальный сервис, позволяющий выполнять домашние задания Socratic еще в марте прошлого года, при этом до сих пор данные сведения не подтверждались, а сейчас компания официально закрыла сделку.
Обновлено в 01:31
Политика
Германия собирается депортировать беженцев за отпуск на родине
Германия собирается лишать статуса беженца тех иностранцев, которые регулярно посещают родные страны.
Обновлено в 03:53
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Авто
Первый электрокар Mazda замечен на улицах Норвегии
Японская автомобилестроительная компания Mazda готовится к запуску своего первого электрокара, и, похоже, в сети Интернет появились первые снимки этого авто, появившегося на улицах Норвегии.
Обновлено в 07:48
Общество
Уровень воды в четырех реках в Сочи поднялся до опасных отметок
Спасатели откачивают воду с затопленных после ливня улиц в Сочи, опасно поднялась вода в четырех реках, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 12:30