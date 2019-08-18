Происшествия
Илью Яшина задержали на выходе из спецприемникаКоммерсантъ 06:07
Муниципального депутата Красносельского округа Москвы и незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника. Позднее господин Яшин сообщил, что находится «в отделе полиции Троицка».
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Космос
США отказались поставлять России углеволокно для телескопа «Спектр-М»
Британская компания, купленная американцами, отказалась поставлять России углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М", об этом рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева, передает РИА "Новости".
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Политика
Пекин нашел ответственных за разжигание протестных акций в Гонконге
Китай нашел новую «банду четырех»: 18 августа на информационном портале Политико-юридической комиссии ЦК Компартии Китая «Чжунго чанъаньван» появилась статья, в которой перечисляются имена тех, кого Пекин считает ответственными за разжигание протестных акций в Гонконге, кто в сговоре с Великобританией и Соединенными Штатами, чтобы «продать Гонконг», подстрекает детей к насилию и кровопролитию.
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Обновлено вчера в 17:02
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В Сочи 17 августа прошел залповый ливень, выпало более 70 мм осадков.
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«Силы Тигра» и ВКС РФ совместно вытесняют террористов в Сирии
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Московское "Торпедо" обыграло ивановский "Текстильщик" в 9-м туре первенства Футбольной национальной лиги и вышло в лидеры турнирной таблицы.
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В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
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Политика
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Глава Генштаба ВС Великобритании Ник Картер призвал усиливать британское влияние на страны Африки для активного противостояния России на этом континенте.
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Приставы начнут по СМС оповещать должников о запрете на выезд
Судебные приставы с 2020 года могут получить возможность информировать должников путем рассылки СМС-сообщений об ограничении их выезда за рубеж.
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Мэр канадской столицы совершил каминг-аут
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Стас Михайлов пропустил день рождения дочери
День рождения девочки прошел на берегу Средиземного моря в старинной гостинице Grand-Hôtel du Cap-Ferra, ночь в которой стоит от 150 тысяч рублей.
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Брижит Макрон получила травму во время катания на лодке
По данным французских СМИ, первая леди страны поскользнулась на лодке и вывихнула плечо.
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Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился, не известив об этом свою семью.
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Стадион встретил экипаж А321 овацией
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия
Избившего ветерана АТО блогера поймали в Николаеве
Ранее мужчина жестоко избил ветерана так называемой антитеррористической операции (АТО), сообщает ФАН.
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Яцек Чапутович ответил: "Я не представляю, чтобы Россия заблокировала приезд главы государства в Смоленск".
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Армия и оружие
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Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.
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Шойгу назвал АрМИ площадкой для соревнований конструкторских бюро
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Политика
Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии
Американский лидер Дональд Трамп хочет купить Гренландию, которая входит в состав Королевства Дания и имеет права широкой автономии, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.
Обновлено в 12:55