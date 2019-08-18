Происшествия
Илью Яшина задержали на выходе из спецприемникаКоммерсантъ 06:07
Муниципального депутата Красносельского округа Москвы и незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника. Позднее господин Яшин сообщил, что находится «в отделе полиции Троицка».
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Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Обновлено в 09:03
Футбол
Глушаков ответил Дзюбе на критику судейства
Причина потери «Зенитом» двух очков в чемпионате России по футболу в матче с «Ахматом» кроется в самом «Зените», а не в предвзятости арбитра, заявил полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков 18 августа, комментируя реплику форварда сборной России и нападающего «Зенита» Артема Дзюбы о позорном судействе во встрече двух команд, передает телеканал «Матч ТВ».
Обновлено в 10:05
Происшествия
Убивший семью подросток оставил предсмертную записку
В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" сообщили, что подросток оставил предсмертную записку.
Обновлено в 06:52
Политика
Британский Генштаб заявил о готовности бросить вызов группе Вагнера
Глава Генштаба Великобритании Ник Картер в интервью газете The Times заявил о том, что Лондону необходимо усиливать военное присутствие в Африке, чтобы помешать России включить этот регион в свою сферу влияния.
Обновлено в 06:01
Авто
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.
Обновлено в 09:45
Происшествия
Недовольный лечением пациент избил врача московской больницы
Пациент московской больницы избил врача из-за некачественного лечения.
Обновлено в 14:49
Шоу-бизнес
Ольга Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Российская исполнительница и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова ограничила доступ к своему профилю в Instagram после того, как подверглась нападкам со стороны пользователей Сети и своих коллег по цеху за сравнение себя с блокадницей.
Обновлено вчера в 08:24
Технологии
Точка: «Как обезопасить свои деньги при использовании банковских приложений»
С другой стороны, производители операционных систем все больше и больше тратят силы, энергию и внедряют защитные механизмы в них самих для того, чтобы они становились более защищенными.
Обновлено в 14:06
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве
Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Самаре ликвидировали пожар на мазутном озере
Пожар площадью 400 кв. м на мазутном озере в Кировском районе Самары ликвидирован, сообщили в воскресенье журналистам в региональном главке МЧС.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Бензовоз взорвался после ДТП в Уганде
Обновлено в 14:58
Религия
Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа
В понедельник, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас.
Обновлено в 15:35
Единоборства
Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе
Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Наука
Новый портативный костюм-экзоскелет облегчит и бег, и ходьбу
Обновлено вчера в 00:06
Политика
Команда Зеленского признала невозможность быстро закончить войну в Донбассе
Быстро завершить конфликт в Донбассе не удастся, заявил в интервью газете «НВ» лидер украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 06:46
Политика
МИД Польши не может себе представить, что Россия не пустит Дуду в Смоленск
Яцек Чапутович ответил: "Я не представляю, чтобы Россия заблокировала приезд главы государства в Смоленск".
Обновлено в 09:27
Происшествия
Энергоблок Белоярской АЭС отключила автоматика
Автоматика отключила энергоблок утром 18 августа. На объекте произошло ложное срабатывание одной из защитных систем.
Обновлено в 06:40
Политика
Британия лишила паспорта плененного в Сирии боевика
Министр общественной безопасности Канады Ральф Гудейл выразил разочарование тем, что Великобритания лишила паспорта плененного в Сирии экстремиста Джека Леттса, у которого раньше было двойное британо-канадское гражданство.
Обновлено в 15:32
Космос
В США заявили о взрыве российской ядерной торпеды «Статус-6»
Обновлено вчера в 20:02
Происшествия
Специалисты начали демонтаж салона севшего в поле A321
В Подмосковье специалисты начали демонтаж салона, а также пассажирских кресел самолета А321 «Уральских авиалиний».
Обновлено в 14:19
Музыка
Умер народный артист Северной Осетии Аскер Махмудов
Народный артист Северной Осетии Аскер Махмудов скончался на 73-м году жизни, сообщает издание «Культуромания».
Обновлено в 10:13
Политика
В Совфеде оценили слова Кулебы о потере Украиной признаков государства
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT заявление постпреда Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна теряет главные признаки государства — население и территорию, а Киеву за 28 лет независимости не удалось создать «экономического чуда».
Обновлено в 09:32
Наука
Ученые открыли новое состояние материи
Обновлено 15 августа в 11:31
Шоу-бизнес
На могиле Веры Глаголевой установили памятник
Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.
Обновлено вчера в 13:00
Космос
Ученые показали Землю глазами инопланетян
Обновлено в 12:49
Общество
Повторную эвакуацию объявили в Уссурийске из-за паводка
Власти Уссурийска в Приморье в воскресенье организовали эвакуацию людей с территорий города из-за подъема уровня воды в реке Раздольная и ее притоках, сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 08:29
Авто
Названы 10 автомобилей, которые угоняют реже всего
Обновлено в 04:45