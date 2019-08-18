Происшествия

Илью Яшина задержали на выходе из спецприемникаКоммерсантъ 06:07

Муниципального депутата Красносельского округа Москвы и незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника. Позднее господин Яшин сообщил, что находится «в отделе полиции Троицка».
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