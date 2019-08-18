Происшествия
Илью Яшина задержали на выходе из спецприемникаКоммерсантъ 06:07
Муниципального депутата Красносельского округа Москвы и незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 06:58, Ашберн
Происшествия
В ДТП с автобусом в Москве пострадали не менее 14 человек
Туристический автобус столкнулся с мачтой городского освещения на востоке Москвы, пострадали не менее 14 человек.
Обновлено в 03:34
Футбол
«Зенит» в большинстве не смог обыграть «Ахмат» в чемпионате России
Обновлено вчера в 14:02
Политика
В Малайзии требуют остановить суд по делу MH17
Руководитель неправительственной организации (НПО) "Международное движение за справедливый мир" (JUST) Чандра Музаффар попросил приостановить судебный процесс по делу о крушении пассажирского Boeing МН17 над Донбассом.
Обновлено вчера в 16:29
Транспорт
Первый рейс приземлился в новом аэропорту Саратова
Первый тестовый рейс приземлился в воскресенье в новом аэропорту Саратова - Гагарине, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 04:29
Политика
Украинский посол заявил о потере страной признаков государства
Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба опубликовал в издании «Зеркало недели» статью, в которой поделился опасениями по поводу будущего страны.
Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес
Александр Овечкин и Настасья Шубская впервые показали лицо сына
Молодые родители поделились совместной фотографией с ребенком, где впервые показали лицо мальчика.
Обновлено в 06:00
Наука
Популярный продукт оказался опасным для здоровья
По словам ученых, всего треть чайной ложки молотых семян может быть опасной для здоровья младенца.
Обновлено в 05:50
Общество
Минздрав предлагает штрафовать за перекуры
Минздрав рекомендовал работодателям ввести штрафы за перекуры, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 23:38
Футбол
Гвардиола прокомментировал свою словесную перепалку с Агуэро
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия
На АЭС в Свердловской области отключился энергоблок
Обновлено в 06:45
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Здоровье
Нездоровый интерес: большинство россиян мечтают об «умных браслетах»
Интерес россиян к инновациям в области медицины растет, однако не все ее сферы получают одинаковый уровень доверия со стороны общественного мнения.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
В США рассекретили данные своей разведки о чернобыльской аварии
Судя по рассекреченным документам, в США сомневались в правдивости сообщений о количестве жертв в результате аварии на ЧАЭС.
Обновлено в 06:14
Происшествия
В Одессе задержали владельца загоревшегося отеля
Обновлено вчера в 20:13
Шоу-бизнес
Стало известно о фотографиях обнаженной Мэрилин Монро в морге
Стало известно о существовании фотографий обнаженной американской актрисы Мэрилин Монро, сделанных в морге.
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес
На могиле Веры Глаголевой установили памятник
Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.
Обновлено вчера в 13:00
Гаджеты
IKEA начнет инвестировать в развитие технологий «умного дома»
Одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома IKEA начнет активно развивать проект по созданию продуктов и технологий для системы «умный дом».
Обновлено вчера в 21:30
Кино
Осенью завершится работа над фильмом «Вратарь галактики»
По утверждениям деятеля, у команды осталось не более 1,5 месяца работы, поэтому осенью съемочный процесс окажется завершен.
Обновлено в 05:41
Политика
Джемилев признался, что у Украины нет возможности «вернуть Крым»
Лидер запрещенной в России организации "меджлис крымско-татарского народа"*, народный депутат Украины Мустафа Джемилев в интервью украинским СМИ заявил, что сейчас у Киеве нет возможности самостоятельно "вернуть Крым".
Обновлено вчера в 11:42
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Армия и оружие
К востоку от Иерусалима при стычках пострадали более 30 палестинцев
По меньшей мере 33 палестинца пострадали от пуль и газа во время столкновений с израильскими военными к востоку от Иерусалима, сообщается в заявлении минздрава Палестины, полученном в распоряжение РИА Новости.
Обновлено 16 августа в 15:48
Политика
В Москве прошли одиночные пикеты оппозиции
Обновлено вчера в 06:59
Футбол
Рибери получил предложения от «Спартака» и «Динамо»
Обновлено в 06:30
Общество
Яблоневый рай. Православные волокончане отметят Преображение Господне
В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.
Обновлено в 01:30
Общество
Россиян хотят информировать о запрете выезда из-за долгов по СМС
Уведомления о запрете выезда могут также приходить организациям и индивидуальным предпринимателям по электронной почте, указанной в Едином госреестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).
Обновлено в 06:36
Футбол
Многотысячный стадион встретил овациями экипаж А321
Обновлено в 05:02
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено вчера в 00:46