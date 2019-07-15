Политика

Илью Яшина сняли с выборов в МосгордумуКоммерсантъ 12:56

Окружная избирательная комиссия единогласно проголосовала за отказ допуска главы муниципального округа Красносельский Ильи Яшина на выборы.
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Главные анонсы 16 июля

Коммерсантъ17:01

Илье Яшину отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму

РИА Новости14:04

Избирком отказал Илье Яшину в допуске на выборы в Мосгордуму

Новая газета13:10

Илья Яшин снят с выборов в Мосгордуму

Интерфакс13:28

Илье Яшину официально отказали в регистрации

Медиазона13:11

Муниципального депутата Илью Яшина сняли с выборов в Мосгордуму

Эхо Москвы18:04

Илье Яшину окончательно отказали в допуске на выборы в Мосгордуму

Дождь13:04
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Экономика

В РФ расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов

Предполагается, что в России распространится эксперимент по снятию наличности с банковских карт на кассах магазинов.
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Гаджеты

Все запасы смартфона Asus ZenFone 6 распроданы

Обновлено в 11:22
Наука

Ученые назвали группу крови, которая неуязвима перед раком

Ранее британские исследователи заявили, что люди со II группой крови больше подвержены риску возникновения рака желудка, а пациенты с I группой крови, наоборот, реже страдали от этого заболевания.
Обновлено в 00:19
Происшествия

Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров

"Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей", - сообщил Бастрыкин.
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Политика

За бурение в водах Кипра Евросоюз вводит санкции против Турции

Министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили введение санкций против Турецкой Республики в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено в 20:28
Авто

Кроссовер Geely Atlas с новым дизайном приехал к дилерам

Рестайлинговый кроссовер, который в России известен под названием Atlas, а в Китае - Boyue, теперь получил в названии приставку Pro и обзавелся новым дизайном.
Обновлено вчера в 23:52
Политика

Конгресс США призвал объявить импичмент Трампу

Член Конгресса США Ильхам Омар, представляющая Демократическую партию от штата Миннесота и являющаяся американкой сомалийского происхождения, обвинила президента Дональда Трампа в нарушении прав человека и призвала объявить ему импичмент.
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Политика

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Обновлено в 16:25
Политика

Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков

Обновлено в 09:38
Армия и оружие

Американская разведка обнаружила «уязвимость» в российской С-400

Аналитики американского центра частной разведки Stratfor утверждают, что российские зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-400 имеет одну значительную уязвимость.
Обновлено в 22:14
Происшествия

Сын депутата насмерть сбил двоих пешеходов под Челябинском

За рулем автомобиля, насмерть сбившего двоих людей под Челябинском, находился сын местного депутата Руслан Имангулов.
Обновлено в 11:19
Кино

В новом фильме о Джеймсе Бонде агент 007 станет темнокожей женщиной

Обновлено в 18:28
Политика

Украина обвинила Венгрию во вмешательстве во внутренние дела страны

Замминистра иностранных дел Украины Егор Божок в ходе встречи с послом Венгрии Иштваном Ийдярто выразил недовольство действиями Будапешта, которые, по его словам, «имеют явные признаки вмешательства во внутриполитическую жизнь Украины».
Обновлено в 20:20
Политика

На Украине вступил в силу закон о госязыке

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», предусматривающий использование исключительно украинского языка в большинстве сфер жизни, вступил в силу во вторник, 16 июля, передает РИА Новости.
Обновлено в 19:32
Происшествия

Суд в Мексике признал россиянина Макеева виновным в убийстве

Суд мексиканского штата Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве.
Обновлено в 16:50
Происшествия

Въехавший в толпу неонацист получил пожизненный срок

Суд приговорил неонациста Джеймса Алекса Филдса к пожизненному лишению свободы за наезд на демонстрантов в Шарлоттсвилле (штат Вирджиния, США) в 2017 году.
Обновлено в 21:47
Общество

Росконтроль назвал опасные для здоровья марки куриного мяса

Обновлено в 02:34
Интернет

В немецких школах запретили Microsoft Office 365

"Лаборатория Касперского" назвала главную мишень хакеров на компьютерах пользователей читайте также Ранее Microsoft хранила данные, собираемые облачными приложениями, в немецком дата-центре.
Обновлено в 10:46
Политика

Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено в 12:37
Кино

Первый трейлер фильма «King’s man: Начало» опубликован в Сети

В Сети появился первый трейлер фильма "King's man: Начало", приквела "Kingsman: Секретная служба", информирует Киноафиша.
Обновлено в 10:16
Религия

«Пепельное» полнолуние, лунное затмение и христианский праздник — все совпало 16 июля

Во вторник, 16 июля, христиане вспоминают мучеников Мокия и Марка, пострадавших за веру во Христа в IV веке.
Обновлено в 17:40
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста

Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 12:50
Происшествия

Показания сестер Хачатурян могли быть сфальсифицированы

Адвокат, представляющий интересы старшей из сестер Крестины Хачатурян, Алексей Липцер заявил, что первоначальные показаниядевушек могли быть сфальсифицированы в ходе их допроса.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Ученую из США задушили и бросили в нацистском бункере на Крите

Тело 59-летнего молекулярного биолога, сотрудника Института Макса Планка Сьюзен Итон было найдено ранее в заброшенном нацистском бункере.
Обновлено в 22:29
Культура

Умер художник-постановщик «Мосфильма» Стален Волков

Волков в 1954 году окончил с отличием художественный факультет ВГИК. Всю жизнь он проработал художником-постановщиком киностудии "Мосфильм".
Обновлено в 13:14
Футбол

Де Йонг определился с игровым номером в «Барселоне»

Новичок «Барселоны» Френки де Йонг определился с игровым номером, под которым будет выступать за каталонский клуб.
Обновлено в 16:40
Политика

Жители Донбасса смогут получить российские загранпаспорта в любом регионе

Получившие российское гражданство жители ДНР и ЛНР смогут получить российские загранпаспорта в любом регионе вне зависимости от регистрации, сообщили в МВД России в ответ на запрос РИА Новости.
Обновлено в 21:18
Политика

Зеленского призвали «наступить на горло» песне о победе над Россией

Бывший глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин считает, что мир в стране будет достигнут в случае отказа от НАТО и предоставления Донбассу особого статуса.
Обновлено в 06:36
Общество

Температура воздуха в Вологодской области побила рекорд

Температура воздуха в городе Вытегра у южного берега Онежского озера в Вологодской области опустилась до нуля градусов, что стало рекордом более чем за 100 лет.
Обновлено в 19:17
Армия и оружие

Задержанный в Албании террорист представился Диего Марадоной

Задержанный в Албании по российскому ордеру Интерпола за терроризм Расул Мислаев представился албанским властям Диего Марадоной, сообщило албанское издание Panorama.
Обновлено в 17:58
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