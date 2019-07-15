Политика
Илью Яшина сняли с выборов в МосгордумуКоммерсантъ 12:56
Окружная избирательная комиссия единогласно проголосовала за отказ допуска главы муниципального округа Красносельский Ильи Яшина на выборы.
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Суд мексиканского штата Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве.
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Въехавший в толпу неонацист получил пожизненный срок
Суд приговорил неонациста Джеймса Алекса Филдса к пожизненному лишению свободы за наезд на демонстрантов в Шарлоттсвилле (штат Вирджиния, США) в 2017 году.
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Общество
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В Сети появился первый трейлер фильма "King's man: Начало", приквела "Kingsman: Секретная служба", информирует Киноафиша.
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Армия и оружие
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Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.
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Происшествия
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Тело 59-летнего молекулярного биолога, сотрудника Института Макса Планка Сьюзен Итон было найдено ранее в заброшенном нацистском бункере.
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Температура воздуха в Вологодской области побила рекорд
Температура воздуха в городе Вытегра у южного берега Онежского озера в Вологодской области опустилась до нуля градусов, что стало рекордом более чем за 100 лет.
Обновлено в 19:17
Армия и оружие
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Обновлено в 17:58