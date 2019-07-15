Политика
Илью Яшина сняли с выборов в МосгордумуКоммерсантъ 12:56
Окружная избирательная комиссия единогласно проголосовала за отказ допуска главы муниципального округа Красносельский Ильи Яшина на выборы.
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Политика
Вакарчук предложил наказание для политиков за переговоры с Россией
Лидер украинской партии «Голос» музыкант Святослав Вакарчук предложил, чтобы переговорщиков с Россией от Украины, не уполномоченных на это официальным Киевом, лишали свободы на срок до 15 лет.
Обновлено в 13:23
Политика
Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников
Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.
Обновлено в 09:01
Политика
Зеленский решил сменить 12 послов Украины
Президент Украины Владимир Зеленский решил сменить 12 послов страны, в том числе украинского посла в США Валерия Чалого.
Обновлено в 12:55
Политика
Украина продлила запрет на ввоз российских товаров
Правительство Украины продлило до 31 декабря 2020 года запрет на ввоз в страну товаров из России, говорится на сайте кабмина.
Обновлено в 12:58
Политика
Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников
Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Суд арестовал криминального авторитета Шишкана
Обновлено в 12:03
Политика
В правительстве Германии объяснили проблемы Меркель с дыханием
Трудности с дыханием канцлера Германии Ангелы Меркель, которые произошли во время встречи с журналистами в Париже, не были связаны с каким-либо заболеванием.
Обновлено в 12:50
Экономика
В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов
В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа
В Санкт-Петербурге теплоход на подводных крыльях «Метеор» врезался в Дворцовую набережную неподалеку от Эрмитажа.
Обновлено в 13:13
Авто
Hyundai Tucson получит новый двигатель
Hyundai выводит на рынок новый молодежный кроссовер Venue, рекламный ролик которого был недавно опубликован.
Обновлено в 03:45
Общество
У берегов Великобритании нашли медузу размером с человека
Обновлено в 11:17
Политика
МИД России отреагировал на призыв Евросоюза к сохранению ДРСМД
Отмечается, что в Москве обратили внимание на заявление главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини от лица всех государств — членов объединения, посвящённое тематике договора, и могут только приветствовать интерес Брюсселя к сохранению ДРСМД.
Обновлено в 12:18
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Общество
На митинге оппозиции в Москве недосчитались протестующих
Обновлено в 14:04
Политика
Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков
Очередное заседание суда по делу Вышинского проходило через четыре дня после телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, в ходе которого, как отмечали в Кремле, было заявлено о продолжении работы на экспертном уровне по всем удерживаемым лицам.
Обновлено в 10:16
Авто
АвтоВАЗ обновил вездеход Lada 4x4 Bronto
Внедорожник Lada 4x4 Bronto, отличающаяся от базовой модификации улучшенными внедорожными характеристиками и уровнем комфорта, получит стайлинг-пакет от компании «Авторитетпласт».
Обновлено в 03:21
Происшествия
По делу о беспорядках в Тбилиси задержали ещё четырёх человек
Грузинская полиция задержала ещё четырёх подозреваемых по делу о нападении на полицейских в ходе акции протеста в центре Тбилиси 20 июня.
Обновлено в 13:49
Футбол
«Интернасьонал» отказал «Спартаку» по трансферу Дурадо
Руководство бразильского клуба "Интернасьонал" отвергло предложение столичного "Спартака" по трансферу Родриго Дурадо, - утверждает Чемпионат.
Обновлено в 13:14
Происшествия
В США погиб знаменитый боксер Пернелл Уитакер
Обновлено в 14:07
Общество
Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой
Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России.
Обновлено в 11:33
Политика
Мэй осудила слова Трампа о женщинах-конгрессменах
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает неприемлемыми высказывания президента США Дональда Трампа в адрес представительниц Демократической партии в конгрессе США.
Обновлено в 08:22
Культура
Сокуров закрывает свой фонд поддержки кино
Петербургский кинорежиссер Александр Сокуров закрывает свой фонд поддержки кино «Пример интонации».
Обновлено в 04:05
Происшествия
В Башкирии молния убила пастуха и лошадь
Ведомство сообщает, что "18.45 (16.45 мск) поступило сообщение о том, что на поле возле деревни Казы-Ельдяк обнаружено тело пастуха и его лошади, смерть, предположительно, наступила в результате удара молнией".
Обновлено в 12:26
Экономика
Минтранс выбрал инвесторов для порта Тамань
Минтранс выбрал «Кузбассразрезугль» (КРУ) Андрея Бокарева, «Металлоинвест» Алишера Усманова, СУЭК Андрея Мельниченко и РЖД в качестве инвесторов проекта по строительству сухогрузного порта Тамань.
Обновлено в 13:41
Авто
Lincoln рассказал о обновленном полноразмерном внедорожнике Navigator
Престижный бренд Lincoln с гордостью сообщает, что более 66% продаж его полноразмерного внедорожника Navigator приходится на клиентов других брендов, причем 9 из 10 выбирают самые дорогие комплектации для этой модели.
Обновлено в 07:23
Происшествия
В Москве девушка умерла во время массажа
Обновлено в 13:10