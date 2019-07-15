Политика

Илью Яшина сняли с выборов в МосгордумуКоммерсантъ 12:56

Окружная избирательная комиссия единогласно проголосовала за отказ допуска главы муниципального округа Красносельский Ильи Яшина на выборы.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Илье Яшину отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму

РИА Новости14:04

Илья Яшин снят с выборов в Мосгордуму

Интерфакс13:28

Илью Яшина официально сняли с выборов в Мосгордуму

Эхо Москвы14:30

Избирком отказал Илье Яшину в допуске на выборы в Мосгордуму

Новая газета13:10

Илье Яшину окончательно отказали в допуске на выборы в Мосгордуму

Дождь13:04

Илью Яшина сняли с выборов в Мосгордуму

Коммерсантъ12:56

Илье Яшину официально отказали в регистрации

Медиазона13:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 14:52, Вашингтон
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста

Обновлено в 12:50
Политика

Вакарчук предложил наказание для политиков за переговоры с Россией

Лидер украинской партии «Голос» музыкант Святослав Вакарчук предложил, чтобы переговорщиков с Россией от Украины, не уполномоченных на это официальным Киевом, лишали свободы на срок до 15 лет.
Обновлено в 13:23
Политика

Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников

Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.
Обновлено в 09:01
Политика

Зеленский решил сменить 12 послов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский решил сменить 12 послов страны, в том числе украинского посла в США Валерия Чалого.
Обновлено в 12:55
Политика

Украина продлила запрет на ввоз российских товаров

Правительство Украины продлило до 31 декабря 2020 года запрет на ввоз в страну товаров из России, говорится на сайте кабмина.
Обновлено в 12:58
Политика

Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников

Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Происшествия

Суд арестовал криминального авторитета Шишкана

Обновлено в 12:03
Политика

В правительстве Германии объяснили проблемы Меркель с дыханием

Трудности с дыханием канцлера Германии Ангелы Меркель, которые произошли во время встречи с журналистами в Париже, не были связаны с каким-либо заболеванием.
Обновлено в 12:50
Экономика

В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов

В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия

В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа

В Санкт-Петербурге теплоход на подводных крыльях «Метеор» врезался в Дворцовую набережную неподалеку от Эрмитажа.
Обновлено в 13:13
Авто

Hyundai Tucson получит новый двигатель

Hyundai выводит на рынок новый молодежный кроссовер Venue, рекламный ролик которого был недавно опубликован.
Обновлено в 03:45
Общество

У берегов Великобритании нашли медузу размером с человека

Обновлено в 11:17
Политика

МИД России отреагировал на призыв Евросоюза к сохранению ДРСМД

Отмечается, что в Москве обратили внимание на заявление главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини от лица всех государств — членов объединения, посвящённое тематике договора, и могут только приветствовать интерес Брюсселя к сохранению ДРСМД.
Обновлено в 12:18
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Общество

На митинге оппозиции в Москве недосчитались протестующих

Обновлено в 14:04
Политика

Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков

Очередное заседание суда по делу Вышинского проходило через четыре дня после телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, в ходе которого, как отмечали в Кремле, было заявлено о продолжении работы на экспертном уровне по всем удерживаемым лицам.
Обновлено в 10:16
Транспорт

ЦОДД предупредил о затруднениях у закрытых станций красной ветки метро

Обновлено в 00:46
Авто

АвтоВАЗ обновил вездеход Lada 4x4 Bronto

Внедорожник Lada 4x4 Bronto, отличающаяся от базовой модификации улучшенными внедорожными характеристиками и уровнем комфорта, получит стайлинг-пакет от компании «Авторитетпласт».
Обновлено в 03:21
Происшествия

По делу о беспорядках в Тбилиси задержали ещё четырёх человек

Грузинская полиция задержала ещё четырёх подозреваемых по делу о нападении на полицейских в ходе акции протеста в центре Тбилиси 20 июня.
Обновлено в 13:49
Футбол

«Интернасьонал» отказал «Спартаку» по трансферу Дурадо

Руководство бразильского клуба "Интернасьонал" отвергло предложение столичного "Спартака" по трансферу Родриго Дурадо, - утверждает Чемпионат.
Обновлено в 13:14
Происшествия

В США погиб знаменитый боксер Пернелл Уитакер

Обновлено в 14:07
Общество

Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой

Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России.
Обновлено в 11:33
Спорт

Волейболисты сборной России выиграли Лигу наций второй год подряд

Обновлено в 03:32
Политика

Мэй осудила слова Трампа о женщинах-конгрессменах

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает неприемлемыми высказывания президента США Дональда Трампа в адрес представительниц Демократической партии в конгрессе США.
Обновлено в 08:22
Культура

Сокуров закрывает свой фонд поддержки кино

Петербургский кинорежиссер Александр Сокуров закрывает свой фонд поддержки кино «Пример интонации».
Обновлено в 04:05
Армия и оружие

Скандинавские истребители поднялись в воздух из-за российских Ту-160

Обновлено в 13:57
Происшествия

В Башкирии молния убила пастуха и лошадь

Ведомство сообщает, что "18.45 (16.45 мск) поступило сообщение о том, что на поле возле деревни Казы-Ельдяк обнаружено тело пастуха и его лошади, смерть, предположительно, наступила в результате удара молнией".
Обновлено в 12:26
Экономика

Минтранс выбрал инвесторов для порта Тамань

Минтранс выбрал «Кузбассразрезугль» (КРУ) Андрея Бокарева, «Металлоинвест» Алишера Усманова, СУЭК Андрея Мельниченко и РЖД в качестве инвесторов проекта по строительству сухогрузного порта Тамань.
Обновлено в 13:41
Авто

Lincoln рассказал о обновленном полноразмерном внедорожнике Navigator

Престижный бренд Lincoln с гордостью сообщает, что более 66% продаж его полноразмерного внедорожника Navigator приходится на клиентов других брендов, причем 9 из 10 выбирают самые дорогие комплектации для этой модели.
Обновлено в 07:23
Происшествия

В Москве девушка умерла во время массажа

Обновлено в 13:10
Выборы в МосгордумуБольше новостей по теме
Главное