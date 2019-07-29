с чего всё началось

"Суд признал Яшина виновным в преступлении по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга) и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", - сказала пресс-секретарь суда.

Илью Яшина арестовали на 10 суток за организацию митинга в Москве

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