Происшествия
Илью Яшина арестовали на 10 суток за организацию митинга в МосквеТАСС 09:02
"Суд признал Яшина виновным в преступлении по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга) и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", - сказала пресс-секретарь суда.
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с чего всё началось
Зюзинский районный суд Москвы арестовал муниципального депутата района Зюзино Константина Янкаускаса на 7 суток за организацию несогласованной акции (часть 2 ст. 20.2 КоАП РФ).Новая газета09:14
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