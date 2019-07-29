Происшествия

Илью Яшина арестовали на 10 суток за организацию митинга в МосквеТАСС 09:02

"Суд признал Яшина виновным в преступлении по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга) и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", - сказала пресс-секретарь суда.
Читать в источнике
Комментировать19
с чего всё началось
Зюзинский районный суд Москвы арестовал
 муниципального депутата района Зюзино Константина Янкаускаса на 7 суток за организацию несогласованной акции (часть 2 ст. 20.2 КоАП РФ).
Новая газета09:14

Подробнее о событии

Суды начали арестовывать российских оппозиционеров

Ведомости10:29

Суд арестовал Яшина за организацию несанкционированной акции в Москве

РИА Новости09:13

Константина Янкаускаса арестовали на семь суток

Медиазона09:12

Незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Янкаускаса арестовали на семь суток

ТАСС10:10

Илья Яшин получил десять суток ареста за акцию 27 июля

Интерфакс08:51

Константина Янкаускаса арестовали на 7 суток за встречу с избирателями на Трубной

Новая газета09:14

«Не было ни одного документа, подтверждающего его вину»: адвокат Ильи Яшина об аресте политика

Дождь11:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 11:47, Ашберн
Происшествия

Возбуждено первое уголовное дело после московской акции 27 июля

Возбуждено уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга 27 июля в Москве, бросившего в полицейского мусорный бак в Театральном проезде.
Обновлено в 09:23
Происшествия

«Спартак» обратился в прокуратуру из-за избиения фанатов ОМОНом

Московский «Спартак» отправил запрос в генеральную прокуратуру по поводу инцидента с избиением фанатов команды ростовским ОМОНом после выездного матча 2-го тура РПЛ.
Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес

Суд отказался признать внебрачного сына Станислава Говорухина

Обновлено в 07:31
Происшествия

Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП

На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено вчера в 14:11
Общество

МИД предупредил россиян об активности вулкана Этна в Италии

Обновлено в 07:43
Единоборства

Поветкин планирует провести бой 31 августа

Обновлено в 10:34
Политика

Украина собирается возобновить переговоры с Россией по газу

СНБО рекомендует властям обновить состав делегации на переговорах в формате Украина – Россия – Еврокомиссия с 2020 года Украинская сторона намеревается в ближайшее время возобновить переговоры с Россией по транзиту и закупкам газа, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 09:23
Общество

В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров

Обновлено в 09:06
Армия и оружие

В Санкт-Петербурге проходит парад в честь Дня военно-морского флота

Напомним, что ранее сегодня Путин обошёл корабли в Кронштадте. С ним были министр обороны Сергей Шойгу и главком ВМФ Николай Евменов.
Обновлено вчера в 04:55
Политика

Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в Крыму

Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал эффективнее работать над исполнением национальных проектов в Крыму и Севастополе.
Обновлено в 08:42
Футбол

Кокорин и Мамаев рассказали о приёме в колонии

Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев рассказали, как их приняли в колонии в Белгородской области.
Обновлено в 11:18
Футбол

Полузащитник «Барселоны» Малком может перейти в «Зенит»

Обновлено в 08:56
Политика

Постпред Зеленского изложил стратегию Киева по возврату Крыма

Вернуть Крым себе Украина сможет только правовыми мерами, и Киев наметил несколько шагов в этом направлении, заявил постпред Владимира Зеленского в Крыму Антон Корниевич в интервью изданию «Сегодня».
Обновлено в 10:00
Армия и оружие

Для участников конкурса «Морской десант» на Балтфлоте приготовят национальные блюда

Характерные для национальной кухни рецепты используются и для приготовления блюд для военнослужащих из двух других участвующих в конкурсе "Морской десант" государств - Китая и Венесуэлы, подчеркнули на флоте.
Обновлено в 09:29
Шоу-бизнес

Михаила Галустяна заподозрили в измене супруге после 12-ти лет брака

39-летний российский шоумен, юморист и актёр Михаил Галустян редко попадает в скандальные ситуации, но по последним слухам его заподозрили в измене своей супруге Виктории.
Обновлено вчера в 18:00
Политика

Киев призвали к немедленному военному вторжению в Россию

Бывший шеф-редактор украинского журнала Forbes Максим Кухар призвал украинские власти начать немедленную подготовку к вторжению на территорию России.
Обновлено в 05:47
Общество

В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий

В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 00:00
Экономика

Счетная палата готовит новую пенсионную реформу

Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
Происшествия

Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник

Обновлено вчера в 22:15
Политика

Команда Зеленского отказалась подавать воду в Крым

Напомним, в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией Украина перекрыла Северо-Крымский канал, по которому вода из Днепра поступала на полуостров.
Обновлено в 03:27
Общество

«Росконтроль» проверил зубные пасты

"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32
Авто

Появились первые снимки обновленной LADA Vesta

Как утверждает автор поста, на снимках представлен «промежуточный» вариант LADA Vesta, который поступит в продажу до полноценного фейслифта, т. е. осенью нынешнего года или в начале следующего года.
Обновлено в 04:12
Экономика

Росстат зафиксировал рост уровня бедности

Установленный Министерством труда прожиточный минимум в России составляет 10753 руб. В первом квартале 2018 года по обновленной методологии Росстата доходами ниже прожиточного минимума располагали 13,9% населения страны, или 20,4 млн человек.
Обновлено в 10:59
Здоровье

Ребенок с синдромом русалки родился в Индии

Обновлено в 02:54
Происшествия

Суд признал виновным в мошенничестве экс-замдиректора ФСИН Коршунова

Обновлено в 09:21
Кино

Джеймс Ван займётся сериалом по мотивам триллера «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»

Обновлено в 10:35
Космос

Над «Зоной 51» пролетел дискообразный НЛО и попал на видео

Загадочный серебристый диск стремительно промчался над пустыней штата Невада, в районе секретной американской базы, известной под названием "Зона 51".Видео, демонстрирующее полет НЛО, обнародовал на своем YouTube-канате известный уфолог Скотт Уоринг.
Обновлено в 00:57
Политика

Помпео выступил за расширение диалога с Россией по нераспространению

Соединённые Штаты рассчитывают на расширение сотрудничества с Россией по нераспространению ядерного оружия, заявил госсекретарь США Майк Помпео в Экономическом клубе в Вашингтоне.
Обновлено в 09:53
Политика

Литовские власти решили восстановить доступ к сайту «Sputnik Литва»

Литовская комиссия по радиовещанию и телевидению решила возобновить доступ к сайту «Sputnik Литва».
Обновлено в 10:04
Общество

Интернет захватила новая оптическая иллюзия с черно-белым фото

Пользователей интернета захватила новая оптическая иллюзия.
Обновлено в 09:12
Выборы в МосгордумуБольше новостей по теме
Главное