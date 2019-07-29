с чего всё началось

Щербинский районный суд в Москве арестовал муниципального депутата и кандидата в Мосгордуму Илью Яшина на 10 суток, передает «Медиазона» из зала суда. Яшина признали виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация несанкционированного митинга).

Происшествия Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в Москве Уголовное дело возбудили в отношении участника несанкционированного митинга, прошедшего в центре столицы 27 июля.

Происшествия Против челябинского бывшего замгубернатора завели дело после ДТП "В отношении водителя Lexus возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - сказала собеседница агентства.

Общество «Росконтроль» отчитался о проверке зубных паст «Росконтроль» проверил зубные пасты, представленные на отечественном рынке, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт организации.

Политика На Украине прозвучал призыв к вторжению в Россию Журналист отметил, что Верховная рада должна принять решение о вводе лучших подразделений украинской армии в Россию для совершения наступательных операций.

Политика Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах Российский президент Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах, передает РИА "Новости".

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