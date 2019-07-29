Происшествия
Илью Яшина арестовали на 10 сутокВедомости 08:43
Щербинский районный суд в Москве арестовал муниципального депутата и кандидата в Мосгордуму Илью Яшина на 10 суток, передает «Медиазона» из зала суда. Яшина признали виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация несанкционированного митинга).
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Щербинский районный суд в Москве арестовал муниципального депутата и кандидата в Мосгордуму Илью Яшина на 10 суток, передает «Медиазона» из зала суда.Ведомости08:43
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 10:06, Вашингтон
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Сестра Жанны Фриске подала на развод
Обновлено в 01:40
Происшествия
Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в Москве
Уголовное дело возбудили в отношении участника несанкционированного митинга, прошедшего в центре столицы 27 июля.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Против челябинского бывшего замгубернатора завели дело после ДТП
"В отношении водителя Lexus возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - сказала собеседница агентства.
Обновлено в 10:04
Общество
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Политика
На Украине прозвучал призыв к вторжению в Россию
Журналист отметил, что Верховная рада должна принять решение о вводе лучших подразделений украинской армии в Россию для совершения наступательных операций.
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Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах
Российский президент Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:24
Кино
Александр Петров бросил Ирину Старшенбаум ради звезды сериала про 90-е
Знакомство пары состоялось на съемках фильма "Стрельцов", где Петров исполнил роль звезды советского футбола Эдуарда Стрельцова, а Милославская сыграла его супругу Аллу.
Обновлено в 09:34
Экономика
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Власти Украины рассказали, что почти пятая часть трудоспособных граждан страны находится в других странах.
Обновлено в 08:31
Интернет
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
ПО нацелено на кражу платежных данных с банковских карт, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование компании Sucuri, специализирующейся на кибербезопасности.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Личный врач Навального заявила о возможном отравлении политика
Обновлено вчера в 22:03
Автоспорт
Квят в третий раз за карьеру в «Формуле-1» поднялся на подиум
Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят финишировал третьим на Гран-при Германии и в третий раз за карьеру поднялся на подиум королевских автогонок.
Обновлено вчера в 11:45
Армия и оружие
В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения
Издание напомнило, что понтонно-мостовые соединения были отменены в 1989 году при Михаиле Горбачеве.
Обновлено в 07:44
Футбол
Кокорин и Мамаев сообщили об условиях содержания в колонии
Обновлено в 09:46
Футбол
Клопп пообещал представить «зверский» «Ливерпуль»
Обновлено вчера в 21:07
Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
Технологии
Спутниковая система OneWeb не смогла пробиться на российский рынок
Британский разработчик глобальной системы широкополосного спутникового интернета OneWeb не смог получить частоты, чтобы начать работать в России, сообщает «Коммерсант».
Обновлено в 08:25
Общество
В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 08:36
Политика
Луганская ТЭС перешла на газ из-за дефицита угля
Луганская теплоэлектростанция из-за дефицита угля перешла на использование газа, сообщил в понедельник глава Луганской областной государственной администрации Виталий Комарницкий.
Обновлено в 09:49
Политика
Вильнюс возобновит доступ к сайту Sputnik Литва
Блокировка Sputnik Литва В начале июля в LRTK поступила жалоба от LRT о том, что Sputnik Литва без разрешения размещал на своем сайте публикации портала.
Обновлено в 09:00
Хоккей
Василевский продлил контракт с «Тампа Бэй»
Обновлено в 09:40
Происшествия
Прикинувшийся врачом экономист делал нелегальные аборты в Москве
В Росздравнадзоре проинформировали о закрытии клиники, в которых экономист, выдававший себя за врача, делал аборты на поздних сроках беременности.
Обновлено в 08:51
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Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в Крыму
Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал эффективнее работать над исполнением национальных проектов в Крыму и Севастополе.
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Наука
Создан невероятно эффективный опреснитель на солнечной энергии
Поскольку система питается от солнечной энергии, устройства на ее базе могут быть особенно полезны в местах, где нет надежного доступа к электричеству - к примеру, в странах Африки и бедных районах Индии, где грязная вода становится источником постоянных заболеваний.
Обновлено 25 июля в 04:28
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Представитель Глюк’оZы прокомментировал слухи о ее разводе
С недавних пор поклонники обсуждают возможное расставание Натальи с бизнесменом Александром Чистяковым.
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Происшествия
В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком
Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).
Обновлено в 08:11