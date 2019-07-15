Политика

Илью Яшина сняли с выборов в МосгордумуКоммерсантъ 12:56

Окружная избирательная комиссия единогласно проголосовала за отказ допуска главы муниципального округа Красносельский Ильи Яшина на выборы.
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Главные анонсы 16 июля

Коммерсантъ17:01

Муниципального депутата Илью Яшина сняли с выборов в Мосгордуму

Эхо Москвы18:04

Избирком отказал Илье Яшину в допуске на выборы в Мосгордуму

Новая газета13:10

Илья Яшин снят с выборов в Мосгордуму

Интерфакс13:28

Илье Яшину официально отказали в регистрации

Медиазона13:11

Илье Яшину отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму

РИА Новости14:04

«Я, сука, не сдамся без боя!» Речь Ильи Яшина после снятия с выборов

Дождь13:48
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Происшествия

Машина перевернулась в ДТП на корсаковской трассе

Сегодня, 16 июля, около 11:30 произошло серьезное ДТП на трассе Корсаков Южно-Сахалинск. Оно случилось в районе Первой Пади.
Обновлено в 20:56
Армия и оружие

Эрдоган назвал ЗРС С-400 самой мощной системой ПВО в мире

Анкара сдержала слово и приобрела у Москвы самую мощную в мире систему ПВО - зенитно-ракетные системы С-400 "Триумф".
Обновлено в 17:59
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Инсинье назвал «предательством» переход Сарри в «Ювентус»

Вингер «Наполи» Лоренцо Инсинье поделился мнением о назначении бывшего главного тренера команды Маурицио Сарри на пост наставника туринского «Ювентуса».
Обновлено в 20:00
Происшествия

Суд арестовал криминального авторитета Шишкана

Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
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Общество

В ЕСПЧ отправлена первая жалоба на московскую реновацию

Москвич Александр Эйсман пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на решение столичных властей, включивших в программу реновации дом в Свиблове, где расположена принадлежащая ему квартира.
Обновлено в 17:01
Экономика

В Минфине не исключили повышение возраста продажи алкоголя до 21 года

В России всё еще обсуждается законопроект о повышении до 21 года возраста продажи крепкого алкоголя.
Обновлено в 10:27
Общество

«Росконтроль» назвал опасные для здоровья марки куриного мяса

Эксперты призвали не бояться куриного мяса с кишечной палочкой В общей сложности специалисты проверили продукты шести брендов: «Троекурово», «Петруха», «Ржевское подворье», Servilux, «Ясные зори» и «Каждый день».
Обновлено в 01:48
Политика

Трамп ответил на обвинения в расизме предложением покинуть США

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоят обвинения в расизме, потому что «многие люди с ним согласны».
Обновлено в 19:02
Футбол

Артем Дзюба показал, как будет выглядеть в старости

Обновлено в 16:25
Экономика

Накопительная часть пенсии заморожена до конца 2022 года

Правительство Российской Федерации продлило заморозку накопительной части пенсии граждан до 2022 года включительно.
Обновлено в 12:38
Политика

Россия оставила в силе предложение Киеву по украинским морякам

Москва не отзывала предложение Киеву об использовании норм российского законодательства для освобождения арестованных украинских моряков.
Обновлено в 17:53
Происшествия

Внука Деда Хасана задержали на криминальной сходке

Обновлено в 02:40
Экономика

Полисы ОСАГО подешевели в России

Еще в 34 регионах, где проживают чуть больше половины автовладельцев (55%), ОСАГО подешевело на 5–10%.
Обновлено в 13:37
Армия и оружие

Американские ВВС обязались защитить «Зону 51» от «штурма»

Военно-воздушные силы США обязуются защитить военную базу "Зона 51" в Неваде от "штурма", на который записалось уже больше 1 миллиона американцев, желающих увидеть инопланетян, заявила представитель ВВС Лора Макэндрюс.
Обновлено в 17:35
Гаджеты

Все запасы смартфона Asus ZenFone 6 распроданы

Обновлено в 11:22
Финансы

Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года

Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.
Обновлено в 16:34
Наука

Здоровый образ жизни снижает риск развития деменции

В результате специалисты пришли к выводу, что риск развития деменции уменьшается у людей, ведущих ЗОЖ.
Обновлено в 10:16
Общество

Астрологи рассказали, чью жизнь изменит лунное затмение

В ночь с 16 на 17 июля москвичи смогут увидеть лунное затмение.
Обновлено в 05:43
Происшествия

Во время купания на реке Лене погибли семь человек, в том числе дети

Семь человек утонули на реке Лене в пригороде Якутска во время купания.
Обновлено в 14:08
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста

Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 12:50
Политика

Белый дом официально выдвинул Марка Эспера на пост главы Пентагона

Марк Эспер в понедельник был официально выдвинут на пост главы Минобороны Белым домом США.
Обновлено в 18:24
Политика

Закон о госязыке вступил в силу на Украине

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и использовании во всех сферах общественной жизни в стране вступил в силу во вторник, 16 июля.
Обновлено в 19:08
Наука

Названа группа крови, которая неуязвима перед раком

Медики выяснили, что у людей II группы крови риск появления рака желудка намного выше.
Обновлено вчера в 23:41
Гаджеты

Исследователи научились извлекать данные с изолированных машин с помощью диодов на клавиатуре

Фактически, разработка исследователей заставляет светодиоды USB-клавиатур мигать на высоких скоростях, используя собственный протокол передачи данных.
Обновлено в 13:05
Происшествия

19-летнего американца обвинили в изнасиловании в Геленджике

Ведомство установило, что инцидент произошел в ночь на 13 июля 2019 года, когда гражданин США пригласил в номер отеля в селе Дивноморском 16-летнего подростка и молодую девушку, где молодые люди ее изнасиловали.
Обновлено в 15:33
Космос

NASA планирует вырастить на МКС перец чили

NASA объявило о планах отправить на МКС семена красного перца чили (Capsicum annuum) для выращивания в условиях невесомости.
Обновлено в 09:58
Происшествия

Протаранивший толпу в Шарлоттсвилле получил 419 лет тюрьмы

Пожизненное тюремное заключение получил протаранивший толпу протестующих в американском городе Шарлоттсвилле в августе 2017 года неонацист Джеймс Алекс Филдс.
Обновлено в 20:58
Армия и оружие

Минобороны открыло регистрацию СМИ на конкурсы АрМИ-2019

Минобороны РФ запустило процедуру аккредитации представителей российских и зарубежных СМИ на конкурсы Армейских международных игр – 2019, проводимые на территории России.
Обновлено в 18:56
Здоровье

Кормление грудью сэкономит миру по миллиарду долларов в день

Мировая экономика теряет почти 1,36 миллиарда долларов США каждый день из-за искусственного вскармливания младенцев.
Обновлено в 16:00
Общество

Россиянам могут предоставить дополнительный выходной

У россиян старше 40 лет может появиться ежегодный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 05:22
Выборы в МосгордумуБольше новостей по теме
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