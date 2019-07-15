Политика
Илью Яшина сняли с выборов в МосгордумуКоммерсантъ 12:56
Окружная избирательная комиссия единогласно проголосовала за отказ допуска главы муниципального округа Красносельский Ильи Яшина на выборы.
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Сегодня, 16 июля, около 11:30 произошло серьезное ДТП на трассе Корсаков Южно-Сахалинск. Оно случилось в районе Первой Пади.
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Инсинье назвал «предательством» переход Сарри в «Ювентус»
Вингер «Наполи» Лоренцо Инсинье поделился мнением о назначении бывшего главного тренера команды Маурицио Сарри на пост наставника туринского «Ювентуса».
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Суд арестовал криминального авторитета Шишкана
Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
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В ЕСПЧ отправлена первая жалоба на московскую реновацию
Москвич Александр Эйсман пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на решение столичных властей, включивших в программу реновации дом в Свиблове, где расположена принадлежащая ему квартира.
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Экономика
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В России всё еще обсуждается законопроект о повышении до 21 года возраста продажи крепкого алкоголя.
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Эксперты призвали не бояться куриного мяса с кишечной палочкой В общей сложности специалисты проверили продукты шести брендов: «Троекурово», «Петруха», «Ржевское подворье», Servilux, «Ясные зори» и «Каждый день».
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Трамп ответил на обвинения в расизме предложением покинуть США
Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоят обвинения в расизме, потому что «многие люди с ним согласны».
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Экономика
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Правительство Российской Федерации продлило заморозку накопительной части пенсии граждан до 2022 года включительно.
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Политика
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Обновлено в 17:53
Происшествия
Внука Деда Хасана задержали на криминальной сходке
Обновлено в 02:40
Экономика
Полисы ОСАГО подешевели в России
Еще в 34 регионах, где проживают чуть больше половины автовладельцев (55%), ОСАГО подешевело на 5–10%.
Обновлено в 13:37
Армия и оружие
Американские ВВС обязались защитить «Зону 51» от «штурма»
Военно-воздушные силы США обязуются защитить военную базу "Зона 51" в Неваде от "штурма", на который записалось уже больше 1 миллиона американцев, желающих увидеть инопланетян, заявила представитель ВВС Лора Макэндрюс.
Обновлено в 17:35
Гаджеты
Все запасы смартфона Asus ZenFone 6 распроданы
Обновлено в 11:22
Финансы
Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года
Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.
Обновлено в 16:34
Наука
Здоровый образ жизни снижает риск развития деменции
В результате специалисты пришли к выводу, что риск развития деменции уменьшается у людей, ведущих ЗОЖ.
Обновлено в 10:16
Общество
Астрологи рассказали, чью жизнь изменит лунное затмение
В ночь с 16 на 17 июля москвичи смогут увидеть лунное затмение.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Во время купания на реке Лене погибли семь человек, в том числе дети
Семь человек утонули на реке Лене в пригороде Якутска во время купания.
Обновлено в 14:08
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 12:50
Политика
Белый дом официально выдвинул Марка Эспера на пост главы Пентагона
Марк Эспер в понедельник был официально выдвинут на пост главы Минобороны Белым домом США.
Обновлено в 18:24
Политика
Закон о госязыке вступил в силу на Украине
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и использовании во всех сферах общественной жизни в стране вступил в силу во вторник, 16 июля.
Обновлено в 19:08
Наука
Названа группа крови, которая неуязвима перед раком
Медики выяснили, что у людей II группы крови риск появления рака желудка намного выше.
Обновлено вчера в 23:41
Гаджеты
Исследователи научились извлекать данные с изолированных машин с помощью диодов на клавиатуре
Фактически, разработка исследователей заставляет светодиоды USB-клавиатур мигать на высоких скоростях, используя собственный протокол передачи данных.
Обновлено в 13:05
Происшествия
19-летнего американца обвинили в изнасиловании в Геленджике
Ведомство установило, что инцидент произошел в ночь на 13 июля 2019 года, когда гражданин США пригласил в номер отеля в селе Дивноморском 16-летнего подростка и молодую девушку, где молодые люди ее изнасиловали.
Обновлено в 15:33
Космос
NASA планирует вырастить на МКС перец чили
NASA объявило о планах отправить на МКС семена красного перца чили (Capsicum annuum) для выращивания в условиях невесомости.
Обновлено в 09:58
Происшествия
Протаранивший толпу в Шарлоттсвилле получил 419 лет тюрьмы
Пожизненное тюремное заключение получил протаранивший толпу протестующих в американском городе Шарлоттсвилле в августе 2017 года неонацист Джеймс Алекс Филдс.
Обновлено в 20:58
Армия и оружие
Минобороны открыло регистрацию СМИ на конкурсы АрМИ-2019
Минобороны РФ запустило процедуру аккредитации представителей российских и зарубежных СМИ на конкурсы Армейских международных игр – 2019, проводимые на территории России.
Обновлено в 18:56
Здоровье
Кормление грудью сэкономит миру по миллиарду долларов в день
Мировая экономика теряет почти 1,36 миллиарда долларов США каждый день из-за искусственного вскармливания младенцев.
Обновлено в 16:00
Общество
Россиянам могут предоставить дополнительный выходной
У россиян старше 40 лет может появиться ежегодный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 05:22