Глава столичного Красносельского округа Илья Яшин, баллотирующийся в Мосгордуму по 45-му округу, сообщил, что окружная избирательная комиссия официально отказала ему в регистрации кандидатом на выборах.

Илья Яшин снят с выборов в Мосгордуму

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