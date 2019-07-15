Политика

Илья Яшин снят с выборов в МосгордумуИнтерфакс 13:28

Глава столичного Красносельского округа Илья Яшин, баллотирующийся в Мосгордуму по 45-му округу, сообщил, что окружная избирательная комиссия официально отказала ему в регистрации кандидатом на выборах.
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Мертвые души, графологи и похорошевшая жизнь главы Мосгоризбиркома: три беды независимых кандидатов

Дождь15:43

Илью Яшина сняли с выборов в Мосгордуму

Коммерсантъ12:56

Илья Яшин снят с выборов в Мосгордуму

Интерфакс13:28

Илье Яшину официально отказали в регистрации

Медиазона13:11

Избирком отказал Илье Яшину в допуске на выборы в Мосгордуму

Новая газета13:10

Илье Яшину отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму

РИА Новости14:04

Илью Яшина официально сняли с выборов в Мосгордуму

Эхо Москвы14:30
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Происшествия

Самолет «Победы» вернулся в аэропорт Казани из-за задымления в салоне

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Выполненный в корпусе необычного форм-фактора смартфон, описанный в новом патенте южнокорейской корпорации Samsung, может стать основой для грядущего флагманского Galaxy S11.
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Политика

Евросоюз одобрил санкции против Турции

Министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили санкции против Турции в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра, сообщает издание Focus со ссылкой на принятый документ.
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Американца обвинили в изнасиловании девушки в Геленджике

По данным следствия, в ночь на субботу 19-летний гражданин США пригласил к себе в гости в гостиничный номер отеля в Геленджике 16-летнего подростка и молодую девушку, с которыми познакомился на улице в селе Дивноморское.
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Транспорт

Орешкин рассказал о поездке в Тольятти за рулем Lada Xray

На прошлой неделе Орешкин сообщил, что планирует поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти.
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Происшествия

Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки

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Экономика

Сечин попросил у Путина 2,6 трлн рублей налоговых льгот для Арктики

"Роснефть" с партнерами готова вложить от 5 до 8,5 триллиона рублей в освоение месторождений Арктики и строительство сопутствующей инфраструктуры, но взамен просит налоговые льготы в 2,6 триллиона рублей.
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В правительстве Германии объяснили проблемы Меркель с дыханием

Трудности с дыханием канцлера Германии Ангелы Меркель, которые произошли во время встречи с журналистами в Париже, не были связаны с каким-либо заболеванием.
Обновлено в 12:50
Кино

Нового агента 007 сыграет актриса Лашана Линч

Обновлено в 01:25
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В Москве девушка умерла во время массажа

Обновлено в 13:10
Общество

Росконтроль забраковал пять из шести популярных марок куриных бёдер

Обновлено в 06:04
Политика

Белый дом выдвинул кандидатуру Марка Эспера на пост главы Пентагона

Кандидатура исполняющего обязанности министра обороны США Марка Эспера была выдвинута на должность главы Пентагона президентом Дональдом Трампом.
Обновлено в 16:11
Культура

Александр Сокуров решил закрыть свой фонд поддержки кино

В декабре прошлого года сообщалось, что полиция проводит проверку «Примера интонации» по заявлению о возможном хищении денег.
Обновлено в 04:28
Политика

Путин поддержал семейный бизнес

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным.
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Происшествия

Тройное убийство совершено в Липецкой области

По предварительным данным, убийство было совершено днём 14 июля сожителем хозяйки квартиры.
Обновлено в 15:45
Армия и оружие

В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост

Обновлено в 13:34
Армия и оружие

Определена сфера деятельности Евкурова на посту замминистра обороны

Бывший глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, который бал назначен заместителем главы Минобороны, займется безопасностью полетов авиации российских ВС и их боевой подготовкой.
Обновлено в 15:43
Происшествия

На акции оппозиции в центре Москвы задержали активистов SERB

Обновлено в 14:27
Происшествия

Суд арестовал криминального авторитета Шишкана

Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Авто

«АвтоВАЗ» назвал главные преимущества мотора Renault-Nissan H4Mk

В компании назвали преимущества и особенности двигателя с целью ознакомить менеджеров и клиентов.
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Экономика

Альфа-банк: «Тинькофф» и «Яндекс» выиграли бы от объединения

Аналитики Альфа-банка указывают на возможные переговоры между компаниями, но в качестве доказательства приводят только диалог основателей банка Олега Тинькова и «Яндекса» Аркадия Воложа на сессии Санкт-Петербургского международного экономического форума в июне.
Обновлено в 15:02
Экономика

Экономика Китая недосчиталась роста

Рост ВВП страны снизился до минимального значения за 27 лет Продолжающаяся торговая война с США все больнее бьет по экономике КНР — на фоне замедления экспорта квартальный прирост ВВП страны продемонстрировал худший результат с 1992 года.
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Шоу-бизнес

Пинк раскритиковали за фото детей у мемориала Холокоста

Пользователей Сети возмутил снимок, на котором дети исполнительницы бегут через мемориал жертвам Холокоста в центре германской столицы.
Обновлено в 11:50
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Захарова назвала дело против Вышинского абсурдом

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила, что на Украине всем, «кроме крайних националистов», понятно, что дело главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского является абсурдом.
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Религия

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В столицу из Мурома привезли мощи муромских святых Петра и Февронии, святыни будут находиться в храме Христа Спасителя до 21 июля.
Обновлено в 09:22
Происшествия

Машины из кортежа Зеленского попали в ДТП с автобусами с детьми

В Запорожской области машины из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, где ехали дети.
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия

Трое детей и четверо взрослых погибли при купании в Якутии

Обновлено в 14:08
Происшествия

ФСБ задержала террористов ИГ в Ростовской области

На след террористов спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской ячейки.
Обновлено в 06:06
Экономика

BCG: почти треть частного капитала россиян находится за рубежом

Почти треть (27,2%) частного капитала россиян в 2018 году хранилась за рубежом, говорится в исследовании Global Wealth консалтинговой компании BCG, выдержки из которого приводит «РИА Новости».
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