В настоящее время 47-летний Кудашов входит в тренерский штаб петербургского клуба СКА, который возглавляет Воробьев. Он станет 14-м главным тренером в истории российской сборной.

с чего всё началось

В мае 2015 Кудашов стал главным тренером "Локомотива" из Ярославля и пробыл там до 2017 года. Теперь он входит в тренерский штаб петербургского клуба "СКК", который возглавляет Илья Воробьёв.

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