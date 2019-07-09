Хоккей

Сборную России по хоккею возглавит Алексей КудашовOnline47.ru 13:57

В мае 2015 Кудашов стал главным тренером "Локомотива" из Ярославля и пробыл там до 2017 года. Теперь он входит в тренерский штаб петербургского клуба "СКК", который возглавляет Илья Воробьёв.
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Источник: Алексей Кудашов возглавит сборную России по хоккею

В настоящее время 47-летний Кудашов входит в тренерский штаб петербургского клуба СКА, который возглавляет Воробьев. Он станет 14-м главным тренером в истории российской сборной.
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