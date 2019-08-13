Шоу-бизнес

Илья Резник раскритиковал Бузову за шутку о блокадникахГазета.Ru 13:37

Народный артист Российской Федерации и поэт-песенник Илья Резник подверг критике шутку российской певицы, в которой она назвала себя "блокадницей".
Читать в источнике
Комментировать5
Илья Резник
Если бы Ольга Бузова перенеслась бы в 42-й год в Петербург, в Ленинград, где я был блокадным ребенком, и попробовала бы прожить на 125 граммах хлеба в день, может быть, она не совершала бы такой гнусный поступок, обижающий многих-многих наших блокадников.
— Илья Резник, поэт-песенникИзвестия 14:06
с чего всё началось

Резник о шутке про блокаду Ленинграда: Бузовы пухнут от денег

Телеведущая и певица Ольга Бузова оказалась в центре громкого скандала из-за видео, в котором она назвала себя "блокадницей". Народный артист Российской Федерации, поэт-песенник Илья Резник прокомментировал заявление представительницы отечественного шоу-бизнеса.
РЕН ТВ11:22

Подробнее о событии

Резник осудил Бузову, назвавшую себя «блокадницей»

Телепрограмма14:09

Резник раскритиковал Бузову за шутку о блокадниках

РИА Новости13:02

Резник о шутке про блокаду Ленинграда: Бузовы пухнут от денег

РЕН ТВ11:22

Илья Резник о поступке «блокадницы» Бузовой: «Мы пухли от голода, а они пухнут от денег»

78.ru12:32

Илья Резник поставил на место выскочку Ольгу Бузову

Дни.ру12:14

Резник разгромил «распухшую от денег» Бузову после скандала с блокадой Ленинграда

Московский Комсомолец12:43

«Мы пухли от голода, а вы от денег»: Резник с грустью прокомментировал шутку Бузовой

Пятый канал11:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 23:05, Ашберн
Происшествия

Под Нижним Новгородом тушат пожар на теплоходе «Святая Русь»

Обновлено в 10:00
Армия и оружие

Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском

Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
Обновлено в 16:41
Авто

Полноприводный грузовик ГАЗ «Садко Next» добрался до дилеров

Новый капотный грузовик «Садко Next» стал полноправным преемником культового ГАЗ-3308 «Садко».
Обновлено в 09:01
Общество

Профсоюзы хотят перейти на четырехдневную рабочую неделю

Федерация независимых профсоюзов предлагает перейти на четырехдневную рабочую неделю, заявили в департаменте общественных связей организации.
Обновлено в 04:37
Политика

Бурджанадзе: Тбилиси занижает ущерб от потери российских туристов

По словам экс-спикера грузинского парламента, лидера оппозиционного "Демократического движения" Нино Бурджанадзе, власти страны более чем в 10 раз занизили финансовые потери туротрасли от падения турпотока из России.
Обновлено в 20:13
Общество

Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах

Несколько женщин обвинили испанского оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Обновлено в 01:48
Футбол

Киевское «Динамо» выбыло из Лиги чемпионов

В Киеве прошел ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным "Динамо" и бельгийским "Брюгге".
Обновлено в 15:38
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин

Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено в 20:50
Происшествия

Челябинских школьников, возвращавшихся из Крыма, сняли с автобуса

Обновлено в 07:02
Происшествия

Аэропорт Гонконга получил ордер, позволяющий выгнать демонстрантов

Обновлено в 21:07
Интернет

Facebook признала прослушку голосовых сообщений пользователей

Компания Facebook Inc. платила сотням сторонних подрядчиков за то, чтобы они расшифровывали голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации.
Обновлено в 19:38
Футбол

«Краснодар» выложил командное фото после победы над «Порту»

"Краснодар" выложил командное фото по завершении ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором россияне оказались сильнее "Порту" со счетом 3:2, сообщает Sport24.
Обновлено в 17:36
Происшествия

Оскандалившийся священник извинился за грубое крещение малыша

Игумен Мариенбургского Покровского храма города Гатчины Ленинградской области Фотий, который стал известен после того, как провел в грубой форме обряд крещения годовалого ребенка, встретился с матерью малыша.
Обновлено вчера в 19:22
Политика

Украинский журналист посетовал на хорошее отношение грузин к россиянам

Украинский журналист Кирилл Сазонов пожаловался на хорошее отношении жителей Грузии к россиянам.
Обновлено в 19:55
Шоу-бизнес

Мать Бузовой вступилась за дочь после слов о блокадниках

Мать певицы и телеведущей Ольги Бузовой отреагировала на негативную реакцию интернет-пользователей по поводу того, что ее дочь назвала себя блокадницей.
Обновлено в 10:27
Армия и оружие

Установлен приблизившийся к самолету Шойгу истребитель НАТО

Истребитель НАТО F-18, который попытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, принадлежит ВВС Испании.
Обновлено в 22:43
Происшествия

Эвакуация объявлена из-за селевого выброса около Алма-Аты

Обновлено в 23:00
Футбол

Стюарды «Драгау» не пускают корреспондентов «Матч ТВ» на бровку

Стюарды стадиона "Драгау" препятствуют работе корреспондентов "Матч ТВ", не пуская их на бровку для интервью с футболистами.
Обновлено в 17:24
Общество

В Приморье объявили штормовое предупреждение

В Китае из-за тайфуна погибли 28 человек, передает «Синьхуа». Осадки могут достигать 30 мм и более за 1 час.
Обновлено 11 августа в 00:29
Политика

Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму

Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено в 16:33
Авто

АвтоВАЗ озвучил сроки появления Lada Vesta с вариатором

LADA Vesta с вариатором появится на российском рынке в ближайшие год-два.
Обновлено в 05:17
Кино

Вышел первый трейлер комедии «Элефант» с Алексеем Гуськовым

Обновлено в 14:59
Происшествия

Жениха Дженнифер Лопес ограбили на $500 тысяч, сообщили СМИ

Жениха певицы Дженнифер Лопес Алекса Родригеса ограбили в Сан-Франциско. Об этом сообщает San Francisco Chronicle.
Обновлено в 13:26
Авто

Концепт Acura Type S будет представлен в Монтерее

Компания Acura представила концепт нового Type S, который должен заложить основы дизайна будущих автомобилей бренда.
Обновлено в 16:09
Общество

Хабаровскому краю угрожает четвертая волна паводка

Четвертая волна паводка из-за тайфунов "Лекима" и "Крос" ожидается в Хабаровском крае на реке Амур, уровень которого у краевой столицы может подняться до 680 сантиметров, сообщил на совещании в среду руководитель Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вячеслав Паршин.
Обновлено в 20:31
Кино

В сети появился дублированный трейлер «Ведьмака» от Netflix

В сети опубликовали трейлер «Ведьмака» с официальным русским дубляжом от Netflix.
Обновлено в 17:36
Общество

Сибиряка оштрафовали за оскорбительный пост о низкой зарплате и Путине

Жителя Енисейска Красноярского края оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства.
Обновлено в 05:58
Политика

В Кремле рассказали о реакции Путина на митинги в Москве

Вызвавшие широкий резонанс в соцсетях протестные акции в Москве не являются чем-то из ряда вон выходящим для президента Владимира Путина, который все же следит за ними.
Обновлено в 07:59
Наука

Разработана технология выбора пола при искусственном оплодотворении

Японские биологи разработали технологию выбора пола животного при искусственном оплодотворении, пишет журнал PLOS Biology.
Обновлено в 20:22
Космос

«Роскосмос» сообщил о прогрессе в создании ядерного «буксира»

Госкорпорация «Роскосмос» разработала конструкторскую документацию и провела испытания составных частей макета транспортно-энергетического модуля на основе ядерной электродвигательной установки мегаваттного класса (проект ТЭМ), сказано в отчете (*pdf) «Роскосмоса» за 2018 год.
Обновлено в 11:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Илья Резник
Поэт-песенник
Советский и российский поэт-песенник. Почётный член Российской академии художеств. Народный артист Российской Федерации. Народный артист Украины. Известен также как актёр кино и сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ольга Бузова
Российская ведущая
Российская телеведущая, певица, актриса, бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ», с декабря 2008 года - шеф-редактор журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное