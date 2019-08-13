Телеведущая и певица Ольга Бузова оказалась в центре громкого скандала из-за видео, в котором она назвала себя "блокадницей". Народный артист Российской Федерации, поэт-песенник Илья Резник прокомментировал заявление представительницы отечественного шоу-бизнеса.

с чего всё началось

Если бы Ольга Бузова перенеслась бы в 42-й год в Петербург, в Ленинград, где я был блокадным ребенком, и попробовала бы прожить на 125 граммах хлеба в день, может быть, она не совершала бы такой гнусный поступок, обижающий многих-многих наших блокадников.

Народный артист Российской Федерации и поэт-песенник Илья Резник подверг критике шутку российской певицы, в которой она назвала себя "блокадницей".

Илья Резник раскритиковал Бузову за шутку о блокадниках

Армия и оружие Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.

Общество Профсоюзы хотят перейти на четырехдневную рабочую неделю Федерация независимых профсоюзов предлагает перейти на четырехдневную рабочую неделю, заявили в департаменте общественных связей организации.

Политика Бурджанадзе: Тбилиси занижает ущерб от потери российских туристов По словам экс-спикера грузинского парламента, лидера оппозиционного "Демократического движения" Нино Бурджанадзе, власти страны более чем в 10 раз занизили финансовые потери туротрасли от падения турпотока из России.

Общество Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах Несколько женщин обвинили испанского оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Футбол Киевское «Динамо» выбыло из Лиги чемпионов В Киеве прошел ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным "Динамо" и бельгийским "Брюгге".

Авто В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».

Интернет Facebook признала прослушку голосовых сообщений пользователей Компания Facebook Inc. платила сотням сторонних подрядчиков за то, чтобы они расшифровывали голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации.

Футбол «Краснодар» выложил командное фото после победы над «Порту» "Краснодар" выложил командное фото по завершении ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором россияне оказались сильнее "Порту" со счетом 3:2, сообщает Sport24.

Происшествия Оскандалившийся священник извинился за грубое крещение малыша Игумен Мариенбургского Покровского храма города Гатчины Ленинградской области Фотий, который стал известен после того, как провел в грубой форме обряд крещения годовалого ребенка, встретился с матерью малыша.

Политика Украинский журналист посетовал на хорошее отношение грузин к россиянам Украинский журналист Кирилл Сазонов пожаловался на хорошее отношении жителей Грузии к россиянам.

Шоу-бизнес Мать Бузовой вступилась за дочь после слов о блокадниках Мать певицы и телеведущей Ольги Бузовой отреагировала на негативную реакцию интернет-пользователей по поводу того, что ее дочь назвала себя блокадницей.

Армия и оружие Установлен приблизившийся к самолету Шойгу истребитель НАТО Истребитель НАТО F-18, который попытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, принадлежит ВВС Испании.

Футбол Стюарды «Драгау» не пускают корреспондентов «Матч ТВ» на бровку Стюарды стадиона "Драгау" препятствуют работе корреспондентов "Матч ТВ", не пуская их на бровку для интервью с футболистами.

Общество В Приморье объявили штормовое предупреждение В Китае из-за тайфуна погибли 28 человек, передает «Синьхуа». Осадки могут достигать 30 мм и более за 1 час.

Политика Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.

Авто АвтоВАЗ озвучил сроки появления Lada Vesta с вариатором LADA Vesta с вариатором появится на российском рынке в ближайшие год-два.

Происшествия Жениха Дженнифер Лопес ограбили на $500 тысяч, сообщили СМИ Жениха певицы Дженнифер Лопес Алекса Родригеса ограбили в Сан-Франциско. Об этом сообщает San Francisco Chronicle.

Авто Концепт Acura Type S будет представлен в Монтерее Компания Acura представила концепт нового Type S, который должен заложить основы дизайна будущих автомобилей бренда.

Общество Хабаровскому краю угрожает четвертая волна паводка Четвертая волна паводка из-за тайфунов "Лекима" и "Крос" ожидается в Хабаровском крае на реке Амур, уровень которого у краевой столицы может подняться до 680 сантиметров, сообщил на совещании в среду руководитель Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вячеслав Паршин.

Кино В сети появился дублированный трейлер «Ведьмака» от Netflix В сети опубликовали трейлер «Ведьмака» с официальным русским дубляжом от Netflix.

Общество Сибиряка оштрафовали за оскорбительный пост о низкой зарплате и Путине Жителя Енисейска Красноярского края оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства.

Политика В Кремле рассказали о реакции Путина на митинги в Москве Вызвавшие широкий резонанс в соцсетях протестные акции в Москве не являются чем-то из ряда вон выходящим для президента Владимира Путина, который все же следит за ними.

Наука Разработана технология выбора пола при искусственном оплодотворении Японские биологи разработали технологию выбора пола животного при искусственном оплодотворении, пишет журнал PLOS Biology.