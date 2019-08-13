Телеведущая и певица Ольга Бузова оказалась в центре громкого скандала из-за видео, в котором она назвала себя "блокадницей". Народный артист Российской Федерации, поэт-песенник Илья Резник прокомментировал заявление представительницы отечественного шоу-бизнеса.

с чего всё началось

Если бы Ольга Бузова перенеслась бы в 42-й год в Петербург, в Ленинград, где я был блокадным ребенком, и попробовала бы прожить на 125 граммах хлеба в день, может быть, она не совершала бы такой гнусный поступок, обижающий многих-многих наших блокадников.

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