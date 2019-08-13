Шоу-бизнес
Илья Резник раскритиковал Бузову, назвавшую себя блокадницейРидус 14:38
Переживший блокаду Ленинграда народный артист России Илья Резник обрушился с резкой критикой в адрес телеведущей и певицы Ольги Бузовой, позволившей в шутку назвать себя блокадницей.
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Если бы Ольга Бузова перенеслась бы в 42-й год в Петербург, в Ленинград, где я был блокадным ребенком, и попробовала бы прожить на 125 граммах хлеба в день, может быть, она не совершала бы такой гнусный поступок, обижающий многих-многих наших блокадников.
— Илья Резник, поэт-песенникИзвестия 14:06
с чего всё началось
Телеведущая и певица Ольга Бузова оказалась в центре громкого скандала из-за видео, в котором она назвала себя "блокадницей". Народный артист Российской Федерации, поэт-песенник Илья Резник прокомментировал заявление представительницы отечественного шоу-бизнеса.РЕН ТВ11:22
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Резник разгромил «распухшую от денег» Бузову после скандала с блокадой Ленинграда
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