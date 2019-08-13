Шоу-бизнес
Илья Резник назвал деградацией шутку Бузовой о блокадеLenta.ru 13:22
Поэт-песенник Илья Резник, который ребенком пережил блокаду Ленинграда, назвал шутку Ольги Бузовой на тему блокады свидетельством деградации российского шоу-бизнеса. Его слова передает во вторник, 13 августа, телеканал 78.ru.
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Если бы Ольга Бузова перенеслась бы в 42-й год в Петербург, в Ленинград, где я был блокадным ребенком, и попробовала бы прожить на 125 граммах хлеба в день, может быть, она не совершала бы такой гнусный поступок, обижающий многих-многих наших блокадников.
— Илья Резник, поэт-песенникИзвестия 14:06
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Резник разгромил «распухшую от денег» Бузову после скандала с блокадой Ленинграда
Московский Комсомолец12:43
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