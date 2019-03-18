Футбол

Илья Кутепов покинул расположение сборной из-за травмыLife.ru 04:29

Спартак — Зенит
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 17 марта
Москва, Стадион «Спартак»
Денис Глушаков
13′
27′
Вильмар Барриос
Георгий Джикия
34′
45′
Игорь Смольников
55′
Сердар Азмун
56′
Кристиан Нобоа
Себастьян Дриусси
Роман Зобнин
57′
Денис Глушаков
61′
Александр Ташаев
Максим Глушенков
73′
74′
Сердар Азмун
Олег Шатов
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
79′
Денис Глушаков
Наиль Умяров
85′
Софьян Ханни
86′
87′
Эмильяно Ариэль Ригони
Магомед Оздоев
90′+1′
Вильмар Барриос
Защитник сборной России по футболу и московского "Спартака" Илья Кутепов покинул расположение национальной команды из-за травмы мышц паховой области. Об этом в "Титтере" сообщила пресс-служба сборной.
Читать в источнике
с чего всё началось
Мышечные боли беспокоили игрока оборонительной линии на протяжении нескольких предыдущих поединков за своей клуб, но в матче 20 тура чемпионата России против "Зенита" он усугубил травму, о чем сообщил официальный Twitter
 главной футбольной сборной страны.
Вести.Ruвчера в 15:37

Подробнее о событии

Сборная России без Кутепова – задачка для Черчесова

Советский спорт09:27

Эдуард Безуглов: «Травма Кутепова несовместима с игрой в футбол в ближайшее время»

Матч ТВ06:10

Кутепов не сыграет с Бельгией и Казахстаном из-за травмы

Sport24.ruвчера в 14:39

Кутепов несколько матчей играл с травмой. Штаб сборной оставил его в Москве

Спорт-Экспресс06:14

Кутепов пройдет дополнительное медобследование

РИА Новостивчера в 15:50

Безуглов: травма и лечение Кутепова сейчас несовместимы с игрой в футбол

Чемпионат06:07

Кутепов из-за проблем с мышцами паха не сыграет с Казахстаном и Бельгией

Sports.ruвчера в 14:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 11:37, Ашберн
Политика

Назарбаев ушел с поста президента Казахстана

После обращения к народу Назарбаев в прямом эфире подписал указ, согласно которому он прекращает полномочия президента с 20 марта текущего года.
Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес

Алдонин рассказал, с кем будет жить дочь Началовой

Похороны певицы пройдут 21 марта на Троекуровском кладбище. Ранее Алдонин рассказал о переживаниях дочери из-за смерти Началовой.
Обновлено в 09:39
Транспорт

«Аэрофлот» вводит безбагажные тарифы на ряде направлений

Группа «Аэрофлот» со 2 апреля вводит безбагажные тарифы на ряде среднемагистральных маршрутов авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот».
Обновлено в 04:22
Экономика

ФАС прекратила дело против «Р-Фарм» и Минздрава

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России прекратила дело о сговоре фармацевтической компании "Р-Фарм" и Минздрава РФ при закупках лекарственных препаратов.
Обновлено в 11:20
Политика

Путин примет победителей конкурса «Лидеры России»

Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с будущими руководителями - победителями конкурса "Лидеры России".
Обновлено вчера в 17:07
Музыка

Кончита Вурст сменила имидж в новом клипе

Обновлено вчера в 15:10
Кино

Ушел из жизни режиссер Марлен Хуциев

Обновлено в 01:48
Гаджеты

Apple представила новое поколение моноблоков iMac

Apple выпустила моноблоки iMac нового поколения.
Обновлено в 11:11
Армия и оружие

Украинские нацбаты устроили перестрелку с ВСУ в Донбассе

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в Донбассе произошла перестрелка между украинским нацбатом и ВСУ.
Обновлено в 07:51
Политика

Губернатор Челябинской области объявил об отставке

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой об отставке.
Обновлено в 11:03
Футбол

Санчес: «Я бы хотел помочь добыть трофей для МЮ»

Ранее ходило множество слухов, что форвард может покинуть команду. Я хочу и дальше проявлять свою любовь к футболу.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Экс-президент Перу задержан в Калифорнии за пьянство

Полиция округа Сан-Матео американского штата Калифорния задержала бывшего президента Перу Алехандро Толедо, который перебрал с алкоголем в одном из местных ресторанов.
Обновлено в 00:41
Экономика

Власти доработают процедуру предоставления инвестквот

Процедуру выделения инвестквот доработают, чтобы она стала максимально прозрачной, заявил журналистам вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев по итогам подкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока.
Обновлено в 03:39
Космос

Найдены 83 новые сверхмассивные черные дыры

Если говорить точнее, специалисты детектировали квазары - крупные яркие диски газа и пыли, окружающие сверхмассивные черные дыры (сами же черные дыры, как известно, не излучают свет).
Обновлено в 04:19
Происшествия

Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье

Полиция обнаружила нового ребенка-маугли - шестилетний мальчик из Подмосковья два дня жил в комнате с окоченевшим трупом своей бабушки.
Обновлено в 10:06
Политика

Более 1,3 тыс. выходцев из Дагестана воюют на стороне боевиков в Сирии

Начальник управления Росгвардии по Дагестану Магомед Баачилов сообщил, что на стороне боевиков в Сирии воюют более 1,3 тыс. выходцев из республики.
Обновлено в 09:56
Происшествия

Около 90 человек оказались под завалами рухнувшего здания в Индии

По данным издания, под завалами могут находиться около 90 человек. На данный момент пятерых вытащили спасатели.
Обновлено в 09:06
Происшествия

В Якутске прошел многотысячный митинг против мигрантов

Обновлено вчера в 21:39
Футбол

Испанский реабилитолог присоединился к «Ростову»

Испанский реабилитолог Уго Огандо Береа будет работать в "Ростове", сообщает официальный сайт российской команды.
Обновлено в 10:22
Общество

В МВД собрались изучать съемки в колониях, отснятые правозащитниками

МВД РФ намерено изучать фото- и видеоматериалы, отснятые членами общественных наблюдательных комиссий (ОНК) в ходе посещения колоний.
Обновлено в 00:52
Политика

Помпео надеется на скорое заключение торгового соглашения США с КНР

Американский госсекретарь Майк Помпео надеется, что Вашингтон и Пекин вскоре придут к заключению нового торгового соглашения.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Подростки в Воронеже избили бездомного и выложили видео в Сеть

Полиция в Воронежской области начала проверку по факту нападения подростков на бездомного человека: молодые люди и девушка засняли избиение на видео и выложили кадры в интернет.
Обновлено в 09:39
Общество

Матери-инвалиду в Магнитогорске не отдают в роддоме ребёнка

Обновлено вчера в 11:19
Экономика

Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиарейсы

Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние авиарейсы, включая рейсы через Москву.
Обновлено в 10:37
Происшествия

Дело Кокорина и Мамаева передано в прокуратуру

Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес

Алена Рапунцель впервые показала подписчикам лицо сына

Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» звезды проекта «Дом-2» Алены Рапунцель появилось долгожданное фото ее первенца.
Обновлено в 11:11
Происшествия

Проверку в дата-центре биржи Петербурга объяснили картельным сговором

По данным собеседников агентства, правоохранители проводят проверку из-за поступления данных о картельном сговоре.
Обновлено в 10:39
Футбол

The Times сообщила о намерении богатейшего британца купить «Челси»

Миллионер Джим Рэтклифф, являющийся самым богатым человеком Великобритании, намерен купить английский футбольный клуб «Челси» у российского предпринимателя Романа Абрамовича.
Обновлено в 07:40
Интернет

Instagram запустил функцию для покупок в приложении

Обновлено в 10:48
Политика

США расширили санкции против Венесуэлы

Соединенные Штаты во вторник ввели санкции в отношении венесуэльской государственной горнодобывающей корпорации Minerven и ее руководителя Адриана Антонио Пердомо Мата.
Обновлено в 11:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Илья Олегович Кутепов
Российский футболист
Российский футболист, центральный защитник московского «Спартака» и национальной сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное