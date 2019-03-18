Футбол
Илья Кутепов покинул расположение сборной из-за травмыLife.ru 04:29
Денис Глушаков
|13′
|27′
Вильмар Барриос
Георгий Джикия
|34′
|45′
Игорь Смольников
|55′
Сердар Азмун
|56′
Кристиан Нобоа
Себастьян Дриусси
Роман Зобнин
|57′
Денис Глушаков
|61′
Александр Ташаев
Максим Глушенков
|73′
|74′
Сердар Азмун
Олег Шатов
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
|79′
Денис Глушаков
Наиль Умяров
|85′
Софьян Ханни
|86′
|87′
Эмильяно Ариэль Ригони
Магомед Оздоев
|90′+1′
Вильмар Барриос
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
57
Селихов
92
Рассказов
29
Кутепов
14
Джикия
6
Дантас
15
Глушенков
47
Зобнин
94
Ханни
54
Умяров
27
Ломовицкий
12
Адриано
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
18
Жирков
14
Кузяев
11
Дриусси
25
Барриос
27
Оздоев
17
Шатов
22
Дзюба
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
Защитник сборной России по футболу и московского "Спартака" Илья Кутепов покинул расположение национальной команды из-за травмы мышц паховой области. Об этом в "Титтере" сообщила пресс-служба сборной.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Мышечные боли беспокоили игрока оборонительной линии на протяжении нескольких предыдущих поединков за своей клуб, но в матче 20 тура чемпионата России против "Зенита" он усугубил травму, о чем сообщил официальный Twitter главной футбольной сборной страны.Вести.Ruвчера в 15:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 11:37, Ашберн
Политика
Назарбаев ушел с поста президента Казахстана
После обращения к народу Назарбаев в прямом эфире подписал указ, согласно которому он прекращает полномочия президента с 20 марта текущего года.
Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес
Алдонин рассказал, с кем будет жить дочь Началовой
Похороны певицы пройдут 21 марта на Троекуровском кладбище. Ранее Алдонин рассказал о переживаниях дочери из-за смерти Началовой.
Обновлено в 09:39
Транспорт
«Аэрофлот» вводит безбагажные тарифы на ряде направлений
Группа «Аэрофлот» со 2 апреля вводит безбагажные тарифы на ряде среднемагистральных маршрутов авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот».
Обновлено в 04:22
Экономика
ФАС прекратила дело против «Р-Фарм» и Минздрава
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России прекратила дело о сговоре фармацевтической компании "Р-Фарм" и Минздрава РФ при закупках лекарственных препаратов.
Обновлено в 11:20
Политика
Путин примет победителей конкурса «Лидеры России»
Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с будущими руководителями - победителями конкурса "Лидеры России".
Обновлено вчера в 17:07
Музыка
Кончита Вурст сменила имидж в новом клипе
Обновлено вчера в 15:10
Кино
Ушел из жизни режиссер Марлен Хуциев
Обновлено в 01:48
Гаджеты
Apple представила новое поколение моноблоков iMac
Apple выпустила моноблоки iMac нового поколения.
Обновлено в 11:11
Армия и оружие
Украинские нацбаты устроили перестрелку с ВСУ в Донбассе
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в Донбассе произошла перестрелка между украинским нацбатом и ВСУ.
Обновлено в 07:51
Политика
Губернатор Челябинской области объявил об отставке
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой об отставке.
Обновлено в 11:03
Футбол
Санчес: «Я бы хотел помочь добыть трофей для МЮ»
Ранее ходило множество слухов, что форвард может покинуть команду. Я хочу и дальше проявлять свою любовь к футболу.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Экс-президент Перу задержан в Калифорнии за пьянство
Полиция округа Сан-Матео американского штата Калифорния задержала бывшего президента Перу Алехандро Толедо, который перебрал с алкоголем в одном из местных ресторанов.
Обновлено в 00:41
Экономика
Власти доработают процедуру предоставления инвестквот
Процедуру выделения инвестквот доработают, чтобы она стала максимально прозрачной, заявил журналистам вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев по итогам подкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока.
Обновлено в 03:39
Космос
Найдены 83 новые сверхмассивные черные дыры
Если говорить точнее, специалисты детектировали квазары - крупные яркие диски газа и пыли, окружающие сверхмассивные черные дыры (сами же черные дыры, как известно, не излучают свет).
Обновлено в 04:19
Происшествия
Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье
Полиция обнаружила нового ребенка-маугли - шестилетний мальчик из Подмосковья два дня жил в комнате с окоченевшим трупом своей бабушки.
Обновлено в 10:06
Политика
Более 1,3 тыс. выходцев из Дагестана воюют на стороне боевиков в Сирии
Начальник управления Росгвардии по Дагестану Магомед Баачилов сообщил, что на стороне боевиков в Сирии воюют более 1,3 тыс. выходцев из республики.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Около 90 человек оказались под завалами рухнувшего здания в Индии
По данным издания, под завалами могут находиться около 90 человек. На данный момент пятерых вытащили спасатели.
Обновлено в 09:06
Происшествия
В Якутске прошел многотысячный митинг против мигрантов
Обновлено вчера в 21:39
Футбол
Испанский реабилитолог присоединился к «Ростову»
Испанский реабилитолог Уго Огандо Береа будет работать в "Ростове", сообщает официальный сайт российской команды.
Обновлено в 10:22
Общество
В МВД собрались изучать съемки в колониях, отснятые правозащитниками
МВД РФ намерено изучать фото- и видеоматериалы, отснятые членами общественных наблюдательных комиссий (ОНК) в ходе посещения колоний.
Обновлено в 00:52
Политика
Помпео надеется на скорое заключение торгового соглашения США с КНР
Американский госсекретарь Майк Помпео надеется, что Вашингтон и Пекин вскоре придут к заключению нового торгового соглашения.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Подростки в Воронеже избили бездомного и выложили видео в Сеть
Полиция в Воронежской области начала проверку по факту нападения подростков на бездомного человека: молодые люди и девушка засняли избиение на видео и выложили кадры в интернет.
Обновлено в 09:39
Общество
Матери-инвалиду в Магнитогорске не отдают в роддоме ребёнка
Обновлено вчера в 11:19
Экономика
Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиарейсы
Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние авиарейсы, включая рейсы через Москву.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Дело Кокорина и Мамаева передано в прокуратуру
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес
Алена Рапунцель впервые показала подписчикам лицо сына
Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» звезды проекта «Дом-2» Алены Рапунцель появилось долгожданное фото ее первенца.
Обновлено в 11:11
Происшествия
Проверку в дата-центре биржи Петербурга объяснили картельным сговором
По данным собеседников агентства, правоохранители проводят проверку из-за поступления данных о картельном сговоре.
Обновлено в 10:39
Футбол
The Times сообщила о намерении богатейшего британца купить «Челси»
Миллионер Джим Рэтклифф, являющийся самым богатым человеком Великобритании, намерен купить английский футбольный клуб «Челси» у российского предпринимателя Романа Абрамовича.
Обновлено в 07:40
Интернет
Instagram запустил функцию для покупок в приложении
Обновлено в 10:48
Политика
США расширили санкции против Венесуэлы
Соединенные Штаты во вторник ввели санкции в отношении венесуэльской государственной горнодобывающей корпорации Minerven и ее руководителя Адриана Антонио Пердомо Мата.
Обновлено в 11:13