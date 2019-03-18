Илья Кутепов покинул расположение сборной из-за травмыLife.ru 04:29

с чего всё началось

Защитник сборной России по футболу и московского "Спартака" Илья Кутепов покинул расположение национальной команды из-за травмы мышц паховой области. Об этом в "Титтере" сообщила пресс-служба сборной.

Политика Назарбаев ушел с поста президента Казахстана После обращения к народу Назарбаев в прямом эфире подписал указ, согласно которому он прекращает полномочия президента с 20 марта текущего года.

Шоу-бизнес Алдонин рассказал, с кем будет жить дочь Началовой Похороны певицы пройдут 21 марта на Троекуровском кладбище. Ранее Алдонин рассказал о переживаниях дочери из-за смерти Началовой.

Транспорт «Аэрофлот» вводит безбагажные тарифы на ряде направлений Группа «Аэрофлот» со 2 апреля вводит безбагажные тарифы на ряде среднемагистральных маршрутов авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот».

Экономика ФАС прекратила дело против «Р-Фарм» и Минздрава Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России прекратила дело о сговоре фармацевтической компании "Р-Фарм" и Минздрава РФ при закупках лекарственных препаратов.

Политика Путин примет победителей конкурса «Лидеры России» Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с будущими руководителями - победителями конкурса "Лидеры России".

Армия и оружие Украинские нацбаты устроили перестрелку с ВСУ в Донбассе Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в Донбассе произошла перестрелка между украинским нацбатом и ВСУ.

Политика Губернатор Челябинской области объявил об отставке Губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой об отставке.

Футбол Санчес: «Я бы хотел помочь добыть трофей для МЮ» Ранее ходило множество слухов, что форвард может покинуть команду. Я хочу и дальше проявлять свою любовь к футболу.

Происшествия Экс-президент Перу задержан в Калифорнии за пьянство Полиция округа Сан-Матео американского штата Калифорния задержала бывшего президента Перу Алехандро Толедо, который перебрал с алкоголем в одном из местных ресторанов.

Экономика Власти доработают процедуру предоставления инвестквот Процедуру выделения инвестквот доработают, чтобы она стала максимально прозрачной, заявил журналистам вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев по итогам подкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока.

Космос Найдены 83 новые сверхмассивные черные дыры Если говорить точнее, специалисты детектировали квазары - крупные яркие диски газа и пыли, окружающие сверхмассивные черные дыры (сами же черные дыры, как известно, не излучают свет).

Происшествия Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье Полиция обнаружила нового ребенка-маугли - шестилетний мальчик из Подмосковья два дня жил в комнате с окоченевшим трупом своей бабушки.

Политика Более 1,3 тыс. выходцев из Дагестана воюют на стороне боевиков в Сирии Начальник управления Росгвардии по Дагестану Магомед Баачилов сообщил, что на стороне боевиков в Сирии воюют более 1,3 тыс. выходцев из республики.

Происшествия Около 90 человек оказались под завалами рухнувшего здания в Индии По данным издания, под завалами могут находиться около 90 человек. На данный момент пятерых вытащили спасатели.

Футбол Испанский реабилитолог присоединился к «Ростову» Испанский реабилитолог Уго Огандо Береа будет работать в "Ростове", сообщает официальный сайт российской команды.

Общество В МВД собрались изучать съемки в колониях, отснятые правозащитниками МВД РФ намерено изучать фото- и видеоматериалы, отснятые членами общественных наблюдательных комиссий (ОНК) в ходе посещения колоний.

Политика Помпео надеется на скорое заключение торгового соглашения США с КНР Американский госсекретарь Майк Помпео надеется, что Вашингтон и Пекин вскоре придут к заключению нового торгового соглашения.

Происшествия Подростки в Воронеже избили бездомного и выложили видео в Сеть Полиция в Воронежской области начала проверку по факту нападения подростков на бездомного человека: молодые люди и девушка засняли избиение на видео и выложили кадры в интернет.

Экономика Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиарейсы Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние авиарейсы, включая рейсы через Москву.

Шоу-бизнес Алена Рапунцель впервые показала подписчикам лицо сына Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» звезды проекта «Дом-2» Алены Рапунцель появилось долгожданное фото ее первенца.

Происшествия Проверку в дата-центре биржи Петербурга объяснили картельным сговором По данным собеседников агентства, правоохранители проводят проверку из-за поступления данных о картельном сговоре.

Футбол The Times сообщила о намерении богатейшего британца купить «Челси» Миллионер Джим Рэтклифф, являющийся самым богатым человеком Великобритании, намерен купить английский футбольный клуб «Челси» у российского предпринимателя Романа Абрамовича.