Футбол
Илья Кутепов покинул расположение сборной РоссииТелеканал Санкт-Петербург вчера в 16:26
Денис Глушаков
|13′
|27′
Вильмар Барриос
Георгий Джикия
|34′
|45′
Игорь Смольников
|55′
Сердар Азмун
|56′
Кристиан Нобоа
Себастьян Дриусси
Роман Зобнин
|57′
Денис Глушаков
|61′
Александр Ташаев
Максим Глушенков
|73′
|74′
Сердар Азмун
Олег Шатов
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
|79′
Денис Глушаков
Наиль Умяров
|85′
Софьян Ханни
|86′
|87′
Эмильяно Ариэль Ригони
Магомед Оздоев
|90′+1′
Вильмар Барриос
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
57
Селихов
92
Рассказов
29
Кутепов
14
Джикия
6
Дантас
15
Глушенков
47
Зобнин
94
Ханни
54
Умяров
27
Ломовицкий
12
Адриано
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
18
Жирков
14
Кузяев
11
Дриусси
25
Барриос
27
Оздоев
17
Шатов
22
Дзюба
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
Игрок сборной России Илья Кутепов не полетит на отборочный матч Евро-2020, сообщили в пресс-службе национальной команды. Защитник покинул расположение сборной и обратился за помощью к врачам.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Мышечные боли беспокоили игрока оборонительной линии на протяжении нескольких предыдущих поединков за своей клуб, но в матче 20 тура чемпионата России против "Зенита" он усугубил травму, о чем сообщил официальный Twitter главной футбольной сборной страны.Вести.Ruвчера в 15:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Сроки восстановления Кутепова будут определены после дополнительного обследования
Советский спортвчера в 16:03
Кутепов пройдет обследование. Сроки восстановления будут определены позже
Спорт-Экспрессвчера в 15:45
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 03:31, Ашберн
Кино
Cкончался режиссёр Марлен Хуциев
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Луганске сработало взрывное устройство
Обновлено в 02:20
Общество
В Японии запретят физическое наказание детей
Обновлено в 02:35
Армия и оружие
Минобороны показало испытания подводного ракетоносца типа «Борей»
Минобороны России показало испытания подводного ракетоносца типа «Борей». Видео опубликовано на сайте телеканала «Звезда».
Обновлено в 02:25
Политика
В Госдуме предложили дать полицейским право объявлять предостережения
Авторы проекта отмечают, что в федеральном законе "О полиции" полномочие по объявлению предостережения не закреплено.
Обновлено вчера в 12:39
Шоу-бизнес
Бывший муж Началовой прокомментировал ее смерть
Бывший муж певицы Юлии Началовой экс-футболист российской сборной и московского ЦСКА Евгений Алдонин в интервью программе "Пусть говорят" прокомментировал смерть артистки.
Обновлено вчера в 20:23
Происшествия
«Национальное» изнасилование в Якутске: хозяева разберутся с мигрантами
Обновлено вчера в 23:20
Общество
В апреле минимальная температура составит 30 градусов мороза
Среднесуточная температура воздуха для второго весеннего месяца составляет +5,8 градуса.
Обновлено вчера в 21:00
Космос
Осенью станет известна стоимость совместного полета на Венеру
В октябре 2019 года станет известна стоимость реализации совместного проекта РФ и США по запуску на Венеру орбитальной и посадочной станции "Венера-Д".
Обновлено в 01:52
Здоровье
Названы самые распространенные детские заболевания в России
Заболевания органов дыхания стали самыми распространенными среди детей в 2017 году, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 02:46
Здоровье
Врач назвал шесть признаков серьезных проблем со здоровьем
Эксперты предупреждают, что некоторые из этих распространенных заболеваний среднего возраста - часто и не особо серьезные - могут стать красным сигналом более опасной проблемы со здоровьем.
Обновлено в 01:19
Происшествия
В «Шереметьево» самолет избежал столкновения с погрузчиком
Самолет авиарейса из Санкт-Петербурга в Москву ушел на второй круг при посадке в «Шереметьево» из-за погрузчика на взлетно-посадочной полосе (ВПП), сообщает «Фонтанка».
Обновлено вчера в 22:35
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в рамках коррекции после достижения максимальных отметок с лета прошлого года в ходе предыдущей торговой сессии.
Обновлено в 03:25
Политика
Зеленский стал абсолютным лидером президентской гонки
Шоумен Владимир Зеленский, представитель партии "Слуга народа" возглавил предвыборную гонку на Украине.
Обновлено в 00:57
Происшествия
В Латвии пассажирка автобуса напала на водителя из-за русского языка
По словам пассажирки, на которую ссылается агентство, она проехала нужную остановку из-за того, что находившаяся за рулем женщина "притворялась", что не знает государственный язык.
Обновлено в 00:07
Общество
Названа дата стыковки первого железнодорожного моста из России в Китай
Приблизительно 20-23 марта состоится стыковка двух частей железнодорожного моста из Еврейской автономной области в Китай через реку Амур.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Нью-Йорке
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Нью-Йорке. Об этом сообщает телеканал NBC New York со ссылкой на местную полицию.
Обновлено в 00:57
Политика
Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным
Украинский лидер Петр Порошенко прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что с властями Украины "не сварить каши".
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
Более 40 школьников в Казахстане отравились газом
Свыше 40 учеников школы в казахстанском городе Шымкенте отравились в результате утечки природного газа на подстанции.
Обновлено в 01:03
Экономика
В Лондоне нашли подозрительную недвижимость на миллиарды долларов
Активы оцениваются не менее чем в 74,3 миллиарда долларов. Global Witness передала сведения британскому парламентскому комитету.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес
Андрей Губин покинул Россию, сообщили СМИ
Продюсер Тарас Ващишин, который работал с российским эстрадным певцом Андреем Губиным, заявил, что поп-исполнитель уехал в Таиланд.
Обновлено в 02:34
Футбол
Кокорин заявил, что не просил подарков на день рождения
Находящийся под арестом форвард «Зенита» Александр Кокорин заявил, что не просил подарков на день рождения.
Обновлено в 00:29
Политика
Россия потребует у США возвращения Ярошенко на Родину
Россия потребует передать российского заключенного Константина Ярошенко из Штатов для отбывания срока в стране гражданства.
Обновлено вчера в 19:00
Экономика
Группа «Черкизово» возвращается на биржу
Один из крупнейших в России производителей мяса – группа «Черкизово» объявила о намерении разместить акции на Московской бирже.
Обновлено в 03:09
Наука
В Великобритании установили личность Джека-потрошителя
Личность убийцы установили, сравнив фрагменты митохондриальной ДНК с платка с фрагментами живых потомков Косминских.
Обновлено вчера в 05:54
Происшествия
Оюба Титиева приговорили к четырем годам колонии-поселения
Шалинский суд Чечни приговорил главу чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева к четырем годам колонии-поселения.
Обновлено вчера в 12:44
Политика
Пушков ответил на требование НАТО отдать Крым Украине
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что если бы Крым оставался частью Украины, то полуостров контролировали бы США и НАТО.
Обновлено вчера в 19:59