Футбол
Илья Кутепов: «С Каррерой не общаюсь»Матч ТВ 19:43
Защитник «Спартака» Илья Кутепов отметил, что не поддерживает связь с бывшим главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.
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