Футбол

Илья Кутепов: «С Каррерой не общаюсь»Матч ТВ 19:43

Защитник «Спартака» Илья Кутепов отметил, что не поддерживает связь с бывшим главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.
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Илья Кутепов: «С Каррерой не общаюсь»

Матч ТВ19:43

Илья Кутепов: «С Каррерой не общаюсь»

Sportbox.RU19:43

Кутепов: с Каррерой не общаюсь

Чемпионат17:54

Илья Кутепов: «С Каррерой не общаюсь. В Инстаграме на него не подписан»

Спорт-Экспресс18:18
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Российский футболист, центральный защитник московского «Спартака» и национальной сборной России. Участник чемпионата мира 2018 года. Заслуженный мастер спорта Российской Федерации.
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Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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