Футбол
Илья Кутепов: «После сбора есть приятная усталость»Спорт-Экспресс вчера в 08:47
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 01:31, Ашберн
Политика
Ксения Собчак неожиданно приехала в Киев
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Высланную из России журналистку Бойко арестовали на Украине
Обновлено вчера в 19:21
Происшествия
Захватившие российских моряков пираты вышли на связь
Российские моряки, захваченные пиратами в Гвинейском заливе, живы и содержатся в приемлемых условиях.
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
В Тольятти отстранили от работы учительницу, которая ударила ребенка
Обновлено в 01:03
Космос
Ученые: первое «лунное растение» погибло
Китайские ученые сообщили, что первое растение, проросшее на борту зонда «Чанъэ-4», погибло.
Обновлено в 01:19
Гаджеты
Motorola возродит культовую раскладушку RAZR
Компания Motorola намерена возобновить выпуск знаменитой модели RAZR, которая получит сгибающийся экран.
Обновлено вчера в 17:33
Происшествия
В Амурске завели дело о клевете из-за похорон криминального авторитета
Обновлено в 01:25
Политика
Токио выразил протест из-за действий погранслужбы России у Южных Курил
Министерство иностранных дел Японии выразило протест на действия пограничной службы России, сотрудники которой оштрафовали два японских судна, ловивших рыбу у острова Кунашир на юге Курил.
Обновлено в 00:35
Общество
Умер основатель инвесткомпании The Vanguard Group Джон Богл
В США умер основатель и гендиректор инвестиционной компании The Vanguard Group Джон Богл, ему было 89 лет.
Обновлено вчера в 18:35
Наука
Найден способ улучшить память и работу мозга
Американские ученые выяснили, что физическая активность, в том числе прогулки или работа по дому, могут улучшать память и другие когнитивные функции мозга.
Обновлено вчера в 23:07
Авто
McLaren презентовал родстер 600LT Spider
Британский автопроизводитель McLaren презентовал родстер 600LT Spider и продемонстрировал его силовые характеристики на треке.
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия
В Норильске экстренно сел самолет из-за сигнала датчика задымления
Обновлено в 00:54
Происшествия
Возросло число жертв в результате взрыва газа в Тбилиси
Обновлено вчера в 16:26
Наука
ЦЕРН показал проект нового коллайдера с тоннелем длиной 100 км
Как и БАК, новый коллайдер появится возле Женевы, но его тоннель будет почти в четыре раза длиннее – 100 км против нынешних 27-ми.
Обновлено вчера в 13:23
Общество
Google по ошибке переименовал детсады Москвы в крематории
На интерактивных картах Google ряд московских детский садов оказался подписан как «Детский крематорий».
Обновлено вчера в 20:18
Политика
WSJ узнала об уголовном расследовании властей США против Huawei
Власти США проводят уголовное расследование против корпорации Huawei, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
В США задержали планировавшего напасть на Белый дом мужчину
В США задержан 21-летний Хашер Джалал Тахеб, который, по версии правоохранителей, планировал напасть на Белый дом и другие государственные учреждения.
Обновлено вчера в 18:48
Музыка
Представители Лазарева сохранили интригу о его участии в Евровидении
Представители Сергея Лазарева отказались комментировать информацию СМИ о том, что певец будет представлять Россию на конкурсе Евровидение.
Обновлено в 00:54
Общество
Первый в мире отель с роботами начал избавляться от них
Обновлено вчера в 16:38
Общество
YouTube запретил видео с опасными для жизни и здоровья акциями
Администрация видеохостинга YouTube обновила правила пользования, запретив публиковать видео, на которых выполняются опасные для жизни и здоровья задания.
Обновлено вчера в 10:20
Происшествия
В Москве избили корреспондента курдского телеканала
По его данным, нападение произошло еще несколько дней назад.
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия
В омском цирке ягуар напал на дрессировщика
В Омске в цирке ягуар напал на дрессировщика.
Обновлено в 00:48
Авто
Удешевлённый Toyota Rush поступил к дилерам
Японский альянс Toyota-Daihatsu начал продажи удешевленного «клона» Toyota Rush под брендом Perodua.
Обновлено вчера в 12:16
Гаджеты
Apple выпустила чехлы-зарядки для iPhone последнего поколения
Обновлено вчера в 12:07
Транспорт
Грузовикам ограничивают движение в Татарстане из-за метели
По информации синоптиков, в ближайшие сутки ожидается сильный мокрый снег и метель с ухудшением видимости до 500 метров, сильный ветер порывами до 23 м / с. На дорогах гололедица и снежные заносы.
Обновлено вчера в 11:19
Футбол
Основатель Football Leaks задержан в Будапеште
Португальского хакера Руи Пинту, которого считают основателем проекта Football Leaks, задержали в Будапеште, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:22
Происшествия
Без энергоснабжения остались жители более 30 сел на Алтае
Обновлено вчера в 23:42
Экономика
Французские СМИ предрекли России новый рекорд торгового баланса
Положительное сальдо торгового баланса России за январь-ноябрь 2018 года составило 191,4 миллиарда долларов, поэтому рекорд 2011 года, составляющий 198 миллиардов долларов, скорее всего, будет побит, об этом пишет французская деловая газета Les Echos.
Обновлено вчера в 18:12
Кино
Умер продюсер «Высоцкого» и «Дозоров» Алексей Кублицкий
Обновлено вчера в 19:11
Политика
В России военнослужащим запаса могут запретить использовать соцсети
В России военнослужащим могут запретить пользоваться социальными сетями в течение пяти лет после увольнения, ограничения также планируется распространить и на тех, кто ушел в запас, сообщают 17 января «Известия» со ссылкой не несколько информированных источников.
Обновлено вчера в 23:15