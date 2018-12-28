Футбол

Илья Геркус объявил об уходе из «Локомотива»
Народные новости
08:54

Об уходе из клуба "Локомотив" заявил его генеральный директор Илья Геркус. Он назвал московский "Локомотив" великим клубом, во главе которого он стоял почти два с половиной года.
Народные новости08:54

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Из украинских учебников по истории для 10 классов уберут упоминание о том, что один из главарей украинских националистов Роман Шухевич сотрудничал с дивизией СС «Галичина».
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Во Франции троих человек арестовали за имитацию казни Макрона

Трех человек поместили под стражу на юго-западе Франции по подозрению в имитации казни президента Франции Эммануэля Макрона, пишет газета Sud-Ouest.
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Скончался двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин

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РИА Новости со ссылкой на источник ракетно-космической отрасли сообщает о двух предстоящих пусках российских ракет-носителей «Союз-СТ» с космодрома Куру во Французской Гвиане, которые пройдут в первом квартале наступающего года.
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Армия и оружие

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Отношения России и Великобритании ухудшились в марте 2018 года после того, как в британском Солсбери нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Обновлено в 06:08
Политика

Макрон и Меркель потребовали от России освободить украинских моряков

Франция и Германия потребовали обеспечить беспрепятственный проход судов через Керченский пролив и освободить задержанных там 25 ноября украинских моряков, говорится в совместном заявлении президента Эмманюэля Макрона и канцлера Ангелы Меркель.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие

Опубликовано видео первого полета модернизированного Ту-22М3М

«Объединенная авиастроительная корпорация» («ОАК») опубликовала видео первого полета модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М.
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Армия и оружие

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Происшествия

США осудили подрыв автобуса в Египте

США осуждают теракт, совершенный в Египте, и выражают соболезнования семьям погибших, сообщает госдеп США.
Обновлено в 18:24
Экономика

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Песков рассказал, как Путин встретит Новый год

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин встретит Новый год в кругу родных и близких.
Обновлено в 14:07
Армия и оружие

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Крылатый блок «Авангарда» способен маневрировать в плотных слоях атмосферы, что позволяет ему преодолевать любую систему ПРО Военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский назвал главное отличие «Авангарда».
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Российский истребитель совершил безопасный перехват американского самолета-разведчика RC-135V/W Rivet Joint над Черным морем недалеко от Крыма.
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Российский предприниматель и спортивный менеджер. С лета 2016 года - президент футбольного клуба «Локомотив».
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