Футбол
Илья Геркус покинул пост генерального директора «Локомотива»
Илья Геркус покинул пост генерального директора «Локомотива»РБК08:57
Геркус летом 2016 года был назначен президентом «Локомотива». Позднее он стал генеральным директором «железнодорожников» — это произошло после того, как совет директоров клуба изменил устав и упразднил должность президента.
РБК08:57
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с чего всё началось
Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус сделал через "СЭ" заявление об уходе из клуба. Геркус и его наследие. В чем он был хорош, а где ошибся – Друзья!Спорт-Экспресс08:10
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Политика
Меркель и Макрон потребовали от России освободить украинских моряков
Обновлено в 08:45
Политика
Минобороны Украины продолжит проходы кораблей через Керченский пролив
Глава министерства обороны Украины Степан Полторак рассказал, что суда украинских Военно-морских сил (ВМС) по-прежнему будут использовать Керченский пролив для прохода из Черного моря в Азовское и обратно.
Обновлено в 06:44
Общество
Самарский министр извинилась за совет малоимущим завести огород
Министр социальной и семейной политики Самарской области Марина Антимонова принесла извинения за свой совет малоимущим гражданам «развести сады и огороды».
Обновлено в 07:25
Армия и оружие
Сирийские курды попросили Дамаск занять районы, которые они покидают
Обновлено в 03:52
Энергетика
«Нафтогаз» отчитался о снижении транзита газа через Украину на 7%
«Одним из главных факторов снижения объемов транзита через украинскую ГТС является увеличение объемов транзита российского газа в Европу по трубопроводу Nord Stream — OPAL», — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие
Модернизированный бомбардировщик Ту-22М3М совершил первый полет
Первый полет новейшего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М длился 37 минут.
Обновлено в 06:44
Политика
ФСБ достроила заграждение на границе Крыма с Украиной
Закончено строительство заграждения на российско-украинском участке границы на севере Крыма, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ.
Обновлено вчера в 21:46
Футбол
Илья Геркус покинул пост генерального директора «Локомотива»
Ранее в пятницу свой пост покинул спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус.
Обновлено в 08:57
Происшествия
«Крабовый король» сбежал от ФСБ
Издание называет Кана «крабовым королем».
Обновлено в 05:11
Экономика
Путин подписал закон о предельной сумме долга по микрокредитам
Закон об ограничении предельной суммы долга по потребительским кредитам подписан президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:29
Политика
Россия и Британия договорились частично восстановить составы дипмиссий
В начале 2019 года начнётся восстановление состава дипломатических миссий России в Лондоне и Великобритании в Москве.
Обновлено в 07:31
Армия и оружие
Песков прокомментировал возможную встречу Эрдогана с Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Убил медведя в берлоге: губернаторская охота взорвала соцсети
Обновлено в 06:28
Происшествия
Миллиардер Михальченко получил срок за контрабанду алкоголя
Михальченко, которого считали связанным с силовыми структурами и называли одним из самых влиятельных бизнесменов Петербурга, был задержан в марте 2016 года по обвинению в контрабанде алкогольной продукции организованной группой (максимальное наказание до 12 лет лишения свободы).
Обновлено в 05:02
Происшествия
Упавший кран убрали с авианосца «Адмирал Кузнецов»
Убрали кран, упавший на палубу авианосца "Адмирал Кузнецов" при выходе из дока на заводе в Мурманске.
Обновлено в 07:32
Политика
Пашинян и Путин не договорились о цене на газ
Пашинян отметил, что вопрос цен на газ является «чувствительным» для российско-армянских отношений и его обсуждения продолжатся «в рабочем порядке».
Обновлено в 05:05
Общество
«Роскачество» назвало лучшие марки красной икры
Обновлено в 00:55
Армия и оружие
В США оценили испытания российского «Авангарда»
Американские СМИ отреагировали на успешные испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия
Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу на приговор Никите Белых
Обновлено в 06:46
Хоккей
Скончался двукратный олимпийский чемпион по хоккею Евгений Зимин
Обновлено в 04:20
Происшествия
В компании «Красное и Белое» подтвердили факт обысков
Обновлено 26 декабря в 13:55
Космос
Рассекречен документ с планами СССР по созданию межпланетной телесвязи
В СССР ученые занимались разработкой технологий, позволявших осуществлять межпланетную телесвязь.
Обновлено в 06:55
Политика
Трамп пригрозил полностью закрыть границу США с Мексикой
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что рассматривает возможность полного закрытия американо-мексиканской границы в случае, если демократы не согласятся выделить средства на строительство стены на южной границе.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Астраханский экс-министр снимал детское порно
Обновлено в 07:14
Экономика
Путин подписал закон об установке «умных» счетчиков
Президент России Владимир Путин подписал закон о правилах установки интеллектуальных приборов и систем учета электрической энергии.
Обновлено в 08:54
Армия и оружие
Проект «Авангард» собирались закрыть четыре года назад
Проект по созданию ракеты с блоком "Авангард" могли закрыть четыре года назад, заявил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 02:49
Общество
Из теневой империи вице-мэра Москвы вырастают пентхаусы и особняки
В 2015 году родственники вице-мэра Москвы Петра Бирюкова в один день скупили девять элитных квартир в пентхаусе с видом на Кремль в «Легенде Цветного», об этом пишет "Медуза".
Обновлено в 04:07
Здоровье
В Москве сохранят отделение психотерапии для онкобольных
Единственное психотерапевтическое отделение в Москве для помощи онкобольным, работающее в Городской клинической больнице имени братьев Бахрушиных, не будет закрыто.
Обновлено в 08:59
Политика
Украинский депутат назвал фатальную ошибку Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко, заняв кресло главы государства, допустил фатальную ошибку, когда решил работать лишь на одну часть населения — маргиналов.
Обновлено в 05:18
Политика
Президент самопровозглашенного Косово подписал законы о создании армии
Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи подписал в пятницу пакет законопроектов о трансформации Сил безопасности Косово (СБК) в полноценную армию, для создания которой, по его словам, требовались жертвы многих поколений.
Обновлено в 07:51