Футбол

Илья Геркус объявил об уходе из «Локомотива»
Народные новости
08:54

Об уходе из клуба "Локомотив" заявил его генеральный директор Илья Геркус. Он назвал московский "Локомотив" великим клубом, во главе которого он стоял почти два с половиной года.
Народные новости08:54

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Эволюция Геркуса в «Локомотиве»: от 75 до 4000 лайков

Советский спорт16:00

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Илья Геркус: «Очень многому научился у Семина»

Спорт-Экспресс11:44

Какой будет жизнь «Локомотива» после Геркуса

Спорт день за днем26 декабря в 12:56
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 23:09, Ашберн
Футбол

УЕФА осудил проявление расизма болельщиками «Интера» в адрес Кулибали

Пресс-служба УЕФА выступила с официальным заявлением, в котором осудила болельщиков миланского "Интера" за проявление расизма в отношении защитника "Наполи" Калиду Кулибали в матче 18-го тура чемпионата Италии (1:0).
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«Боруссия», в свою очередь, пообещала ему, что отпустит летом в «Челси» за 50 миллионов евро, а не за 70 млн, как предполагалось ранее.
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Футбол

Ригони может вернуться в «Зенит» в январе

Аргентинский полузащитник Эмилиано Ригони, выступающий за «Аталанту» на правах аренды, может вернуться в петербургский «Зенит» уже в январе, сообщает Tuttomercatoweb.
Обновлено в 13:07
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Президент «ПСЖ» встретился с агентом Иско

Состоялась встреча агента полузащитника «Реала» Иско и президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи. Интересы футболиста представляет его отец.
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Эмери: «Могли купить Салаха в „ПСЖ“, но тогда у нас возникли сомнения»

Менеджер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что хотел приобрести форварда "Ливерпуля" Мохамед Салаха в "ПСЖ".
Обновлено в 15:51
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Маурицио Сарри: «Чемпионство в АПЛ разыграют „Ман Сити“ и „Ливерпуль“»

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Обновлено в 13:54
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«Вест Хэм» продлил контракт с юным талантом до 2024 года

"Вест Хэм" объявил о пролонгировании сотрудничества с 19-летним ирландцем Декланом Райсом.
Обновлено в 12:46
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«Спартак» заработал 1,5 миллиарда рублей на продаже билетов

Обновлено в 12:06
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Директор «Милана»: «Фанатам не стоит ждать громких трансферов зимой»

Спортивный директор «Милана» Леонардо не обещает зимой большого количества трансферов. Миланцы в Серии А идут шестыми.
Обновлено в 15:14
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«Настало время принять решение». Сарри — о ситуации с контрактом Азара

Контракт 27-летнего Азара с синими истекает летом 2020 года. СМИ все чаще говорят о том, что следующим клубом бельгийца станет «Реал».
Обновлено в 11:25
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Билеты на матч «Динамо» – «Автомобилист» закончились

Продажи на новогодние матчи стартовали 27 декабря и чуть больше чем за сутки билеты на первый матч в 2019 году закончились.
Обновлено в 19:26
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Куадрадо успешно перенес операцию

Полузащитник "Ювентуса" Хуан Куадрадо перенес операцию на левом колене, хотя вначале сообщалось, что хирургическое вмешательство не понадобится.
Обновлено в 11:52
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Ндонг, которым интересовался «Спартак», вернется во Францию

Напомним, что в "Сандерленд" габонский хавбек перешел в 2016 году из "Лорьяна". Тогда игроком интересовался московский "Спартак".
Обновлено в 16:25
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Илья Леонидович Геркус
Российский предприниматель
Российский предприниматель и спортивный менеджер. С лета 2016 года - президент футбольного клуба «Локомотив».
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