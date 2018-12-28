Футбол
Илья Геркус объявил об уходе из «Локомотива»
Илья Геркус объявил об уходе из «Локомотива»Народные новости08:54
Об уходе из клуба "Локомотив" заявил его генеральный директор Илья Геркус. Он назвал московский "Локомотив" великим клубом, во главе которого он стоял почти два с половиной года.
Народные новости08:54
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Футбол
УЕФА осудил проявление расизма болельщиками «Интера» в адрес Кулибали
Пресс-служба УЕФА выступила с официальным заявлением, в котором осудила болельщиков миланского "Интера" за проявление расизма в отношении защитника "Наполи" Калиду Кулибали в матче 18-го тура чемпионата Италии (1:0).
Обновлено в 15:15
Футбол
Сульшер: «Хотим построить команду вокруг Погба»
Обновлено в 10:56
Футбол
Кокорин не сможет сыграть в футбол с сотрудниками «Бутырки»
Футболист Александр Кокорин, находящийся в СИЗО «Бутырка», не сможет сыграть за команду заключенных против сотрудников.
Обновлено в 21:05
Футбол
Пулишич перейдет в «Челси» летом за 50 млн евро
«Боруссия», в свою очередь, пообещала ему, что отпустит летом в «Челси» за 50 миллионов евро, а не за 70 млн, как предполагалось ранее.
Обновлено в 22:16
Футбол
Ригони может вернуться в «Зенит» в январе
Аргентинский полузащитник Эмилиано Ригони, выступающий за «Аталанту» на правах аренды, может вернуться в петербургский «Зенит» уже в январе, сообщает Tuttomercatoweb.
Обновлено в 13:07
Футбол
Президент «ПСЖ» встретился с агентом Иско
Состоялась встреча агента полузащитника «Реала» Иско и президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи. Интересы футболиста представляет его отец.
Обновлено в 17:31
Футбол
Эмери: «Могли купить Салаха в „ПСЖ“, но тогда у нас возникли сомнения»
Менеджер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что хотел приобрести форварда "Ливерпуля" Мохамед Салаха в "ПСЖ".
Обновлено в 15:51
Футбол
Маурицио Сарри: «Чемпионство в АПЛ разыграют „Ман Сити“ и „Ливерпуль“»
Думаю, титул разыграют «Ман Сити» и «Ливерпуль», – сказал Сарри.
Обновлено в 13:54
Футбол
«Вест Хэм» продлил контракт с юным талантом до 2024 года
"Вест Хэм" объявил о пролонгировании сотрудничества с 19-летним ирландцем Декланом Райсом.
Обновлено в 12:46
Футбол
«Спартак» заработал 1,5 миллиарда рублей на продаже билетов
Обновлено в 12:06
Футбол
Директор «Милана»: «Фанатам не стоит ждать громких трансферов зимой»
Спортивный директор «Милана» Леонардо не обещает зимой большого количества трансферов. Миланцы в Серии А идут шестыми.
Обновлено в 15:14
Футбол
«Настало время принять решение». Сарри — о ситуации с контрактом Азара
Контракт 27-летнего Азара с синими истекает летом 2020 года. СМИ все чаще говорят о том, что следующим клубом бельгийца станет «Реал».
Обновлено в 11:25
Футбол
Билеты на матч «Динамо» – «Автомобилист» закончились
Продажи на новогодние матчи стартовали 27 декабря и чуть больше чем за сутки билеты на первый матч в 2019 году закончились.
Обновлено в 19:26
Футбол
Куадрадо успешно перенес операцию
Полузащитник "Ювентуса" Хуан Куадрадо перенес операцию на левом колене, хотя вначале сообщалось, что хирургическое вмешательство не понадобится.
Обновлено в 11:52
Футбол
Ндонг, которым интересовался «Спартак», вернется во Францию
Напомним, что в "Сандерленд" габонский хавбек перешел в 2016 году из "Лорьяна". Тогда игроком интересовался московский "Спартак".
Обновлено в 16:25