Об уходе из клуба "Локомотив" заявил его генеральный директор Илья Геркус. Он назвал московский "Локомотив" великим клубом, во главе которого он стоял почти два с половиной года.

Илья Геркус объявил об уходе из «Локомотива»

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