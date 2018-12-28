Футбол

Илья Геркус объявил об уходе из «Локомотива»
Народные новости
08:54

Об уходе из клуба "Локомотив" заявил его генеральный директор Илья Геркус. Он назвал московский "Локомотив" великим клубом, во главе которого он стоял почти два с половиной года.
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Trump and first lady Melania Trump arrive at Joint Base Andrews after unannounced visit to Iraq and Germany. https: / / t.co / vQJCmzspqn pic.twitter.com / 3jANVwjVHA — ABC News (@ ABC) 27 декабря 2018 г. "Выглядит так, как будто она без штанов", – – отметил пользователь Susie Heather Tyson.
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Российский предприниматель и спортивный менеджер. С лета 2016 года - президент футбольного клуба «Локомотив».
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