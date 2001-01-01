Футбол

Илья Геркус: «„Спартак“ обязан сохранить четвертое место в РПЛ»Матч ТВ 09:18

Да, самарцы отдадут все в борьбе за выживание, но исходные силы в этом матче не равны. «Спартак» же поднялся на четвертое место и в оставшихся двух матчах обязан его сохранить, — написал Геркус на своей странице в Instagram.
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Илья Геркус: «„Спартак“ обязан сохранить четвертое место в РПЛ»

Матч ТВ09:18

Илья Геркус: «„Спартак“ обязан сохранить четвертое место в РПЛ»

Sportbox.RU09:18
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