Футбол

Илья Геркус: «Снежные дерби со „Спартаком“ становятся традицией»
Матч ТВ
08:10

Спартак — Локомотив
сегодня
в 11:00
Чемпионат России
Москва, Стадион Спартак
Снежные матчи с красно-белыми в последнее время становятся уже традицией.
Матч ТВ08:10

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Илья Геркус: «Снежные дерби со „Спартаком“ становятся традицией»

Матч ТВ08:10

Илья Геркус: «Снежные дерби со „Спартаком“ становятся традицией»

Sportbox.RU08:10

Геркус перед дерби со «Спартаком» напомнил о прошлогодней победе «Локомотива» на «Открытие Арене»

Sport24.ru07:56

Илья Геркус: «Последний матч со „Спартаком“ помним хорошо, освежим те эмоции в памяти»

Спорт-Экспресс07:30
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 08:37, Ашберн
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Дзюба назвал Бельгию фаворитом в группе со сборной России

Сборной России по футболу досталась очень тяжелая группа в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года, фаворитом является команда Бельгии, заявил нападающий сборной России Артем Дзюба.
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Футболисты «Краснодара» обыграли «Урал» в 16-м туре чемпионата России

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«Бетис» обыграл «Реал Сосьедад»

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Нисимура выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч против «Ростова»

Обновлено в 08:09
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Фанаты «Спартака» считают интервью Ещенко провокацией

Обновлено в 07:22
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«Милан» одержал волевую победу над «Пармой» в матче чемпионата Италии

"Милан" одержал победу над "Пармой" в матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:32
Футбол

«Локомотив» разгромил «Спартак», ЦСКА сильнее «Ростова»

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу железнодорожников. В другом матче тура ЦСКА забил два безответных гола в ворота «Ростова».
Обновлено в 07:00
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Моуринью вновь жестко раскритиковал Погба

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью вновь жестко раскритиковал полузащитника клуба Поля Погба, передает "Советский спорт".
Обновлено в 08:04
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Агент Сифуэнте: ЦСКА мог бы потянуть трансфер моего клиента

Агент эквадорского нападающего Джона Сифуэнте Франси Боде, прокомментировал слухи о том, что его клиентом интересуется московский ЦСКА.
Обновлено в 07:41
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«Реал» провел переговоры с агентом полузащитника «Арсенала» Рэмзи

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи по окончании сезона может стать игроком «Реала».
Обновлено в 07:47
Футбол

Зинченко получил перелом носа в матче с «Борнмутом»

Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в матче 14-го тура АПЛ против «Борнмута» (3:1) получил перелом носа.
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Футбол

Берхалтер стал новым главным тренером сборной США по футболу

Контракт Берхалтера будет рассчитан на четыре года. Задачей специалиста будет выйти на чемпионате мира-2022 в Катаре.
Обновлено в 04:20
Футбол

Клопп: «Если людям не нравится наш футбол, мне нечем им помочь»

Матч "Ливерпуль" - "Эвертон" в рамках 14-го тура АПЛ будет сыгран 2 декабря и начнётся в 19:15 мск.
Обновлено в 05:43
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Солари остался доволен игрой Иско в матче с «Валенсией»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари подвел итоги матча против «Валенсии» (2:0) в чемпионате Испании.
Обновлено в 03:39
Футбол

«Динамо» засчитано поражение за неявку на матч с «Сахалином»

Матч чемпионата России по волейболу между женскими командами «Сахалин» и краснодарским «Динамо» не состоится.
Обновлено в 07:18
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Илья Леонидович Геркус
Российский предприниматель
Российский предприниматель и спортивный менеджер. С лета 2016 года - президент футбольного клуба «Локомотив».
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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