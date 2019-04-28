Илья Чебану: «Матч „Зенит“ — „Крылья Советов“ станет украшением тура РПЛ»Матч ТВ вчера в 05:30

Бывший вратарь «Мордовии» Илья Чебану рассказал о своих ожиданиях от матча 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов».

Происшествия Пять дачных домов загорелись в СНТ «Газовик» в Новой Москве Пожар произошел в Михаило-Ярцевском поселении в Новой Москве, горят пять дачных домов, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах.

Культура Лобода встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса» Пользователи сочли, что певица разместила снимки тех ребят, которые заслуживали победу, и поблагодарили ее за это.

Автоспорт Боттас стал победителем этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана Пилот "Мерседеса" финн Вальттери Боттас победил на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при Азербайджана в Баку.

Шоу-бизнес Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.

Политика В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.

Политика Зеленский поздравил украинцев с Пасхой на двух языках Лидер второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский поздравил граждан страны с Пасхой на украинском и русском языках.

Путешествия Российские туристы застряли в Китае Несколько десятков российских туристов застряли в транзитной зоне китайского аэропорта.

Футбол «Жирона» обыграла «Севилью» Промеса и покинула зону вылета «Жирона» набрала 37 очков и поднялась из зоны вылета на 17-е место. «Севилья» идет на пятом месте, набрав 55 очков.

Религия В иерусалимском храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь В храме Гроба Господня в Иерусалиме провели ежегодный обряд сошествия Благодатного огня. Православные проводят его сегодня, накануне Пасхи.

Религия Путин поздравил православных с праздником Пасхи В воскресенье, 28 апреля, глава государства Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла, православных и всех граждан РФ с Пасхой.

Политика Совбез Украины решил ликвидировать «Укроборонпром» Выступая в эфире одного из украинских телеканалов, заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос рассказал, что не так давно прошел круглый стол с участием депутатов и специалистов, на котором обсуждалось лишение «Укроборонпрома» «не свойственных ему функций государственного управления», сообщает пресс-служба СНБО.

Политика В турецком отеле рассказали об отдыхе Зеленского Сотрудники турецкого отеля в районе Бодрума, где отдыхает избранный президент Украины Владимир Зеленский, рассказали о встречах с политиком.

Происшествия Представителя ингушской общины Москвы оштрафовали за июньскую акцию протеста в Магасе Представителя ингушской общины Москвы Дауда Хучиева задержали в аэропорту Владикавказа и оштрафовали на 20 тысяч рублей за организацию июньской акции протеста в Магасе, рассказал «Медиазоне» его брат Микаил Хучиев.

Энергетика Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.

Политика На Украине ожидают повторения катастрофы на Чернобыльской АЭС Ранее, академическое профильное издание Energy Research & Social Science опубликовало собственное исследование, согласно которому вероятность крупной техногенной катастрофы, подобной Чернобыльской, достигнет 80% в самые ближайшие годы.

Политика Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.

Происшествия Умер еще один отравившийся наркотиками заключенный «Матросской тишины» Еще один арестант, отравившийся наркотиками в московском СИЗО «Матросская тишина», умер утром 28 апреля.

Происшествия Гуф опубликовал видео пожара в доме соседей Российский рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, выложил в Сеть видеозапись пожара на соседском участке в городском округе Наро-Фоминска города Апрелевки.

Армия и оружие Российские военные ловят беспилотники сетью Посадку беспилотника «Орлан-10» с помощью сети на российский фрегат «Адмирал Эссен» 28 апреля показал телеканал «Звезда».

Армия и оружие Разработчик самолета МС-21 опубликовал видео его полета Корпорация «Иркут» опубликовала на своем канале на YouTube видео полета опытного самолета МС-21-300, который 27 апреля совершил беспересадочный перелет из Иркутска в Ульяновск.

Происшествия Мужчина устроил стрельбу из травматики в кафе в Зеленограде Росгвардейцы задержали мужчину, устроившего стрельбу в кафе в Зеленограде, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в столичном главке ведомства.

Политика The National Interest предложил план примирения США с Россией США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.

Культура Путин: Московский Пасхальный фестиваль собрал талантливых исполнителей Президент России Владимир Путин отметил талантливых исполнителей и творческие коллективы на XVIII Московском Пасхальном фестивале.

Политика Песков объяснил осторожность структур Китая в отношениях с РФ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему китайские экономические структуры осторожно ведут себя при взаимодействии с Россией.