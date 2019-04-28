Футбол
Илья Чебану: «Матч „Зенит“ — „Крылья Советов“ станет украшением тура РПЛ»Матч ТВ вчера в 05:30
Бывший вратарь «Мордовии» Илья Чебану рассказал о своих ожиданиях от матча 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов».
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 10:22, Ашберн
Происшествия
Мина взорвалась на Октябрьской набережной в Петербурге
Обновлено в 09:23
Происшествия
Пять дачных домов загорелись в СНТ «Газовик» в Новой Москве
Пожар произошел в Михаило-Ярцевском поселении в Новой Москве, горят пять дачных домов, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах.
Обновлено в 09:50
Культура
Лобода встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Пользователи сочли, что певица разместила снимки тех ребят, которые заслуживали победу, и поблагодарили ее за это.
Обновлено в 05:11
Автоспорт
Боттас стал победителем этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана
Пилот "Мерседеса" финн Вальттери Боттас победил на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при Азербайджана в Баку.
Обновлено в 09:55
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми
Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.
Обновлено в 01:49
Политика
В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 10:11
Политика
Зеленский поздравил украинцев с Пасхой на двух языках
Лидер второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский поздравил граждан страны с Пасхой на украинском и русском языках.
Обновлено в 05:16
Путешествия
Российские туристы застряли в Китае
Несколько десятков российских туристов застряли в транзитной зоне китайского аэропорта.
Обновлено в 07:08
Футбол
«Локомотив» обыграл «Енисей» в матче РПЛ
Обновлено в 09:17
Футбол
«Жирона» обыграла «Севилью» Промеса и покинула зону вылета
«Жирона» набрала 37 очков и поднялась из зоны вылета на 17-е место. «Севилья» идет на пятом месте, набрав 55 очков.
Обновлено в 09:56
Религия
В иерусалимском храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
В храме Гроба Господня в Иерусалиме провели ежегодный обряд сошествия Благодатного огня. Православные проводят его сегодня, накануне Пасхи.
Обновлено вчера в 08:42
Религия
Путин поздравил православных с праздником Пасхи
В воскресенье, 28 апреля, глава государства Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла, православных и всех граждан РФ с Пасхой.
Обновлено в 03:24
Общество
Устроители акции «Бессмертный полк» в некоторых городах уже распределили места между предприятиями и организациями
Изначально акция "Бессмертный полк", которая проходит 9 мая, была народной, но затем ее стали организовывать чиновники.
Обновлено в 08:30
Политика
Совбез Украины решил ликвидировать «Укроборонпром»
Выступая в эфире одного из украинских телеканалов, заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос рассказал, что не так давно прошел круглый стол с участием депутатов и специалистов, на котором обсуждалось лишение «Укроборонпрома» «не свойственных ему функций государственного управления», сообщает пресс-служба СНБО.
Обновлено в 08:51
Политика
В турецком отеле рассказали об отдыхе Зеленского
Сотрудники турецкого отеля в районе Бодрума, где отдыхает избранный президент Украины Владимир Зеленский, рассказали о встречах с политиком.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Представителя ингушской общины Москвы оштрафовали за июньскую акцию протеста в Магасе
Представителя ингушской общины Москвы Дауда Хучиева задержали в аэропорту Владикавказа и оштрафовали на 20 тысяч рублей за организацию июньской акции протеста в Магасе, рассказал «Медиазоне» его брат Микаил Хучиев.
Обновлено в 09:04
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России
В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
Обновлено в 08:24
Политика
На Украине ожидают повторения катастрофы на Чернобыльской АЭС
Ранее, академическое профильное издание Energy Research & Social Science опубликовало собственное исследование, согласно которому вероятность крупной техногенной катастрофы, подобной Чернобыльской, достигнет 80% в самые ближайшие годы.
Обновлено в 00:34
Технологии
Toyota отложила общение своих автомобилей между собой с помощью технологии DSRC
Обновлено в 07:54
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Умер еще один отравившийся наркотиками заключенный «Матросской тишины»
Еще один арестант, отравившийся наркотиками в московском СИЗО «Матросская тишина», умер утром 28 апреля.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Гуф опубликовал видео пожара в доме соседей
Российский рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, выложил в Сеть видеозапись пожара на соседском участке в городском округе Наро-Фоминска города Апрелевки.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие
Российские военные ловят беспилотники сетью
Посадку беспилотника «Орлан-10» с помощью сети на российский фрегат «Адмирал Эссен» 28 апреля показал телеканал «Звезда».
Обновлено в 10:18
Армия и оружие
Разработчик самолета МС-21 опубликовал видео его полета
Корпорация «Иркут» опубликовала на своем канале на YouTube видео полета опытного самолета МС-21-300, который 27 апреля совершил беспересадочный перелет из Иркутска в Ульяновск.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Мужчина устроил стрельбу из травматики в кафе в Зеленограде
Росгвардейцы задержали мужчину, устроившего стрельбу в кафе в Зеленограде, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в столичном главке ведомства.
Обновлено в 09:24
Политика
The National Interest предложил план примирения США с Россией
США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
Обновлено в 06:55
Культура
Путин: Московский Пасхальный фестиваль собрал талантливых исполнителей
Президент России Владимир Путин отметил талантливых исполнителей и творческие коллективы на XVIII Московском Пасхальном фестивале.
Обновлено в 05:02
Политика
Песков объяснил осторожность структур Китая в отношениях с РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему китайские экономические структуры осторожно ведут себя при взаимодействии с Россией.
Обновлено в 09:28
Авто
Опубликованы средние траты россиян на бензин
На фоне относительной стабилизации цен на топливо, установившейся в России к концу весны, самое время вспомнить, сколько денег россияне ежемесячно тратят на бензин.
Обновлено вчера в 10:28