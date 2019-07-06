Футбол
Илья Абаев стал самым возрастным игроком «Чертаново»МК-Спорт 05:23
Экс-вратарь «Локомотива» и «Ростова» Илья Абаев продолжит карьеру в «Чертаново». Об этом сообщает пресс-служба клуба. 37-летний футболист станет самым возрастным игроком в истории клуба.
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ФК «Чертаново» подписал Абаева. Вратарь стал первым в истории клуба игроком старше 30 лет
Sport24.ruвчера в 16:45
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