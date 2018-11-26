Космос

Илон Маск заявил, что отправится на Марс с вероятностью 70%
РИА Новости
18:03

Глава американской компании SpaceX Илон Маск заявил, что отправится на Марс с вероятностью 70%, сообщает американское издание Axios. "Семьдесят процентов", — заявил Маск в интервью изданию, отвечая на вопрос, какова вероятность, что он сам отправится на Марс.
РИА Новости18:03

Подробнее о событии

Илон Маск почти решился лично полететь на Марс

Lenta.ru22:06

Илон Маск объявил о желании первым отправиться на Марс

РБК20:53

Маск рассказал о вероятности своего полёта на Марс

RT на русском20:40

Илон Маск заявил о готовности отправиться на Марс

Газета.Ru18:15

Илон Маск заявил, что отправится на Марс с вероятностью 70%

РИА Новости18:03

Илон Маск заявил, что с вероятностью 70% сам полетит на Марс

Эхо Москвы17:12

Илон Маск оценил вероятность своего полета на Марс

ТАСС16:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 22:26, Ашберн
Космос

Роскосмос лишился двух спутников «Ресурс-П»

Гражданская орбитальная группировка России лишилась двух из трёх спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Ресурс-П» стоимостью более 5 млрд рублей каждый.
Обновлено в 22:13
Космос

NASA откорректирует полет станции InSight перед посадкой на Марс

Траекторию полета автоматической межпланетной станции Mars InSight перед его посадкой на Марс откорректирует Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Обновлено в 22:09
Космос

Стройки Красноярского края проконтролируют из космоса

По мнению представителей госкорпорации «Роскосмос», снимки из космоса могут применяться при мониторинге лесных пожаров, строительства, состояния дорог и инфраструктуры, экологической ситуации.
Обновлено в 22:24
Космос

В Антарктиде обнаружены загадочные руины

Журналисты обнаружили на территории Антарктиды загадочные руины.
Обновлено в 20:56
Космос

Россия может снова начать производство космических челноков

Есть вероятность, что производство многоразовых космических судов, по своим параметрам схожих с советским кораблем «Буран», будет налажено вновь.
Обновлено в 11:37
Космос

Над полярными областями Венеры обнаружили озоновый слой

Вблизи полярных областей Венеры специалисты обнаружили малый озоновый слой.
Обновлено в 14:38
Космос

Ученые нашли быстроисчезающие квазары

Обновлено в 13:56
Космос

Учёные из США предложили использовать лазер для связи с пришельцами

Гарвардские учёные предположили, что недавний неопознанный объект мог быть инопланетным космическим кораблём, и сейчас сотрудники Массачусетского технологического института изучают возможность использовать мощный лазер в качестве путеводной звезды, чтобы привлечь пришельцев.
Обновлено в 12:19
Космос

На фото из прошлого века обнаружили космическую станцию пришельцев

Снимки, о которых идет речь, были сделаны в эпоху миссии Аполлон-10, то есть в 70-е годы прошлого века.
Обновлено в 09:01
Космос

Солнце входит в новый цикл активности впервые за много лет

Ученые из лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН определили, что за последние 11 лет Солнце впервые входит в новый цикл своей активности.
Обновлено в 10:25
Космос

НАСА опубликовало свой вердикт на эту зиму – готовиться к худшему

НАСА опубликовало свой вердикт на предстоящую зиму, всем нам нужно быть готовым к невероятно низким температурам в этом сезоне.
Обновлено в 13:53
Космос

Уфологи: Пожары в Калифорнии возникли из-за пришельцев

Лесные пожары в штате Калифорния стали возникать еще летом, однако тогда они не имели такого масштаба и их удавалось локализовать.
Обновлено в 04:16
Космос

Роскосмос опубликовал кадры сборки ступеней ракеты «Союз-ФГ»

Роскосмос опубликовал видеозапись сборки первой и второй ступени ракеты "Союз-ФГ" перед запуском пилотируемого корабля "Союз МС-11", кадры выложены в аккаунте госкорпорации в сети микроблогов Twitter.
Обновлено вчера в 08:20
Космос

Система мягкой посадки для космических кораблей создана в Китае

Новая система посадки для космических кораблей весом более 7 тонн, разработанная в Китае, обеспечит большую безопасность полетов.
Обновлено в 09:50
Космос

Обычные гуманоиды: Ученые предположили, как будут выглядеть люди на Марсе

Представители космической науки довели людям свои соображения по поводу того, каким будет внешний облик людей, появившихся на свет на Марсе.
Обновлено в 12:09
ещё по теме
Илон Маск
Инженер
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор; долларовый миллиардер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное