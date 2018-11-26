Космос

Илон Маск заявил, что отправится на Марс с вероятностью 70%
РИА Новости
вчера в 18:03

Глава американской компании SpaceX Илон Маск заявил, что отправится на Марс с вероятностью 70%, сообщает американское издание Axios. "Семьдесят процентов", — заявил Маск в интервью изданию, отвечая на вопрос, какова вероятность, что он сам отправится на Марс.
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