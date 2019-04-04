Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларовВести.Ru 17:29

Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов. Акции Tesla упали сразу на 11 процентов, передает телеканал "Россия 24". Это произошло на фоне суда с комиссией по ценным бумагам и биржам США.

Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов

Общество Названо место похорон Георгия Данелии Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.

Технологии «Яндекс.Такси» планирует запустить сервис грузоперевозок «Яндекс.Такси» в скором времени может запустить новый тариф для грузоперевозок.

Политика Аваков обвинил Порошенко и Зеленского в нарушении законов Украины Видеообращения, которыми обмениваются друг с другом кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко, нарушают избирательное законодательство, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Политика Захарова: Киев вычеркнул жителей Донбасса из состава Украины Выборы президента Украины, которые состоялись 31 марта, не охватили территорию Донбасса, и этим самым «киевский режим, вычеркнул из состава Украины людей, проживающих там».

Происшествия Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».

Политика Что делать с авианосцем: «Адмирал Кузнецов» может не вернуться в строй Докование — важная часть восстановления технической готовности корабля, без чего «Кузнецов» не сможет вернуться в строй, хотя бы потому, что только в доке можно заново установить на корабль снятые ранее в процессе ремонта гребные винты.

Армия и оружие Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи.

Здоровье Для подростков в РФ хотят ввести обязательное УЗИ молочных желез По статистике у подростков (от 13 до 17 лет) заболевания молочной железы выявляются у 20-24% пациенток, при том из них узловые формы составляют 16,2%, а диффузные – 83,8%. Также кисты встречаются у 6-10 процентов девочек, перелает РИА "Новости".

Политика Украинский министр пообещал приехать на танке в Москву Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал въехать в Москву на танке. Соответствующее заявление он сделал у себя на фейсбуке.

Происшествия В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.

Наука Стало известно о влиянии кофе на развитие рака легких Употребление двух и более чашек кофе или чая в день может увеличить риск рака легких до 41%.

Политика Помпео обвинил Россию в империализме и стремлении расколоть НАТО Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил в четверг Россию в империализме, стремлении расколоть НАТО и ослабить "демократическую решительность" Запада.

Происшествия В Сан-Паулу 11 человек застрелили при попытке ограбить банк В районе бразильского города Гуарарема в четверг 11 грабителей банка были застрелены во время столкновения с полицейскими, сообщает администрации штата Сан-Паулу.

Происшествия В Дзержинске произошел взрыв на заводе В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".

Общество Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».

Армия и оружие Минобороны показало видео полета Ту-160 над северными морями На кадрах запечатлен момент взлета ракетоносцев, полет в воздушном пространстве над акваторией северных морей, а также момент сближения истребителей F-16 ВВС Норвегии и Дании с российскими самолетами.

Игры Следующей бесплатной игрой Epic Store станет Transistor Следующим предложением Epic станет Transistor, который можно будет безвозмездно скачать с 18 апреля по 2-е мая, и навеки оставить в своей библиотеке.

Здоровье Плохое питание оказалось вреднее употребления табака Нездоровое питание уносит больше человеческих жизней во всем мире, чем курение табака, пишет The Guardian.

Театры Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».

Культура Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи» Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.

Экономика Крупнейшие страховщики ОСАГО поменяли тарифы Крупнейшие страховщики ОСАГО по объемам сборов изменили тарифы, сообщают "Ведомости".

Авто Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили Госдума приняла законопроект, согласно которого владельцы угнанных автомобилей освобождаются от уплаты налога на транспорт.

Наука Ученые выяснили, почему люди любят предаваться ностальгии Психологи Южно-Калифорнийского Университета утверждают, что человеку свойственно вспоминать о хороших временах, когда он особенно сильно переживает неудовлетворенность жизнью.