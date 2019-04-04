Экономика
Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларовВести.Ru 17:29
Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов. Акции Tesla упали сразу на 11 процентов, передает телеканал "Россия 24". Это произошло на фоне суда с комиссией по ценным бумагам и биржам США.
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Маск потерял $1 млрд за две минуты из-за отчета Tesla о рекордном падении продаж
Rambler News Service12:39
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 17:53, Ашберн
Общество
Названо место похорон Георгия Данелии
Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.
Обновлено в 08:59
Технологии
«Яндекс.Такси» планирует запустить сервис грузоперевозок
«Яндекс.Такси» в скором времени может запустить новый тариф для грузоперевозок.
Обновлено в 13:15
Политика
Аваков обвинил Порошенко и Зеленского в нарушении законов Украины
Видеообращения, которыми обмениваются друг с другом кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко, нарушают избирательное законодательство, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Обновлено в 17:15
Политика
Захарова: Киев вычеркнул жителей Донбасса из состава Украины
Выборы президента Украины, которые состоялись 31 марта, не охватили территорию Донбасса, и этим самым «киевский режим, вычеркнул из состава Украины людей, проживающих там».
Обновлено в 16:09
Происшествия
Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода
Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Общество
Безос сохранил при разводе с женой 75% акций Amazon
Обновлено в 17:19
Кино
Названа причина смерти актера Алексея Булдакова
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Что делать с авианосцем: «Адмирал Кузнецов» может не вернуться в строй
Докование — важная часть восстановления технической готовности корабля, без чего «Кузнецов» не сможет вернуться в строй, хотя бы потому, что только в доке можно заново установить на корабль снятые ранее в процессе ремонта гребные винты.
Обновлено вчера в 17:02
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи.
Обновлено в 13:33
Здоровье
Для подростков в РФ хотят ввести обязательное УЗИ молочных желез
По статистике у подростков (от 13 до 17 лет) заболевания молочной железы выявляются у 20-24% пациенток, при том из них узловые формы составляют 16,2%, а диффузные – 83,8%. Также кисты встречаются у 6-10 процентов девочек, перелает РИА "Новости".
Обновлено в 09:48
Политика
Украинский министр пообещал приехать на танке в Москву
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал въехать в Москву на танке. Соответствующее заявление он сделал у себя на фейсбуке.
Обновлено в 16:41
Происшествия
В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи
Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено в 15:27
Наука
Стало известно о влиянии кофе на развитие рака легких
Употребление двух и более чашек кофе или чая в день может увеличить риск рака легких до 41%.
Обновлено в 02:23
Политика
Помпео обвинил Россию в империализме и стремлении расколоть НАТО
Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил в четверг Россию в империализме, стремлении расколоть НАТО и ослабить "демократическую решительность" Запада.
Обновлено в 15:15
Происшествия
В Сан-Паулу 11 человек застрелили при попытке ограбить банк
В районе бразильского города Гуарарема в четверг 11 грабителей банка были застрелены во время столкновения с полицейскими, сообщает администрации штата Сан-Паулу.
Обновлено в 14:02
Происшествия
В Дзержинске произошел взрыв на заводе
В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено в 10:20
Общество
Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей
Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».
Обновлено вчера в 03:48
Армия и оружие
Минобороны показало видео полета Ту-160 над северными морями
На кадрах запечатлен момент взлета ракетоносцев, полет в воздушном пространстве над акваторией северных морей, а также момент сближения истребителей F-16 ВВС Норвегии и Дании с российскими самолетами.
Обновлено вчера в 17:14
Игры
Следующей бесплатной игрой Epic Store станет Transistor
Следующим предложением Epic станет Transistor, который можно будет безвозмездно скачать с 18 апреля по 2-е мая, и навеки оставить в своей библиотеке.
Обновлено в 12:46
Здоровье
Плохое питание оказалось вреднее употребления табака
Нездоровое питание уносит больше человеческих жизней во всем мире, чем курение табака, пишет The Guardian.
Обновлено в 10:43
Хоккей
Матч КХЛ закончился массовой дракой
Обновлено в 16:29
Театры
Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля
После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
Культура
Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»
Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Экономика
Крупнейшие страховщики ОСАГО поменяли тарифы
Крупнейшие страховщики ОСАГО по объемам сборов изменили тарифы, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 12:14
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Авто
Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили
Госдума приняла законопроект, согласно которого владельцы угнанных автомобилей освобождаются от уплаты налога на транспорт.
Обновлено в 08:48
Наука
Ученые выяснили, почему люди любят предаваться ностальгии
Психологи Южно-Калифорнийского Университета утверждают, что человеку свойственно вспоминать о хороших временах, когда он особенно сильно переживает неудовлетворенность жизнью.
Обновлено в 13:20
Здоровье
Диетологи определили продукты, которые мешают похудеть
Ольга Усенко диетолог и эксперт по правильному питанию рассказала, что может быть причиной задержки лишнего веса в организме.
Обновлено вчера в 21:19