Экономика

Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларовВести.Ru вчера в 17:29

Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов. Акции Tesla упали сразу на 11 процентов, передает телеканал "Россия 24". Это произошло на фоне суда с комиссией по ценным бумагам и биржам США.
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Маск потерял за две минуты торгов более миллиарда долларов

РИА Новостивчера в 22:22

Илон Маск потерял $1 млрд из-за падения акций Tesla

Коммерсантъвчера в 19:48

Илон Маск потерял $1,1 млрд за две минуты торгов

Московский Комсомолецвчера в 15:22

Илон Маск потерял $1 млрд за две минуты

РБКвчера в 14:37

Илон Маск за 2 минуты потерял более $1 млрд

Реальное времявчера в 12:42

Маск потерял $1 млрд за две минуты из-за отчета Tesla о рекордном падении продаж

Rambler News Serviceвчера в 12:39

Илон Маск потерял более $1 млрд после отчета Tesla о рекордном падении продаж

Ведомостивчера в 12:15
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 01:47, Ашберн
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ЦСКА сыграет с «Басконией» в четвертьфинале Евролиги

Обновлено вчера в 17:24
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия

Американец мечом отрубил руку незнакомцу из-за кепки с лозунгом Трампа

Житель Сан-Франциско отрубил мечом руку мужчине, который сбил с него кепку с лозунгом президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой», передает NBC Bay Area.
Обновлено вчера в 22:58
Политика

Зеленский согласился сдать анализы в частной клинике

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский согласился сдать анализы вместе с Петром Порошенко, но не в медпункте стадиона "Олимпийский".
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия

В Иркутской области загорелась школа

Обновлено вчера в 23:08
Здоровье

В ВОЗ рассказали о росте средней продолжительности жизни в мире

Обновлено вчера в 09:32
Происшествия

В Кузбассе шесть человек погибли от отравления угарным газом

Обновлено в 00:39
Происшествия

Британка узнала о беременности за 45 минут до родов

Обновлено в 01:29
Политика

Путин утвердил новую систему безопасности в школах

Совет безопасности РФ разработал новую систему мер безопасности в школах, президент России Владимир Путин ее утвердил.
Обновлено вчера в 11:22
Экономика

Счетная палата проверит выполнение нацпроектов

СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа.
Обновлено вчера в 05:16
Общество

Глава Роструда назвал самые востребованные профессии в России

Кадры в сферах производства, строительства, недвижимости и здравоохранения являются наиболее востребованными в России: в базе вакансий Роструда на данные момент насчитывается около 1 млн открытых вакансий в этих отраслях.
Обновлено в 00:12
Армия и оружие

Вызывает недоумение: Польша не знает последствий ядерного удара

Как сообщало ИА REGNUM, польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что ядерный удар по территории России будет нанесён вооруженными силами стран НАТО в том случае, если начнётся война.
Обновлено вчера в 04:12
Политика

Путин поручил предусмотреть переходный период при изменении налогового кодекса

Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть установление переходного периода при подготовке федерального закона о включении в Налоговый кодекс неналоговых платежей.
Обновлено вчера в 12:59
Кино

Названо место прощания с Георгием Данелия

Обновлено вчера в 10:10
Армия и оружие

Экстренное заседание СБ ООН по Ливии созвала Британия

Великобритания созвала экстренное закрытое заседание СБ ООН по ситуации в Ливии.
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия

В белорусском мемориальном комплексе Куропаты снесли 70 крестов

Обновлено вчера в 19:08
Армия и оружие

Арктические «Бастионы» ставят крест на планах США лишить Россию Севморпути – Ходаренок

Обновлено вчера в 12:07
Недвижимость

Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Авто

Стартовали продажи битопливной Lada Largus

4 апреля Largus CNG был представлен на Петербургском международном автомобильном салоне. В этот же день модель появилась в продаже.
Обновлено вчера в 07:35
Общество

Стало известно, сколько получат уволенные рабочие завода Ford Sollers

Обновлено вчера в 09:10
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Украинские «болтуны» смогут въехать на танке лишь в выгребную яму, а не в Москву, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 18:50
Шоу-бизнес

Александр Гудков рассказал о своих доходах

Обновлено в 01:00
Происшествия

В Греции пройдет суд над Александром Винником

Суд над Александром Винником, задержанным в Греции по запросу США, пройдёт сегодня в Пирее.
Обновлено в 01:17
Футбол

«Аталанта» повторила достижение «Ювентуса» 87-летней давности

Последний раз четыре мяча в первые 15 минут игры забил «Ювентус» 6 марта 1932 года, когда принимал «Рому».
Обновлено вчера в 17:59
Театры

Госпитализирован актер Виктор Сухоруков

Обновлено вчера в 16:53
Авто

Российский авторынок в марте вернулся к росту

Обновлено вчера в 06:09
Шоу-бизнес

Фрагмент последнего клипа Юлии Началовой опубликован в Сети

Фрагмент клипа на последнюю песню Юлии Началовой появился на странице ее пиар-менеджера Анны Исаевой в Instagram.
Обновлено в 00:52
Хоккей

Кучеров, Василевский и Сергачев принесли «Тампе» победу над «Торонто»

Обновлено вчера в 21:46
Политика

Трамп призвал Россию и Китай сократить траты на вооружение

США, Россия и Китай тратят слишком много денег на производство оружия, в том числе ядерного, считает американский президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 23:55
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