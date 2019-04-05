Экономика
Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларовВести.Ru вчера в 17:29
Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов. Акции Tesla упали сразу на 11 процентов, передает телеканал "Россия 24". Это произошло на фоне суда с комиссией по ценным бумагам и биржам США.
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Маск потерял $1 млрд за две минуты из-за отчета Tesla о рекордном падении продаж
Rambler News Serviceвчера в 12:39
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Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
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Происшествия
Американец мечом отрубил руку незнакомцу из-за кепки с лозунгом Трампа
Житель Сан-Франциско отрубил мечом руку мужчине, который сбил с него кепку с лозунгом президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой», передает NBC Bay Area.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Зеленский согласился сдать анализы в частной клинике
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский согласился сдать анализы вместе с Петром Порошенко, но не в медпункте стадиона "Олимпийский".
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В ВОЗ рассказали о росте средней продолжительности жизни в мире
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Британка узнала о беременности за 45 минут до родов
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Путин утвердил новую систему безопасности в школах
Совет безопасности РФ разработал новую систему мер безопасности в школах, президент России Владимир Путин ее утвердил.
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Экономика
Счетная палата проверит выполнение нацпроектов
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Обновлено вчера в 05:16
Общество
Глава Роструда назвал самые востребованные профессии в России
Кадры в сферах производства, строительства, недвижимости и здравоохранения являются наиболее востребованными в России: в базе вакансий Роструда на данные момент насчитывается около 1 млн открытых вакансий в этих отраслях.
Обновлено в 00:12
Армия и оружие
Вызывает недоумение: Польша не знает последствий ядерного удара
Как сообщало ИА REGNUM, польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что ядерный удар по территории России будет нанесён вооруженными силами стран НАТО в том случае, если начнётся война.
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Путин поручил предусмотреть переходный период при изменении налогового кодекса
Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть установление переходного периода при подготовке федерального закона о включении в Налоговый кодекс неналоговых платежей.
Обновлено вчера в 12:59
Кино
Названо место прощания с Георгием Данелия
Обновлено вчера в 10:10
Армия и оружие
Экстренное заседание СБ ООН по Ливии созвала Британия
Великобритания созвала экстренное закрытое заседание СБ ООН по ситуации в Ливии.
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия
В белорусском мемориальном комплексе Куропаты снесли 70 крестов
Обновлено вчера в 19:08
Армия и оружие
Арктические «Бастионы» ставят крест на планах США лишить Россию Севморпути – Ходаренок
Обновлено вчера в 12:07
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Авто
Стартовали продажи битопливной Lada Largus
4 апреля Largus CNG был представлен на Петербургском международном автомобильном салоне. В этот же день модель появилась в продаже.
Обновлено вчера в 07:35
Общество
Стало известно, сколько получат уволенные рабочие завода Ford Sollers
Обновлено вчера в 09:10
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Украинские «болтуны» смогут въехать на танке лишь в выгребную яму, а не в Москву, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 18:50
Шоу-бизнес
Александр Гудков рассказал о своих доходах
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Греции пройдет суд над Александром Винником
Суд над Александром Винником, задержанным в Греции по запросу США, пройдёт сегодня в Пирее.
Обновлено в 01:17
Футбол
«Аталанта» повторила достижение «Ювентуса» 87-летней давности
Последний раз четыре мяча в первые 15 минут игры забил «Ювентус» 6 марта 1932 года, когда принимал «Рому».
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Госпитализирован актер Виктор Сухоруков
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Авто
Российский авторынок в марте вернулся к росту
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Фрагмент последнего клипа Юлии Началовой опубликован в Сети
Фрагмент клипа на последнюю песню Юлии Началовой появился на странице ее пиар-менеджера Анны Исаевой в Instagram.
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Хоккей
Кучеров, Василевский и Сергачев принесли «Тампе» победу над «Торонто»
Обновлено вчера в 21:46
Политика
Трамп призвал Россию и Китай сократить траты на вооружение
США, Россия и Китай тратят слишком много денег на производство оружия, в том числе ядерного, считает американский президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 23:55