Экономика
Илон Маск за две минуты потерял 1 миллиард долларовРоссийская газета 00:20
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял 1,1 миллиарда долларов на открытии торгов биржи NASDAQ из-за падения акций Tesla. Акции компании за две минуты потеряли 11 процентов, пишет Bloomberg.
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Маск потерял $1 млрд за две минуты из-за отчета Tesla о рекордном падении продаж
Rambler News Serviceвчера в 12:39
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Политика
Киев пообещал действовать в Черном море, не спрашивая Россию
НАТО и Украина не будут спрашивать у России разрешения, что делать в Черном море, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.
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Минздрав России готовит пакет законопроектов, предусматривающих запрет на распространение информации с призывами к отказу от вакцинации.
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Армия и оружие
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Обновлено в 11:50
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Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном
«На автосалоне GAC Motor представит полную линейку автомобилей марки, включая новый электрический SUV GE3 версии 530, минивэны GM8 и GM6, седаны GA4 и GA8, а также четыре SUV — GS8, GS5, GS4 и GS3», — отмечается в пресс-релизе марки.
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Наука
Ученые выяснили, как страусы и киви разучились летать
Масштабный генетический анализ геномов всех бескилевых птиц показал, что они потеряли способность летать независимо друг от друга в результате накопления случайных мутаций в "мусорной" ДНК, а не в результате повреждения одних и тех же генов у их общего предка.
Обновлено в 10:03
Экономика
Продажа «Ленты»: «Магнит» предложил больше «Севергрупп»
Цена предложения "Магнита" оказалась больше параметров, объявленных "Сверегрупп": 3,65 доллара за GDR (глобальную депозитарную расписку) против 3,6 доллара.
Обновлено в 09:58
Авто
Госдума отменила транспортный налог с угнанных автомобилей
Госдума приняла закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога вплоть до момента их возврата.
Обновлено вчера в 04:36
Происшествия
Арест Кокорина и Мамаева продлен на полгода
Сегодня прошло первое заседание по делу футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева, а также проходящих с ними по делу Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.
Обновлено 03 апреля в 13:20
Происшествия
Дело об отравлении пассажиров теплохода «Лунная соната» передали в суд
Обновлено вчера в 12:38
Авто
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По данным «Коммерсанта», российский завод будет выпускать Audi Q8 55 TFSI и Audi Q8 50 TDI, где первая версия оснащается V6 3.0 мощностью 340 л.с. Дизельная версия будет предложена с трехлитровым V-образным шестицилиндровым мотором.
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Лидер латвийской партии «Согласие» Нил Ушаков, которого отстранили с поста мэра Риги, обратится в суд, чтобы опротестовать это решение.
Обновлено в 05:16
Политика
Россия выиграла у Украины спор в ВТО по транзиту
Как пояснили в ВТО, решение третейской группы по спору Украины и России по транзиту товаров должно быть одобрено Органом по разрешению споров в течение 20-60 дней.
Обновлено в 09:59
Наука
Квантовый компьютер Михаила Лукина решил первую серьезную задачу
Квантовая вычислительная машина, созданная в Гарварде группой Михаила Лукина, решила первую серьезную задачу, экспериментально подтвердив теорию, описывающую рождение Вселенной и переходы между разными формами материи.
Обновлено 02 апреля в 09:27
Происшествия
В США мужчине мечом отрубили руку из-за кепки с лозунгом Трампа
3 апреля, вечером, в Сан-Франциско (США) мужчине мечом отрубили руку за сбитую с головы оппонента кепку с лозунгом президента Дональда Трампа, в котором предлагается вернуть Америке былое величие.
Обновлено в 00:38
Технологии
«ВКонтакте» открыл сервис майнинга виртуальной валюты
Социальная сеть «ВКонтакте» отчиталась о первых результатах сервиса для заработка виртуальной валюты VK Coin.
Обновлено в 11:57
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Кадыров объяснил появление флага Косово на стадионе в Грозном
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Глава ГИБДД Москвы ушел в отставку
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Шоу-бизнес
Подруга проговорилась об истинной причине смерти Данелии
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Общество
Названы самые популярные имена новорожденных в России
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Общество
Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени
Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к ним обратилась семейная пара, которая случайно выбросила пакет со средствами, вырученными от продажи квартиры.
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Кино
Вин Дизель намекнул на свое участие в новой части «Аватара»
Поклонники звезды решили, что таким образом Вин Дизель намекнул на участие в сиквелах культового фильма об "Аватаре".
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Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Компания Renault определилась с названием кросс-вэна, носившего заводской индекс RBC. Новинка будет называться Renault Triber.
Обновлено вчера в 23:33
Общество
Twitter оштрафовали на три тысячи рублей
Сервис микроблогов Twitter оштрафован на 3 тысячи рублей за отказ предоставить информацию о локализации данных российских пользователей.
Обновлено в 11:37
Гаджеты
Поддельные iPhone помогли китайцам ограбить Apple на 1 млн долларов
Двое китайских студентов при помощи поддельных и старых iPhone ограбили Apple.
Обновлено в 07:34