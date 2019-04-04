Илон Маск за две минуты потерял 1 миллиард долларовРоссийская газета 00:20

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял 1,1 миллиарда долларов на открытии торгов биржи NASDAQ из-за падения акций Tesla. Акции компании за две минуты потеряли 11 процентов, пишет Bloomberg.

Илон Маск за две минуты потерял 1 миллиард долларов

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